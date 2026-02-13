Advertisement
trendingNow13108318
Hindi Newsटीवीगौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा का OTT पर डेब्यू, ‘दिल, धोखा और डिजायर’ में देंगी बोल्ड सीन, बोलीं- ‘मल्टी-शेडेड कैरेक्टर…’

गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा का OTT पर डेब्यू, ‘दिल, धोखा और डिजायर’ में देंगी बोल्ड सीन, बोलीं- ‘मल्टी-शेडेड कैरेक्टर…’

Akanksha Chamola: एक्ट्रेस और बिग बॉस 19 के विजेता गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला ओटीटी डेब्यू कर चुकी हैं. स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म शेमारू मी की वेब सीरीज 'दिल धोखा और डिजायर' में वह खास अंदाज में नजर आईं, जिसे लेकर वो काफी एक्साइटेड हैं. आकांक्षा ने बताया कि वो सही समय का इंतजार कर रही थीं.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Feb 13, 2026, 03:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा का OTT पर डेब्यू, ‘दिल, धोखा और डिजायर’ में देंगी बोल्ड सीन, बोलीं- ‘मल्टी-शेडेड कैरेक्टर…’

'दिल धोखा और डिजायर' से डिजिटल डेब्यू कर रहीं बिग बॉस 19 के विजेता गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा ने इस प्रोजेक्ट को लेकर एक्साइटमेंट को जाहिर किया है और कहा है कि वो अपने काम के चुनाव को लेकर बहुत सतर्क रहती हैं. आकांक्षा ने बताया, ‘अपनी जर्नी के इस मोड़ पर ओटीटी स्पेस में कदम रखना बहुत खास लग रहा है. मैंने इस वेब सीरीज में बहुत मेहनत, पैशन और प्यार डाला है. उम्मीद है कि दर्शक मालिनी और उनकी जर्नी को उतनी ही प्यार से अपनाएंगे.’

सीरीज में आकांक्षा का किरदार 
सीरीज में आकांक्षा मालिनी का किरदार निभा रही हैं, जो कहानी का केंद्र है. मालिनी मजबूत होने के साथ कमजोर भी है, हिम्मत वाली है लेकिन उलझनों में भी फंसी है. आकांक्षा कहती हैं, ‘ये रोल मुझे इमोशनली चैलेंज करता है. मालिनी रियल और कई कमियों वाली है. उन्होंने आगे कहा, ‘मैं सही स्क्रिप्ट और सही रोल का इंतजार कर रही थी और अब लगता है कि इंतजार सही था. मैं अपने काम को लेकर बहुत जागरूक हूं. इस कैरेक्टर ने मुझे क्रिएटिवली उत्साहित किया क्योंकि इसमें अलग-अलग शेड्स हैं. मेरा किरदार प्यार करने वाली, गुस्सैल, कमजोर, कभी-कभी मैनिपुलेटिव भी है. मालिनी आपको पसंद आएगी.’

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Akanksha Chamola (@akankshagkhanna)

Add Zee News as a Preferred Source

सीरीज 'दिल धोखा और डिजायर' की कहानी
'दिल धोखा और डिजायर' एक दिलचस्प कहानी है, जहां प्यार जुनून में बदल जाता है और महत्वाकांक्षाओं की सभी सीमाओं को तोड़ देती है. यह प्यार, धोखा, आकर्षण, नियंत्रण और बदले के जटिल रिश्तों पर आधारित है. मालिनी का सफर कहानी में इमोशनल गहराई और नयापन जोड़ता है. सीरीज में आकांक्षा के साथ कुंवर अमर और अली हसन मुख्य भूमिकाओं में हैं. आकांक्षा ने हाल ही में छोटे पर्दे पर टीवी शो 'कैसे मुझे तुम मिल गए' से वापसी की है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

Gaurav KhannaAkanksha Chamolaseries Dil Dhokha Desire

Trending news

रोहित शेट्टी और अब रणवीर सिंह...कौन है सिनेमा के सितारों को धमकाने वाला हरी बॉक्सर?
harry boxer
रोहित शेट्टी और अब रणवीर सिंह...कौन है सिनेमा के सितारों को धमकाने वाला हरी बॉक्सर?
'बाहरी' कोडवर्ड से नक्सलियों की मुखबिरी... जब बंगाल में शुरू हुई धर्म की पॉलिटिक्स
bengal violence
'बाहरी' कोडवर्ड से नक्सलियों की मुखबिरी... जब बंगाल में शुरू हुई धर्म की पॉलिटिक्स
ऐसा क्यों नहीं हो रहा है...? रोहित पवार ने फिर उठाए VSR कंपनी पर सवाल, की ये मांग
ajit pawar plane crash
ऐसा क्यों नहीं हो रहा है...? रोहित पवार ने फिर उठाए VSR कंपनी पर सवाल, की ये मांग
'पाकिस्तान ने मेरे बेटे को कारगिल में मार डाला, फिर दुश्मन देश क्यों गए गौरव गोगोई'
Gaurav Gogoi
'पाकिस्तान ने मेरे बेटे को कारगिल में मार डाला, फिर दुश्मन देश क्यों गए गौरव गोगोई'
बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा, हाईवे पर एक साथ टकराई कई गाड़ियां, 7 की मौत
Bengaluru Road Accident
बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा, हाईवे पर एक साथ टकराई कई गाड़ियां, 7 की मौत
125 सालों बाद बदलेगा PM का ऑफिस, पीएम मोदी आज करेंगे 'सेवा तीर्थ' का उद्घाटन
Seva Teerth
125 सालों बाद बदलेगा PM का ऑफिस, पीएम मोदी आज करेंगे 'सेवा तीर्थ' का उद्घाटन
जो DGCA को करना चाहिए था उसे...रोहित पवार के दावों पर शिवसेना लीडर ने कही ये बात
ajit pawar plane crash
जो DGCA को करना चाहिए था उसे...रोहित पवार के दावों पर शिवसेना लीडर ने कही ये बात
गुजरात में होगा देसी गायों का 'महाकुंभ', इंडियन कैटल शो में जागरूक किए जाएंगे लोग
Indian Cattle Show 2026
गुजरात में होगा देसी गायों का 'महाकुंभ', इंडियन कैटल शो में जागरूक किए जाएंगे लोग
'बांग्लादेश के साथ खड़ा है भारत' काउंटिंग के बीच मोदी ने दी बधाई, लेट हो गए शहबाज
Bangladesh Elecion 2026
'बांग्लादेश के साथ खड़ा है भारत' काउंटिंग के बीच मोदी ने दी बधाई, लेट हो गए शहबाज
न बुलाए जाएं गवाह...चीनी वीजा स्कैम केस में HC का निर्देश, चिदंबरम ने दी थी चुनौती
Chinese Visa Scam
न बुलाए जाएं गवाह...चीनी वीजा स्कैम केस में HC का निर्देश, चिदंबरम ने दी थी चुनौती