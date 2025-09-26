Bigg Boss 19: फरहाना बनीं कप्तान, बोली- 'घर का बिगड़ सकता है माहौल', तौलिये से शुरू हुई बहस, गौरव बने साजिश का शिकार

Bigg Boss 19: सलमान खान के मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' का आज का एपिसोड कई दिलचस्प मोड़ों और विवादों से भरा रहा. शुरुआत फरहाना और अभिषेक की तीखी बहस से हुई. जब फरहाना ने गलती से अभिषेक का तौलिया इस्तेमाल कर लिया.
Trending Photos
Bigg Boss 19: सलमान खान के मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' का आज का एपिसोड कई दिलचस्प मोड़ों और विवादों से भरा रहा. शुरुआत फरहाना और अभिषेक की तीखी बहस से हुई. जब फरहाना ने गलती से अभिषेक का तौलिया इस्तेमाल कर लिया. इस पर दोनों के बीच हाइजीन को लेकर जोरदार बहस हुई. फरहाना ने बाद में नेहल से कहा कि उन्हें बातें भूलना नहीं आता, इसलिए ऐसे मुद्दे उनके लिए गंभीर हो जाते हैं.
असेंबली रूम में हुआ कप्तानी टास्क
इस बीच जीशान, अमाल और बसीर मिलकर रणनीति बनाते हैं कि कैसे फरहाना को कप्तान बनाया जा सकता है. दूसरी ओर, नेहल ने कुनिका के सामने नीलम की तारीफ करते हुए उन्हें 'सच्चे दिल वाला इंसान' कहा, क्योंकि उन्होंने तान्या के कहने पर जीशान की किचन में मदद की थी, जिससे उनकी कुनिका से बहस हो गई थी. शहबाज ने मजेदार अंदाज में सबको असेंबली रूम में बुलाया जहां कप्तानी का टास्क हुआ. फरहाना और गौरव खन्ना इस टास्क के दावेदार बने. नियम था कि जिसे सबसे कम काले हार पहनाए जाएंगे, वही कप्तान बनेगा.
फरहाना और गौरव को इन कंटेस्टेंट ने पहनाया हार
फरहाना को कुनिका, अशनूर, अभिषेक, आवेज, प्रणित, मृदुल ने हार पहनाया. वहीं गौरव को बसीर, नेहल, अमाल, जीशान, नीलम, शहबाज, तान्या ने हार पहनाया. तान्या ने आखिरी में गौरव को हार पहनाकर गेम का रुख ही पलट दिया, जिससे फरहाना कप्तान बन गईं. अपनी कप्तानी स्पीच में फरहाना ने कहा कि अब वह खुद से ज्यादा घरवालों को प्राथमिकता देंगी, जिस पर सभी ने तालियां बजाईंय
गौरव ने कप्तानी न मिलने पर नाराजगी जताई और कहा, 'मैं बैकफुट पर नहीं था, आप लोग थे.' वहीं अभिषेक ने गुस्से में कहा कि घर की सबसे गंदी जुबान वाली कंटेस्टेंट को कप्तान बना दिया गया. बाद में तान्या को लेकर भी विवाद हुआ, जब उन्होंने अमाल से कहा कि वह गौरव को सपोर्ट करना चाहती थीं. अभिषेक ने उन्हें 'पलटू' कहा, जिससे तान्या नाराज होकर किचन छोड़कर बाहर चली गईं. फरहाना ने माहौल शांत करने की कोशिश की, लेकिन बात और बिगड़ गई. आवेज ने अभिषेक को टोका कि वह बिना वजह फुटेज न दें.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.