Bigg Boss 19: मालती चाहर का गेम प्लान एक्सपोज? घरवालों के निशाने पर एक्ट्रेस, वीकेंड का वार में मचेगा हंगामा, VIDEO

Bigg Boss 19 Weekend ka Vaar: बिग बॉस 19 में आए दिन नए-नए ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं. घर अब जंग के मैदान में तब्दील हो चुका है. हर कोई घर में एक-दूसरे से आगे निकलते की साजिश रच रहे हैं. शो में नई वाइल्ड कार्ड एंट्री मालती चाहर के आने के बाद से काफी कुछ बदल गया हैं.
Bigg Boss 19: सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं. इस शो में जब से दीपक चाहर की बहन मालती चाहर ने एंट्री ली है, तब से घर का माहौल पूरी तरह से बहल गया है. खासतौर पर तान्या मित्तल और मालती चाहर की काफी बहस देखने को मिल रही है. मालती के घर में आने का बाद से तान्या कई बार रो चुकी हैं. दर्शकों के साथ होस्ट सलमान खान की नजरें भी इस बार मालती पर रहीं और ये वीकेंड का वार में देखने को मिलने वाला है. हाल ही में शो का एक नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें सुपरस्टार मालती चाहर के गेम को लेकर बात होगी.
बिग बॉस का नया प्रोमो
बिग बॉस के नए प्रोमो में सलमान खान, मालती से कहते हैं कि 'शो में आपकी एंट्री सीजन के बीच में हुई है, ऐसे में कुछ घरवाले इनसिक्योर हो सकते हैं.' इसके बाद सलमान घर वालों से पूछते हैं कि मालती ग्रीन फ्लैग हैं या रेड फ्लैग? इस पर घरवाले मालती की जमकर आलोचना करते है और उनके गेम पर सवाल खड़े करते हैं.
मालती पर कई कंटेस्टेंट्स ने लगाए आरोप
सलमान खान के सवाल का जवाब देते हुए तान्या बोलती हैं कि 'पूरा ही रेड फ्लैग है.' इसके बाद बसीर भी मालती के खिलाफ बोलते नजर आए. बसीर मालती पर आरोप लगाते हैं कि वह हमेशा झगड़ों के मौके तलाशती रहती हैं. फरहाना भी मालती पर कई आरोप लगाती दिखेंगी. फरहाना कहेंगी कि 'मालती सिर्फ झगड़ों के बहाने तलाश करती रहती हैं.' इसके बाद सलमान मजाकिया अंदाज में मालती से पूछते हैं कि 'आपने घर में आने से पहले अपना हाथ पढ़ा था?' इसे सुनते ही मालती के चेहरे का रंग उतर जाता है.
'घर में बनने वाला था तीसरा ग्रुप'
आज वीकेंड का वॉर काफी जबरदस्त रहने वाला है. अपकमिंग एपिसोड के एक और प्रोमो में सलमान खान, मालती से घर में चल रही ग्रुप पॉलिटिक्स के बारे में सवाल करते हैं. इस पर मालती कहती हैं कि 'घर में दो ग्रुप बने हैं. इसके बाद सलमान खान ने जवाब दिया कि 'घर में तीसरा भी ग्रुप बनने वाला था.' इस पर फरहाना ने तुरंत तंज कसते हुए कहती हैं कि 'बनते-बनते रह गया.' जब सलमान ग्रुप ना बनने की वजह पूछते हैं तो फरहाना कहती हैं कि 'इसने अपनी असलियत दिखा दी.'
