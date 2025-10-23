Advertisement
Bigg Boss 19 Update: फरहाना-नीलम में जबरदस्त बहस, नॉमिनेट हुए ये 4 स्ट्रांग कंटेस्टेंट्स, कौन होगा इस हफ्ते बेघर?

Bigg Boss 19 Written Update: बिग बॉस घर में नॉमिनेशन टास्क हुआ, जिसमें चार स्ट्रांग कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हो गए. अब देखना ये होगा कि कौन घर से बेघर होगा. इसी बीच नेहल, मालती चाहर और फरहाना भट्ट के बीच काफी बहस देखने को मिली. 

 

Oct 23, 2025, 12:09 AM IST
बिग बॉस 19 अपडेट
Bigg Boss 19 Written Update: सलमान खान के फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में आए दिन नए-नए धमाके देखने को मिल रहे है. आज के दिन की शुरुआत अभिषेक और कुनिका की बहस से हुई. सुबह के वक्त कुनिका किचन में खड़े होकर काम करती हैं और घरवालों को काम नहीं करने के लिए बोलती हैं. अभिषेक आते हैं और कहते हैं कि एक दिन पहले उन्होंने कोई काम नहीं किया था और 12 घंटे बेड पर ही थी. बेडरूम का भी काम नहीं किया था. इस पर कुनिका उन्हें कंपेयर करने को कहती हैं. कहती है कि फेक इज्जत नहीं चाहिए. जिसके बाद फरहाना और कुनिका में बहस होती है. लेकिन फरहाना नीलम को बीच में लाती है, जिससे दोनों के बीच बहस काफी बढ़ जाती है.

नीलम के सपोर्ट में खड़े हुए अभिषेक-मृदुल
बहस के बाद नीलम खाना बनाने से मना कर देती हैं और फिर रोने लग जाती हैं. जिसके बाद मृदुल और अभिषेक नीलम के सपोर्ट में खड़े होते हैं. काफी हंगामा होने के बाद नीलम कुकिंग करती हैं और मालती पुड़िया बनाती है जिस पर नेहल उन्हें आकर दो पुड़िया बनाकर दिखाने के लिए बोलती हैं और मालती मना कर देती है और कहती हैं कि वह खुद बना लेंगी. बशीर उन्हें पोक करते हैं. मालती फरहाना और बशीर से झगड़ा करने के बाद अंदर आ जाती हैं. नीलम, मालती को बेडरूम में खाना बनाने के लिए समझाती हैं. पीछे से फरहाना भी आ जाती है और यहां भी दोनों आपस में बहस करने लग जाते है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

दिवाली पर घरवालों को मिला राशन
इस दौरान प्रणित मोरे मालती को समझाते नजर आए, जिसके बाद मालती फिर से किचन में लौट आईं. लेकिन इस बार नेहल ने उन्हें पोक कर दिया, जिससे मालती फिर गुस्से में बाहर चली गईं और गौरव के पास आकर बैठ गईं. दिवाली के खास मौके पर बिग बॉस घरवालों को 125 प्रतिशत राशन देते हैं. बिग बॉस घरवालों के लिए दिवाली पर मिठाइयां और डेकोरेशन का सामान भी भेजते हैं. जिसके बाद फरहाना. अभिषेक, अशनूर. कुनिका, नेहल और शहबाज घर को सजाते हैं. इसी बीच नीलम और तान्या ने फरहाना और नेहल के बारे में कमेंट किया. अशनूर और अभिषेक को भाई-बहन कहने पर उनके रिएक्शन देखने की बातें करते हैं. 

बिग बॉस ने बताया नया नॉमिनेशन टास्क 
नॉमिनेशन टास्क की बात करें तो बिग बॉस ने एक नया और दिलचस्प नियम बताया कि इस बार नॉमिनेशन लक पर निर्भर करेगा, न कि आपसी रिश्तों पर. घरवालों को सबसे पहले आपसी सहमति से किसी एक को कन्फेशन रूम भेजना था. वहां एक कार्ड चुनना था, जिसमें किसी कंटेस्टेंट का नाम लिखा होता. फिर उस कंटेस्टेंट को लॉकर खोलकर किसी को सेव या नॉमिनेट करना था. यह सिलसिला तब तक चलता जब तक चार सदस्य नॉमिनेट न हो जाएं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नॉमिनेट हुए ये 4 कंटेस्टेंट 
टास्क की शुरुआत कुनिका सदानंद से हुई. उन्हें गौरव का कार्ड मिला. गौरव ने लॉकर नंबर 11 चुना, जिससे नेहल की तस्वीर निकली, और उन्होंने नेहल को नॉमिनेट किया. इसके बाद नेहल ने लॉकर 1 खोला. जिसमें अमाल की फोटो निकली. उन्होंने अमाल को सेव किया. अमाल ने लॉकर 4 चुना और शहबाज की तस्वीर पाई. उन्हें भी सेव किया. फिर शहबाज ने लॉकर 7 खोला और प्रणित मोरे की तस्वीर निकली. उन्हें नॉमिनेट कर दिया. प्रणित ने लॉकर 14 खोला और अभिषेक की फोटो निकली. उन्होंने उन्हें सेव किया. अभिषेक ने लॉकर 6 चुना, जिसमें बशीर की तस्वीर थी, उन्होंने बशीर को नॉमिनेट किया. आखिर में बशीर ने लॉकर 5 खोला और उसमें गौरव खन्ना की फोटो मिली, उन्हें भी नॉमिनेट कर दिया. इस तरह, नेहल, प्रणित, बशीर और गौरव इस हफ्ते के नॉमिनेशन की लिस्ट में शामिल हो गए.

Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री.

Bigg Boss 19

