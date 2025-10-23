Advertisement
trendingNow12972986
Hindi Newsटीवी

Bigg Boss 19 Update: टूटी दोस्ती, रिश्तों में आई दरार, फरहाना बनी ड्रामे की वजह

Bigg Boss 19 Written Update 23 October: 'बिग बॉस 19' के 23 अक्टूबर के एपिसोड में तान्या और नीलम के बीच जबरदस्त लड़ाई देखने को मिली. इसके बाद नेहल और फरहाना के बीच लड़ाई देखने को मिली. जिसके बाद नेहल ने फरहाना से दोस्ती टूटने का जिम्मेदार तान्या को ठहराया. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 23, 2025, 11:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘बिग बॉस 19’
‘बिग बॉस 19’

Bigg Boss 19 Written Update: ‘बिग बॉस 19’ के 59वें और 60वें दिन घर के अंदर रिश्तों में बदलाव देखने को मिले. एक तरफ तान्या और नीलम की दोस्ती में दरार आ गई, वहीं फरहाना और नेहल के बीच भी जमकर बहस देखने को मिली. घर के सदस्यों के बीच अब गेम और इमोशन दोनों की टक्कर साफ दिखने लगी है. एपिसोड की शुरुआत अमाल और तान्या की बातचीत से होती है. अमाल तान्या से पूछते हैं कि वह फरहाना से क्यों बात करती हैं, जिस पर तान्या सफाई देती नजर आती हैं. तान्या बाद में फरहाना को बताती हैं कि कई घरवाले उनसे सवाल कर रहे हैं कि वह उसके साथ क्यों बैठती हैं. इसी बीच, मालती और नेहल के बीच भी हल्की नोकझोंक देखने को मिलती है, जो बाद में बहस में बदल जाती है.

नीलम को तान्या और फरहाना की बढ़ती दोस्ती नहीं आई रास 
दूसरी तरफ, नीलम को तान्या और फरहाना की बढ़ती दोस्ती रास नहीं आती. वह कुनिका से अपनी नाराजगी जाहिर करती हैं. अमाल और शहबाज के साथ बातचीत में अमाल तान्या को 'घर की सबसे चालू लड़की' कह देते हैं. उधर, फरहाना और मालती के बीच बातचीत होती है, जिसमें फरहाना कहती हैं कि नेहल जेनुइन नहीं हैं और उनसे उनकी वाइब नहीं मिलती. एपिसोड का हल्का-फुल्का मोमेंट तब आता है जब मृदुल पूल के पास अभिषेक और अश्नूर को चैलेंज देते हैं. अश्नूर उन्हें पूल में धक्का देती हैं, जिसके बाद मृदुल गुस्से में उन पर पानी फेंक देते हैं. हालांकि, रात होते-होते दोनों के बीच सुलह हो जाती है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नए मोड़ की हुई शुरुआत
60वें दिन की शुरुआत एक नए मोड़ से होती है. नीलम, तान्या से साफ-साफ पूछती हैं कि वह फरहाना से बात क्यों कर रही हैं. जवाब न मिलने पर नीलम तान्या को 'दोगला दोस्त' कहती हैं. बात बढ़ती है और दोनों के बीच जमकर बहस होती है. नीलम रोने लगती हैं और बाकी घरवाले उन्हें सांत्वना देते हैं. तान्या अकेले में जाकर टूट जाती हैं, तब फरहाना उन्हें दिलासा देती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

एक मूव पर बदल जाएगा पूरा खेल 
लेकिन यहीं से एक और झगड़ा नेहल और फरहाना के बीच शुरू होता है. नेहल कहती हैं कि उन्होंने हमेशा फरहाना के लिए स्टैंड लिया, लेकिन अब वही उनके खिलाफ हो गई हैं. दोनों के बीच जुबानी जंग बढ़ती है और नेहल रोने लगती हैं. अब ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस का घर दो ग्रुप्स में बंट चुका है. एक तरफ तान्या और फरहाना का नया बॉन्ड दूसरी तरफ नीलम और नेहल की टूटती दोस्ती. इस गेम में अब हर कदम सोच-समझकर उठाना होगा, क्योंकि एक गलत मूव पूरे खेल का रुख बदल सकता है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Bigg Boss 19

Trending news

जिस ब्रश से रोज सुबह आप करते हैं दांतों की सफाई, जानिए वो कितना है खतरनाक!
toothbrush
जिस ब्रश से रोज सुबह आप करते हैं दांतों की सफाई, जानिए वो कितना है खतरनाक!
अंबेडकर पर बयान को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने साधा केंद्रीय मंत्री खट्टर पर निशाना
aap
अंबेडकर पर बयान को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने साधा केंद्रीय मंत्री खट्टर पर निशाना
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PM Modi
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त
Rajya Sabha elections
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई
Manohar Lal Khattar
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई
सत्यपाल मलिक की मौत पर भी महाभारत! JK असेंबली में भिड़ गए NC-BJP विधायक
Satyapal Malik
सत्यपाल मलिक की मौत पर भी महाभारत! JK असेंबली में भिड़ गए NC-BJP विधायक
युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाएंगे... CM मान का बड़ा बयान
Bhagwant Mann
युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाएंगे... CM मान का बड़ा बयान
VIDEO: एक रील... जो कभी अपलोड ही नहीं हो पाई, ले गई एक मासूम की ज़िंदगी
Viral Video
VIDEO: एक रील... जो कभी अपलोड ही नहीं हो पाई, ले गई एक मासूम की ज़िंदगी
पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देते समय जमकर हंगामा, किसके बीच हुई बहस?
Former Governor Satya Pal Malik
पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देते समय जमकर हंगामा, किसके बीच हुई बहस?
'दम है कितना दामन में तेरे..', कौन हैं आप नेता ब्रिजराज सोलंकी? वीडियो ने मचाया धमाल
BrijRaj Solanki
'दम है कितना दामन में तेरे..', कौन हैं आप नेता ब्रिजराज सोलंकी? वीडियो ने मचाया धमाल