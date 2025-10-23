Bigg Boss 19 Update: टूटी दोस्ती, रिश्तों में आई दरार, फरहाना बनी ड्रामे की वजह

Bigg Boss 19 Written Update: ‘बिग बॉस 19’ के 59वें और 60वें दिन घर के अंदर रिश्तों में बदलाव देखने को मिले. एक तरफ तान्या और नीलम की दोस्ती में दरार आ गई, वहीं फरहाना और नेहल के बीच भी जमकर बहस देखने को मिली. घर के सदस्यों के बीच अब गेम और इमोशन दोनों की टक्कर साफ दिखने लगी है. एपिसोड की शुरुआत अमाल और तान्या की बातचीत से होती है. अमाल तान्या से पूछते हैं कि वह फरहाना से क्यों बात करती हैं, जिस पर तान्या सफाई देती नजर आती हैं. तान्या बाद में फरहाना को बताती हैं कि कई घरवाले उनसे सवाल कर रहे हैं कि वह उसके साथ क्यों बैठती हैं. इसी बीच, मालती और नेहल के बीच भी हल्की नोकझोंक देखने को मिलती है, जो बाद में बहस में बदल जाती है.

नीलम को तान्या और फरहाना की बढ़ती दोस्ती नहीं आई रास

दूसरी तरफ, नीलम को तान्या और फरहाना की बढ़ती दोस्ती रास नहीं आती. वह कुनिका से अपनी नाराजगी जाहिर करती हैं. अमाल और शहबाज के साथ बातचीत में अमाल तान्या को 'घर की सबसे चालू लड़की' कह देते हैं. उधर, फरहाना और मालती के बीच बातचीत होती है, जिसमें फरहाना कहती हैं कि नेहल जेनुइन नहीं हैं और उनसे उनकी वाइब नहीं मिलती. एपिसोड का हल्का-फुल्का मोमेंट तब आता है जब मृदुल पूल के पास अभिषेक और अश्नूर को चैलेंज देते हैं. अश्नूर उन्हें पूल में धक्का देती हैं, जिसके बाद मृदुल गुस्से में उन पर पानी फेंक देते हैं. हालांकि, रात होते-होते दोनों के बीच सुलह हो जाती है.

नए मोड़ की हुई शुरुआत

60वें दिन की शुरुआत एक नए मोड़ से होती है. नीलम, तान्या से साफ-साफ पूछती हैं कि वह फरहाना से बात क्यों कर रही हैं. जवाब न मिलने पर नीलम तान्या को 'दोगला दोस्त' कहती हैं. बात बढ़ती है और दोनों के बीच जमकर बहस होती है. नीलम रोने लगती हैं और बाकी घरवाले उन्हें सांत्वना देते हैं. तान्या अकेले में जाकर टूट जाती हैं, तब फरहाना उन्हें दिलासा देती हैं.

एक मूव पर बदल जाएगा पूरा खेल

लेकिन यहीं से एक और झगड़ा नेहल और फरहाना के बीच शुरू होता है. नेहल कहती हैं कि उन्होंने हमेशा फरहाना के लिए स्टैंड लिया, लेकिन अब वही उनके खिलाफ हो गई हैं. दोनों के बीच जुबानी जंग बढ़ती है और नेहल रोने लगती हैं. अब ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस का घर दो ग्रुप्स में बंट चुका है. एक तरफ तान्या और फरहाना का नया बॉन्ड दूसरी तरफ नीलम और नेहल की टूटती दोस्ती. इस गेम में अब हर कदम सोच-समझकर उठाना होगा, क्योंकि एक गलत मूव पूरे खेल का रुख बदल सकता है.