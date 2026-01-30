'हम लोगों के बीच...' गौरव खन्ना संग तलाक की खबरों पर बोलीं आकांक्षा चमोला, क्या टूटने वाली है 9 साल की शादी?

Bigg Boss 19 Winner गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला के तलाक की खबरों को हवा एक्ट्रेस के एक पोस्ट से मिली. इन खबरों को लेकर आकांक्षा ने अब रिएक्ट किया है. साथ ही बताया कि आखिर उनका पोस्ट क्या था.
Gaurav Khanna Akanksha Chamola Divorce Rumors: गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला का प्यार किसी को साबित करने का मोहताज नहीं है. इन दोनों की बॉन्डिंग बिग बॉस में भी लोगों को देखने को मिली. लेकिन, कुछ दिनों ने इन दोनों के तलाक की खबरें आ रही है. जिसकी वजह आकांक्षा चमालो का एक पोस्ट है. तलाक की खबरों को हवा मिलते ही एक्ट्रेस ने अब इस पर रिएक्ट किया है. एक्ट्रेस ने ऐसी बात कह दी कि तलाक की खबरों को हवा देने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा है.
पर्सनल चीजों को...
द टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए गौरव खन्ना की बेटर हॉफ ने इस पर चुप्पी तोड़ी है. आकांक्षा ने कहा कि 'हम लोगों की शादी में कोई भी दिक्कत नहीं है. जो मैंने पोस्ट किया था उसका गौरव से कोई भी कनेक्शन नहीं है. मैं उस तरह की इंसान नहीं हूं कि पर्सनल चीजों को सोशल मीडिया पर किसी के डिस्कस करूं. मेरा पोस्ट मेरी अपकमिंग स्टोरीज को प्रमोट करने को लेकर है. इसे अलग तरह से देखा जा सकता था. लेकिन, लोगों को कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया.'
ट्रोल क्वीन बन गई हूं
इसके साथ ही आकांक्षा ने ऑनलाइन ट्रोलिंग को लेकर जवाब दिया. जिसकी वजह गौरव के पिता बनने की इच्छा और आकांक्षा के मां ना बनने के फैसले पर था. इस पर एक्ट्रेस ने कहा- 'मैं इस वक्त ट्रोल क्वीन बन गई हूं. मैं हमेशा से इस विषय पर ओपन रही हूं. गौरव ने हमेशा मेरा साथ दिया है. हम लोगों के बीच उम्र का फासला है. लेकिन, वो काफी मैच्योर है कि मेरा प्वाइंट ऑफ व्यू समझ पाए. मैंने साफ कहा कि मैं इसके लिए तैयार नहीं हीं. ये मेरी पर्सनल च्वॉइस है और मुझे किसी को भी जस्टीफाई करने की जरूरत नहीं है.'
'बिग बॉस 19' विनर गौरव खन्ना
दरअसल, 'बिग बॉस 19' में गौरव खन्ना बतौर कंटेस्टेंट आए थे. जिसमें आकांक्षा फैमिली वीक में उनसे मिलने आई थीं. इस दौरान शो में खुलासा हुआ कि गौरव पिता बनना चाहते हैं. लेकिन उनकी वाइफ आकांक्षा मां नहीं बनना चाहती. हालांकि गौरव ने इस फैसले पर वाइफ आकांक्षा का सपोर्ट किया. लेकिन, एक्ट्रेस को इस विषय को लेकर काफी ट्रोलिंग का सामना सोशल मीडिया पर करना पड़ा.
