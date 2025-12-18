Advertisement
Hindi Newsटीवीगौरव खन्ना की पार्टी का मैसेज तान्या ने किया इग्नोर, तो फरहाना भट्ट से मिला ये जवाब, एक्टर का खुलासा

गौरव खन्ना की पार्टी का मैसेज तान्या ने किया इग्नोर, तो फरहाना भट्ट से मिला ये जवाब, एक्टर का खुलासा

Gaurav Khanna ने हाल ही में तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट के उनकी पार्टी में ना आने पर रिएक्ट किया है. एक्टर ने बताया कि तान्या को मैसेज तो किया था लेकिन कोई जवाब नहीं आया.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 18, 2025, 08:47 PM IST
तान्या मित्तल, गौरव और फरहाना भट्ट
तान्या मित्तल, गौरव और फरहाना भट्ट

Gaurav Khanna on Tanya Mittal: 'बिग बॉस 19' विनर गौरव खन्ना  (Gaurav Khanna) ने शो जीतने के बाद एक शानदार पार्टी रखी. ये पार्टी तो वैसे उनके बर्थडे बैश की थी जिसमें उनकी जीत का जश्न भी मनाया गया. इस दौरान गौरव ने बिग बॉस के सभी को-कंटेस्टेंट्स को इनवाइट किया. लेकिन, तान्या मित्तल इस पार्टी में नहीं पहुंचीं. तान्या के ना पहुंचने  को लेकर गौरव खन्ना ने रिएक्ट किया है. गौरव ने ऐसी बात कह दी कि उनका बयान मिनटों में छा गया.

तान्या पर बोले गौरव

टेली टॉक को दिए इंटरव्यू में गौरव खन्ना ने अपनी पार्टी के बारे में खुलकर बात की. इस दौरान एक्टर ने तान्या को पार्टी में इनवाइट करने को लेकर बात की. एक्टर ने कहा- 'तान्या को भी इनवाइट किया था लेकिन कोई मैसेज नहीं आया. मैं ऐसा बंदा हूं जिसको फर्क नहीं पड़ता. क्योंकि वो एक शो है और लोग हजार बातें करेंगे. मेरे में इतनी मेच्योरिटी है. मैंने सबको इनवाइट किया. पर्सनली इनवाइट किया था.'

क्यों नहीं आईं फरहाना?

इस दौरान गौरव ने कहा कि 'उन्होंने फरहाना भट्ट को भी इनवाइट किया था लेकिन उनके पहले के कुछ अपॉइनमेंट्स थे. एक्टर ने कहा कि फरहाना को मैसेज किया था और उनका मैसेज भी आया कि स्किन डॉक्टर के साथ अपॉइनमेंट था तो नहीं आ पाई.मेसे पास उनका मैसेज है.' 

तान्या का तीखा जवाब

इस बीच तान्या मित्तल का एक बयान भी खूब वायरल हुआ. इसमें तान्या ने गौरव की पार्टी में ना जाने की वजह बताई थी. तान्या ने फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू में कहा था कि 'मैं नहीं जाऊंगी. मैंने साफ कर दिया है कि जिन भी लोगों ने मेरी बेइज्जती की है और जीके सर ने तो ये भी बोला है कि मैं अपना परिवार छिपा रही हूं ताकि मेरा सच सामने ना आ जाए. तो जब मेरे परिवार पर ही भरोसा नहीं है तो मैं वहां जाकक र उन्हें किस बात का यकीन दिलाऊं.' आपको बता दें, शो खत्म होने के बाद तान्या मित्तल ने 'बिग बॉस 19' के सभी 17 कंटेस्टेंट्स से अपने रिश्ते तोड़ लिए है. यहां तक कि अपनी सबसे करीबी दोस्त नीलम गिरी को भी अनफॉलो कर दिया है.
 

 

 

