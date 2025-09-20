‘कोई वोट नहीं देगा...’, ‘वीकेंड का वार’ में सलमान खान के हत्थे चढ़े मृदुल तिवारी, घरवालों के सामने कही ऐसी बात, सुनते ही पड़ गए सुन्न

Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar: ‘बिग बॉस 19’ का हर हफ्ता दर्शकों के लिए और भी मजेदार होता जा रहा है. शो की असली खासियत ‘वीकेंड का वार’ है, जहां सलमान खान कंटेस्टेंट्स को आईना दिखाते हैं. इस बार सलमान के निशाने पर आए हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर मृदुल तिवारी. शो के एक टीजर में सलमान मृदुल से साफ कहते नजर आए कि वो हमेशा किसी न किसी की आड़ में खेलते हैं और दर्शकों दो नजर ही नहीं आ रहे.

उन्होंने कहा कि मृदुल शो में दर्शकों की नजर में ‘प्लस वन’ यानी सपोर्टिंग किरदार की तरह नजर आ रहे हैं. टीजर में सलमान, मृदुल से कहते हैं, 'आपको लगता है कि चाहे आप कुछ करें या न करें, आपके करोड़ों फॉलोअर्स आपको वोट देंगे. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. यहां अगर आप नजर नहीं आ रहे, तो वक्त आने पर आपके फॉलोअर्स भी आपका साथ छोड़ देंगे'. मृदुल ने इस दौरान बताया कि उनके 35 मिलियन फॉलोअर्स हैं.

सलमान खान के निशाने पर आए मृदुल तिवारी

इसके बाद सलमान साफ कहते है कि फॉलोअर्स से ज्यादा जरूरी घर में अपनी पहचान बनाना है. ‘बिग बॉस 19’ की शुरुआत 24 अगस्त से हुई थी और तभी से शो लगातार सुर्खियों में है. इस सीजन में ड्रामा, झगड़े, राजनीति और टास्क्स ने दर्शकों को पूरी तरह से जोड़े रखा है. तीन हफ्ते पूरे होने के बाद शो में पहली बार डबल एविक्शन हुआ, जिससे माहौल और भी गर्मा गया. पिछले हफ्ते का ‘वीकेंड का वार’ फराह खान ने होस्ट किया, जिसमें दो कंटेस्टेंट्स को बाहर होना पड़ा.

पाकिस्तान की वो सिंगर... जिनकी स्वर कोकिला लता मंगेशकर भी थीं फैन, गाए 10,000 गाने, 1 गाना तो आज भी है बड़ा सुपरहिट

मृदुल और नतालिया की दोस्ती

डबल एविक्शन में सबसे पहले बाहर हुईं पोलैंड की एक्ट्रेस और मृदुल की करीबी दोस्त नतालिया जानोसजेक. उनके साथ-साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नगमा मिराजकर, जो अवेज दरबार की गर्लफ्रेंड हैं, भी शो से बाहर हो गईं. इन दोनों के बाहर होने से घर का इक्वेशन काफी बदल गया है और अब सभी कंटेस्टेंट्स एक-दूसरे से ज्यादा सतर्क होकर खेल रहे हैं. नतालिया ने शो से बाहर आने के बाद टेलीचक्‍कर से बातचीत में मृदुल के साथ अपनी दोस्ती पर खुलकर बातें कीं.

घर से बाहर होने के बाद क्या बोलीं नतालिया

उन्होंने कहा कि शुरुआत में दोनों अच्छे दोस्त बने और उनका रिश्ता बेहद हल्का-फुल्का और प्यारा था. नतालिया ने बताया कि वे दोनों मिलकर मस्ती करते थे, मजाक करते, डांस और साल्सा का मजा लेते थे. भाषा की दिक्कत के बावजूद उन्होंने मृदुल के साथ कई अच्छे पल बिताए, लेकिन नतालिया ने ये भी खुलासा किया कि समय के साथ उनकी दोस्ती में दरारें आने लगीं. उन्होंने बताया कि मृदुल को उनके घर के लड़कों से बात करने पर आपत्ति होती थी.

घर में बचे हैं अब स15 कंटेस्टेंट्स

नतालिया के मुताबिक, ये रवैया उन्हें असहज करने लगा और इसी वजह से उनके रिश्ते में दूरी आ गई. अब देखना होगा कि ‘बिग बॉस 19’ में मृदुल अपनी गेम स्ट्रैटेजी बदलकर दर्शकों और सलमान खान को प्रभावित कर पाते हैं या नहीं. बता दें, शो में टोटल 17 कंटेस्टेंट्स ने कदम रखा था और तीन हफ्ते पूरे होने के बाद अब तक 2 कंटेस्टेंट्स शो से बाहर हो चुके हैं, यानी 15 कंटेस्टेंट्स अभी भी घर में मौजूद हैं. अब देखना ये है कि आने वाले दिनों को घर में कौमसा मुद्दा गर्माता है.