/‘मैं तुम्हारा पति हूं...’ गौरव खन्ना ने पत्नी आकांक्षा चमोला के तलाक के फैसले पर जताई नाराजगी, बोले- ‘हमारा डिवोर्स नहीं हुआ...’

रियलिटी शो ‘लॉक अप 2’ में इन दिनों जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है. हाल ही में शो के एक एपिसोड में जाने-माने एक्टर गौरव खन्ना की एंट्री हुई. वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी आकांक्षा चमोला के उस बयान पर अपनी नाराजगी जाहिर की, जिसमें आकांक्षा ने नेशनल टेलीविजन पर अपने तलाक का ऐलान किया था. गौरव ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए आकांक्षा से सीधे तौर पर कहा कि हम दोनों ने सिर्फ इस मुद्दे पर आपस में चर्चा की थी. अभी तक किसी भी कोर्ट में तलाक के कागजात साइन नहीं हुए हैं और न ही हमारा तलाक कानूनी रूप से पक्का हुआ है.
जब गौरव ने इसको लेकर आकांक्षा से सवाल किया, तो उन्होंने कहा, ‘तुमने ये फैसला उस समय लिया था, जब तुम ‘खतरों के खिलाड़ी’ शो में हिस्सा लेने जा रहे थे’. आकांक्षा को बीच में टोकते हुए गौरव ने कहा, ‘तुमने शो में जाने से ठीक सात दिन पहले मेरे सामने ये बड़ी मुसीबत खड़ी की थी’. गौरव ने कहा, ‘तुम खुद एक बार ठंडे दिमाग से सोचो. ऐसी सिचुएशन में कोई भी इंसान क्या करेगा? मैं वहां जाकर अपने खतरनाक स्टंट्स पर ध्यान लगाता या फिर अपने दिमाग में चल रही इस भारी उथल-पुथल को संभालता? मेरे लिए उस वक्त दोनों चीजें एक साथ संभालना बेहद मुश्किल था’.
उन्होंने आगे कहा, ‘खैर, अब उस बात को बीते काफी समय हो चुका है. जो कुछ भी उस वक्त हमारे बीच हुआ, वह अब पूरी तरह से ठीक हो चुका है और हम आगे बढ़ चुके हैं’. इसके बाद शो की होस्ट फराह खान ने गौरव और आकांक्षा को आपस में बात करने के लिए अपना केबिन दे दिया. केबिन में जाते ही गौरव ने आकांक्षा से खुलकर बात की. गौरव ने कहा, ‘हमने इस बारे में मई के महीने में बात की थी, जब मैं अपने नए शो के लिए निकल रहा था. लेकिन अब बाहर लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे हमारा तलाक हुए एक साल से ज्यादा का समय हो चुका है. लोग तरह-तरह की बातें बना रहे हैं’.
गौरव ने आकांक्षा से बात करते हुए कहा कि बाहर लोग तरह-तरह की बातें बना रहे हैं. उनका कहना है कि आकांक्षा इस शो में सिर्फ एक ऑडिशन देने आई थीं, जबकि मैं वहां सिर्फ लोगों की सिम्पैथी हासिल करने के लिए गया था. गौरव ने आकांक्षा को ये बात भी याद दिलाई कि कानून के मुताबिक वे दोनों आज भी पति-पत्नी हैं. उन्होंने आगे कहा, ‘लोग इस पूरी सिचुएशन को जिस तरह से देख रहे हैं, उसे देखकर मैं सच में बहुत हैरान हूं. हर कोई अपनी मर्जी के हिसाब से मनगढ़ंत कहानियां गढ़ रहा है और जिसके मन में जो आ रहा है, वो सोशल मीडिया या दूसरी जगहों पर लिख रहा है’.
गौरव के मुताबिक, इस तरह की झूठी बातों का सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं है. ‘लोग बिना सोचे-समझे उनके रिश्ते पर उंगलियां उठा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है’. उनका मानना है कि किसी के पर्सनल लाइफ को लेकर इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए. गौरव ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, ‘मैं किसी भी बाहर वाले को तुम्हारे खिलाफ एक शब्द भी बोलते हुए नहीं सुन सकता. कानूनन हम आज भी शादीशुदा हैं और मैं तुम्हारा पति हूं. मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी उस इंसान के बारे में बुरा बोले जिसके साथ मैं रहा हूं या आज भी हूं’. उनका ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.
बता दें, इससे पहले के एपिसोड में आकांक्षा ने दावा किया था कि वे दोनों एक साल से अलग रह रहे हैं. शो के एक पुराने एपिसोड में आकांक्षा ने अपनी को-पार्टिसिपेंट्स श्रेया कालरा और सूफी मोतीवाला से बात करते हुए इस तलाक की असली वजह बताई थी. आकांक्षा ने कहा था, ‘जब हमारी शादी हुई थी, तब मुझमें मां बनने वाली फीलिंग नहीं थी. लेकिन मैं इसके लिए तैयार थी. धीरे-धीरे मुझे अहसास हुआ कि मैं बच्चों के लिए नहीं बनी हूं और गौरव भी पहले इस बात से सहमत थे. लेकिन समय के साथ गौरव की सोच बदल गई और अब उन्हें बच्चे चाहिए, जो मैं नहीं कर सकती’.