बिग बॉस विनर का है ब्लैक एंड रेड से कनेक्शन...इसी वजह से हुई फरहाना भट्ट की हार? जानें पूरा सच

Bigg Boss 19 Winner Color Controversy: रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ का ग्रैंड फिनाले जैसे ही खत्म हुआ, सोशल मीडिया पर एक अलग ही बहस शुरू हो गई. इस बहस के केंद्र में हैं– शो की फर्स्ट रनर-अप फरहाना भट्ट और उनका लाल रंग का आउटफिट. 7 दिसंबर को हुए फिनाले में गौरव खन्ना ने ‘बिग बॉस 19’ की ट्रॉफी अपने नाम की. वहीं शो की मजबूत कंटेस्टेंट मानी जाने वाली फरहाना भट्ट फर्स्ट रनर-अप बनीं.
Bigg Boss 19 Winner Color Controversy: गौरव खन्ना ने प्रणीत मोरे, फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल और अरमान मलिक को पछाड़कर बिग बॉस 19 का खिताब जीत लिया है. अभिनेता टॉफी के साथ 50 लाख की प्राइज मनी भी अपने साथ लेकर गए हैं, लेकिन अब शो जीतने के बाद उन्होंने शो से जुड़े अनुभव और बाकी चारों कंटेस्टेंट को लेकर खुलकर बात की है. बिग बॉस की ट्रॉफी जीतने के बाद गौरव खन्ना काफी खुश दिखाई दिए. फरहाना भट्ट शो की फर्स्ट रनरअप रहीं और उन्होंने टॉप टू में गौरव को बराबर की टक्कर दी. फरहाना को लेकर गौरव ने कहा कि वे अच्छा खेलीं और सबका खेलने का अपना तरीका होता है. कोई तेज गाड़ी चलाता है, तो कोई धीरे.
बिग बॉस विनर का है ब्लैक एंड रेड से कनेक्शन
इन सबके बीच सोशल मीडिया पर ब्लैक वर्सेज रेड को लेकर चर्चा शुरू हो गई. रंगों को लेकर एक अजीब टोटका देखने को मिला. दरअसल, 'बिग बॉस सीजन 19' के ग्रैंड फिनाले पर फरहाना भट्ट ने बल्ड रेड कलर का आउटफिट पहना था जबकि और गौरव खन्ना ने ब्लैक में नजर आए. वहीं, जब विनर का ऐलान हुआ तो एक्ट्रेस फर्स्ट रनर-अप रहीं और एक्टर विजेता घोषित किए गए. ऐसे में अब लोगों ने सोशल मीडिया पर बीते कुछ सीजन्स के कंटेस्टेंट्स के फिनाले आउटफिट्स के साथ कम्पेयर करना शुरू किया.
लोगों ने पाया कि हिना खान, जो कि सीजन-11 में थीं और प्रियंका चाहर चौधरी जो सीजन-16 में थीं, दोनों ने ही रेड आउटफिट कैरी किया था और दमदार खिलाड़ी होने के बावजूद, वह टॉप-5 में आने के बावजूद शो की ट्रॉफी नहीं उठा पाई थीं. लेकिन जिसने ब्लैक आउटफिट पहना यानी तेजस्वी प्रकाश, एमसी स्टैन, करणवीर मेहरा और गौरव खन्ना, सभी ने शो जीता.
इसी वजह से हुई फरहाना भट्ट की हार?
यूजर्स ने सोशल मीडिया पर रिएक्ट किया. उन्होंने हिना-प्रियंका-फरहाना की रेड आउटफिट की फोटो पोस्ट कर ये उम्मीद जताई थी कि जो पहले हुआ, वो इस बार नहीं होगा. एक्ट्रेस उस अभिशाप को तोड़ देंगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. वह भी ट्रॉफी के करीब आते-आते चूंक गईं. बावजूद इसके फैंस ने उन्हें हिना और प्रियंका की ही तरह विनर बताया है.
बिग बॉस 11 में हिना खान ने रेड ड्रेस पहनी थी और वो फर्स्ट रनर-अप रहीं. बिग बॉस 16 में प्रियंका चाहर चौधरी सेकंड रनर-अप, उन्होंने भी रेड ड्रेस पहनी थी. बिग बॉस 17 में अभिषेक कुमार फर्स्ट रनर-अप रहे, उन्होंने भी रेड सूट कैरी किया था. इन तीनों को भी ट्रॉफी के लिए सबसे काबिल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन वे भी जीत से बस एक कदम पीछे रह गए. इसी पैटर्न को देखते हुए कई दर्शक मान बैठे कि लाल ड्रेस फाइनलिस्टों के लिए अशुभ साबित होती है. हालांकि यह सिर्फ दर्शकों की धारणाएं हैं और सोशल मीडिया की चर्चाओं पर आधारित है. इस बात का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है कि कपड़ों का रंग किसी प्रतियोगिता के परिणाम को प्रभावित कर सकता है. न ही मेकर्स और न ही किसी आधिकारिक संस्था ने ऐसी किसी बात की पुष्टि की है.
