Advertisement
trendingNow13060861
Hindi Newsटीवी15 साल से नहीं किया कलर्स का कोई भी शो... गौरव खन्ना ने अपने ऊपर लगे एलीगेशन का दिया करारा जवाब

'15 साल से नहीं किया कलर्स का कोई भी शो...' गौरव खन्ना ने अपने ऊपर लगे एलीगेशन का दिया करारा जवाब

Bigg Boss 19 शो का फिनाले हुए काफी लंबा वक्त हो चुका है. लेकिन, गौरव खन्ना पर लोगों के एलीगेशन लगना बंद नहीं हो रहे. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपने ऊपर लगे एक एलीगेशन का खुलकर जवाब दिया.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Jan 01, 2026, 09:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गौरव खन्ना
गौरव खन्ना

Gaurav Khanna on Winning Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' की ट्रॉफी भले ही गौरव खन्ना के काफी वक्त पहले नाम हो गई है...लेकिन उन पर लगातार सवालों की बौछार हो रही है. कोई उन्हें अनडिजर्विंग विनर कह रहा है तो कोई ये कह रहा है वो इस शो को इसलिए जीते क्योंकि वो कलर्स का चेहरा रह चुके हैं. ऐसे में गौरव खन्ना ने चुप्पी तोड़ी और कलर्स के फेस वाले एलीगेशन पर ऐसा करारा जवाब दिया है कि उनका बयान मिनटों में वायरल हो गया.

मैंने बहुत मेहनत की है...

गौरव खन्ना ने इन सभी आरोपों को लेकर खुलकर बात फरीदून शहरियार से की. एक्टर ने कहा- 'लोग कहते हैं कि मैं इसलिए जीता क्योंकि मैं फेमस था. लेकिन, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि मैंने बहुत मेहनत की है. 20 साल की कड़ी मेहनत. मैं बीते 15 साल से कलर्स का चेहरा नहीं हूं. मेरा कलर्स टीवी पर आखिरी शो 'ये प्यार ना होगा कम था' यामी गौतम के साथ. जो 2010 में टेलीकास्ट हुआ था.' 

Add Zee News as a Preferred Source

 

15 साल पहले किया था शो

गौरव ने आगे कहा कि 'अब मैंने ये शो 2025 में जीता. मैंने कलर्स के साथ शो 15 साल पहले किया था और उसकी वजह से अगर आज जीता हूं तो बहुत बेहतरीन है ये तो. कोई भी फ्री लॉन्च नहीं करता है. मैंने सिर्फ बॉडी के बल पर ये शो नहीं जीता बल्कि मैंने परफॉर्म भी अच्छा किया इसलिए ये शो जीत पाया.'

 

14 महीने बाद टीवी की मधुबाला ने दिखाया बेबी लीला का चेहरा, क्यूटनेस देखी फिदा हो गए फैंस, PHOTOS

 

आपको नीचा दिखाएंगे

रियलटी शो के एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए गौरव ने कहा- 'मैं वहां पर किसी से कम्पीट करने नहीं आया था. टेलीविजन का कई साल से चेहरा हूं. तो मुझे पता था कि लोग मुझे टीवी के नाम पर टार्गेट करेंगे. वो आपको नीचा दिखाएंगे और गिराने की कोशिश करेंगे. लेकिन, मेरा मेन मोटिव वहां से एक बेटर पर्सन बनकर निकलकर बाहर आना था. बिग बॉस बहुत इंटेलिजेंट गेम है अगर आप उसे सही से खेलते हैं. मेरे दिमाग में ये पहले दिन से था. मैं वहां पर 15-16 लोगों को खुश करने नहीं गया था.' आपको बता दें, गौरव खन्ना को 50 लाख प्राइज मनी और चमचमाती ट्रॉफी मिली थी.

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Gaurav Khanna

Trending news

पाक जेलों में बंद भारतीय कैदियों की होगी घर वापसी! क्या कहता है कॉन्सुलर एक्सेस?
india pakistan news
पाक जेलों में बंद भारतीय कैदियों की होगी घर वापसी! क्या कहता है कॉन्सुलर एक्सेस?
2 जनवरी की सुबह बनेगी 'मुसीबत', 50 मीटर तक गिर सकती है विजिबिलिटी; ठप होंगे हाईवे!
weather update
2 जनवरी की सुबह बनेगी 'मुसीबत', 50 मीटर तक गिर सकती है विजिबिलिटी; ठप होंगे हाईवे!
2025 में पंजाब प्रशासन में बड़ा डिजिटल बदलाव, 1.85 लाख लोगों को घर बैठे मिलीं सेवाएं
Punjab news in hindi
2025 में पंजाब प्रशासन में बड़ा डिजिटल बदलाव, 1.85 लाख लोगों को घर बैठे मिलीं सेवाएं
भगवंत मान सरकार ने पेश किया पंजाब पुलिस का विजन 2026, तकनीक और तेज रिस्पॉन्स पर फोकस
Announcement of Punjab government
भगवंत मान सरकार ने पेश किया पंजाब पुलिस का विजन 2026, तकनीक और तेज रिस्पॉन्स पर फोकस
बौखलाए पाकिस्तान ने फर्जी फोटो से किया भारत पर हमले का दावा, एक्सपर्ट ने खोली पोल
india pakistan news
बौखलाए पाकिस्तान ने फर्जी फोटो से किया भारत पर हमले का दावा, एक्सपर्ट ने खोली पोल
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत-पाक ने साझा की न्यूक्लियर ठिकानों की लिस्ट
india pakistan news
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत-पाक ने साझा की न्यूक्लियर ठिकानों की लिस्ट
कश्मीरी शॉल बेचने पर सजा? फारूक अब्दुल्ला बोले- बांटने वाली विचारधारा देश ले डूबेगी
Farooq Abdullah
कश्मीरी शॉल बेचने पर सजा? फारूक अब्दुल्ला बोले- बांटने वाली विचारधारा देश ले डूबेगी
शाह ने सेट किए बंगाल भाजपा के 'चारों पाये', चुनाव में टिकट की योग्यता भी तय कर दी!
bengal news
शाह ने सेट किए बंगाल भाजपा के 'चारों पाये', चुनाव में टिकट की योग्यता भी तय कर दी!
बंकर की ट्रेनिंग... जम्मू-कश्मीर में गांववालों को ऑटोमेटिक बंदूक क्यों दे रही सेना?
jammu kashmir news
बंकर की ट्रेनिंग... जम्मू-कश्मीर में गांववालों को ऑटोमेटिक बंदूक क्यों दे रही सेना?
दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख भागवत का संदेश
RSS chief Mohan Bhagwat
दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख भागवत का संदेश