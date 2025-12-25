गौरव खन्ना की वाइफ डांस वीडियो की वजह से हुईं ट्रोल, पति ने दिया बेबाक जवाब, बोले- 'आकांक्षा चमोला बिना फिल्टर हैं....'

Gaurav Khanna Breaks Silence On Wife Akanksha Chamola: बिग बॉस 19 विनर गौरव खन्ना इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. हाल ही में उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला एक सक्सेस पार्टी में डांस कर रही थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो में आकांक्षा कुछ लड़कियों के साथ जमकर डांस कर रही थीं और गौरव साइड में खड़े होकर उन्हें एंजॉय करते दिखे. इस वीडियो के बाद आकांक्षा को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया गया, जिस पर अब गौरव ने खुलकर अपनी बात रखी.

गौरव खन्ना ने दिया मुह तोड़ जवाब

हाल ही में गौरव खन्ना ने हंगामा स्टूडियो से बातचीत के दौरान कहा कि 'सबसे पहले मैं सबको बता दूं कि जिन लड़कियों के साथ आकांक्षा डांस कर रही थी. वो मेरी पब्लिसिस्ट की टीम मेंबर थीं. जब मैं बिग बॉस 19 के घर में रह रहा था तो उस दौरान उन्होंने बहुत मेहनत की थी. ये उनकी सक्सेस पार्टी थी. हम उनके सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने गए थे. क्योंकि मुझे ज्यादा डांस करना पसंद नहीं है. तो मेरी पत्नी आकांक्षा को लगा कि उसे डांस करना चाहिए और उनके साथ शामिल होना चाहिए. उस पल को और ज्यादा खास बनाना चाहिए. ये सबकी जीत थी.'

'उनमें कोई फिल्टर नहीं'

वहीं गौरव ने आगे कहा 'बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि वो किसके साथ डांस कर रही थी. मैं पीछे खड़ा हुआ था और उसे एंजॉय करते हुए देख रहा था. ये मेरी टीम की जीत थी. मेरे लिए उन लोगों ने कड़ी मेहनत की थी. वो लोग भी ये एंजॉय करना डिजर्व करते हैं. अगर ट्रोल्स की बात करूं तो मुझे उनसे फर्क ही नहीं पड़ता है. मुझे लगता है कि वो किसी और के फैन है. वो भी किसी एजेंडा के तहत काम करते हैं कि इस कपल को नीचे लाना है. ताकि हमारे फेवरेट सेलिब्रिटी अच्छे दिख सकें. हम अपनी जिंदगी में बेहद खुश हैं. मुझे ट्रोल्स से फर्क नहीं पड़ता. मेरी पत्नी एक्सट्रोवर्ट हैं और उनमें कोई फिल्टर नहीं है. मुझे ये काफी पसंद है. मुझे आकांक्षा की ये क्वालिटी काफी पसंद है. वहीं जिनको मैं पसंद नहीं आ रहा हूं शायद अगले प्रोजेक्ट में पसंद आ जाऊं. मैं आप सभी का दिल जीतने की पूरी कोशिश करूंगा.'