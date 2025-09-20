‘कोई वोट नहीं देगा...’, ‘वीकेंड का वार’ में सलमान खान के हत्थे चढ़े मृदुल तिवारी, घरवालों के सामने कही ऐसी बात, सुनते ही पड़ गए सुन्न
Advertisement
trendingNow12930287
Hindi Newsटीवी

‘कोई वोट नहीं देगा...’, ‘वीकेंड का वार’ में सलमान खान के हत्थे चढ़े मृदुल तिवारी, घरवालों के सामने कही ऐसी बात, सुनते ही पड़ गए सुन्न

Bigg Boss 19: ‘बिग बॉस 19’ को तीन हफ्ते पूरे हो चुके हैं. शो में 17 कंटेस्टेंट्स में से अब 17 कंटेस्टेंट्स में से अब 15 बचे हैं दो बाहर हो चुके हैं. वहीं, अब फैंस को ‘वीकेंड का वार’ का इंतजार है, जहां इस बार सलमान खान के निशाने पर मृदुल तिवारी आएंगे, जिसके पीछे की वजह है...

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Sep 20, 2025, 07:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सलमान खान के निशाने पर आए मृदुल तिवारी
सलमान खान के निशाने पर आए मृदुल तिवारी

Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar: ‘बिग बॉस 19’ का हर हफ्ता दर्शकों के लिए और भी मजेदार होता जा रहा है. शो की असली खासियत ‘वीकेंड का वार’ है, जहां सलमान खान कंटेस्टेंट्स को आईना दिखाते हैं. इस बार सलमान के निशाने पर आए हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर मृदुल तिवारी. शो के एक टीजर में सलमान मृदुल से साफ कहते नजर आए कि वो हमेशा किसी न किसी की आड़ में खेलते हैं और दर्शकों दो नजर ही नहीं आ रहे. 

उन्होंने कहा कि मृदुल शो में दर्शकों की नजर में ‘प्लस वन’ यानी सपोर्टिंग किरदार की तरह नजर आ रहे हैं. टीजर में सलमान, मृदुल से कहते हैं, 'आपको लगता है कि चाहे आप कुछ करें या न करें, आपके करोड़ों फॉलोअर्स आपको वोट देंगे. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. यहां अगर आप नजर नहीं आ रहे, तो वक्त आने पर आपके फॉलोअर्स भी आपका साथ छोड़ देंगे'. मृदुल ने इस दौरान बताया कि उनके 35 मिलियन फॉलोअर्स हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

Add Zee News as a Preferred Source

सलमान खान के निशाने पर आए मृदुल तिवारी

इसके बाद सलमान साफ कहते है कि फॉलोअर्स से ज्यादा जरूरी घर में अपनी पहचान बनाना है. ‘बिग बॉस 19’ की शुरुआत 24 अगस्त से हुई थी और तभी से शो लगातार सुर्खियों में है. इस सीजन में ड्रामा, झगड़े, राजनीति और टास्क्स ने दर्शकों को पूरी तरह से जोड़े रखा है. तीन हफ्ते पूरे होने के बाद शो में पहली बार डबल एविक्शन हुआ, जिससे माहौल और भी गर्मा गया. पिछले हफ्ते का ‘वीकेंड का वार’ फराह खान ने होस्ट किया, जिसमें दो कंटेस्टेंट्स को बाहर होना पड़ा.

पाकिस्तान की वो सिंगर... जिनकी स्वर कोकिला लता मंगेशकर भी थीं फैन, गाए 10,000 गाने, 1 गाना तो आज भी है बड़ा सुपरहिट

मृदुल और नतालिया की दोस्ती 

डबल एविक्शन में सबसे पहले बाहर हुईं पोलैंड की एक्ट्रेस और मृदुल की करीबी दोस्त नतालिया जानोसजेक. उनके साथ-साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नगमा मिराजकर, जो अवेज दरबार की गर्लफ्रेंड हैं, भी शो से बाहर हो गईं. इन दोनों के बाहर होने से घर का इक्वेशन काफी बदल गया है और अब सभी कंटेस्टेंट्स एक-दूसरे से ज्यादा सतर्क होकर खेल रहे हैं. नतालिया ने शो से बाहर आने के बाद टेलीचक्‍कर से बातचीत में मृदुल के साथ अपनी दोस्ती पर खुलकर बातें कीं. 

घर से बाहर होने के बाद क्या बोलीं नतालिया

उन्होंने कहा कि शुरुआत में दोनों अच्छे दोस्त बने और उनका रिश्ता बेहद हल्का-फुल्का और प्यारा था. नतालिया ने बताया कि वे दोनों मिलकर मस्ती करते थे, मजाक करते, डांस और साल्सा का मजा लेते थे. भाषा की दिक्कत के बावजूद उन्होंने मृदुल के साथ कई अच्छे पल बिताए, लेकिन नतालिया ने ये भी खुलासा किया कि समय के साथ उनकी दोस्ती में दरारें आने लगीं. उन्होंने बताया कि मृदुल को उनके घर के लड़कों से बात करने पर आपत्ति होती थी.

घर में बचे हैं अब स15 कंटेस्टेंट्स  

नतालिया के मुताबिक, ये रवैया उन्हें असहज करने लगा और इसी वजह से उनके रिश्ते में दूरी आ गई. अब देखना होगा कि ‘बिग बॉस 19’ में मृदुल अपनी गेम स्ट्रैटेजी बदलकर दर्शकों और सलमान खान को प्रभावित कर पाते हैं या नहीं. बता दें, शो में टोटल 17 कंटेस्टेंट्स ने कदम रखा था और तीन हफ्ते पूरे होने के बाद अब तक 2 कंटेस्टेंट्स शो से बाहर हो चुके हैं, यानी 15 कंटेस्टेंट्स अभी भी घर में मौजूद हैं. अब देखना ये है कि आने वाले दिनों को घर में कौमसा मुद्दा गर्माता है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Bigg Boss 19Salman KhanMridul Tiwari

Trending news

संडे को तेज गर्मी से गाल होंगे लाल, कहीं होगी आफत की बारिश! जानें IMD का मौसम अलर्ट
weather update
संडे को तेज गर्मी से गाल होंगे लाल, कहीं होगी आफत की बारिश! जानें IMD का मौसम अलर्ट
'गरबा उत्सवों में केवल हिंदुओं को मिले एंट्री', VHP ने दी सलाह तो भड़क उठी कांग्रेस
Garba festival 2025
'गरबा उत्सवों में केवल हिंदुओं को मिले एंट्री', VHP ने दी सलाह तो भड़क उठी कांग्रेस
भारत के पास कमजोर PM है...राहुल का H-1B वीजा पर हल्लाबोल, दोहराया 8 साल पुराना बयान
H-1B visa fee hike
भारत के पास कमजोर PM है...राहुल का H-1B वीजा पर हल्लाबोल, दोहराया 8 साल पुराना बयान
कर्नाटक के 14 हिंदू मंदिरों में बढ़ा सेवा शुल्क, फैसले पर मचा बवाल; BJP ने की आलोचना
Karnataka Temple Fee Hike
कर्नाटक के 14 हिंदू मंदिरों में बढ़ा सेवा शुल्क, फैसले पर मचा बवाल; BJP ने की आलोचना
20 रुपये में 4 गोलगप्पे मिलने पर महिला ने जाम किया सड़क, पानी पुरी के दाम पर घमासान
Golgappe
20 रुपये में 4 गोलगप्पे मिलने पर महिला ने जाम किया सड़क, पानी पुरी के दाम पर घमासान
कितनी देर तक चबानी चाहिए च्युइंग गम? साइंस ने खोजा टाइमिंग का फॉर्मूला!
Chewing Gum
कितनी देर तक चबानी चाहिए च्युइंग गम? साइंस ने खोजा टाइमिंग का फॉर्मूला!
चार मंजिला इमारत से गिरकर बची जान, तो NH48 के जाम ने रोक दी बच्चे की सांसें
NH48 traffic jam
चार मंजिला इमारत से गिरकर बची जान, तो NH48 के जाम ने रोक दी बच्चे की सांसें
इतिहास रचने जा रहा PM मोदी का गृहनगर, UNESCO लिस्ट में होगा शामिल!
PM Modi
इतिहास रचने जा रहा PM मोदी का गृहनगर, UNESCO लिस्ट में होगा शामिल!
बुलेट ट्रेन पर बड़ी खुशखबरी, 5Km टनल का ब्रेक थ्रू पूरा, इंजीनियरों का बड़ा कारनामा
Bullet train
बुलेट ट्रेन पर बड़ी खुशखबरी, 5Km टनल का ब्रेक थ्रू पूरा, इंजीनियरों का बड़ा कारनामा
नशे और गुस्से का संगम! सांप ने काटा तो ककड़ी की तरह चबा गया युवक, फिर सारी रात...
amaravati news
नशे और गुस्से का संगम! सांप ने काटा तो ककड़ी की तरह चबा गया युवक, फिर सारी रात...
;