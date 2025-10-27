Bigg Boss 19: घर में टूटी पुरानी दोस्तियां, घरवालों को मिली अशनूर-अभिषेक की गलती की सजा, 50% कटा राशन, बढ़ा टेंशन

Bigg Boss 19 Written Update Today Episode: 'बिग बॉस 19' में अशनूर कौन और अभिषेक बजाज की गलती की वजह से सभी घरवालों को सजा मिली है. जिसके चलते बिग बॉस ने सभी घरवालों को नॉमिनेट कर दिया है और घरवालों का राशन भी 50% कर दिया है.
Trending Photos
Bigg Boss 19 Written Update Today Episode: बिग बॉस 19 में आए दिन जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं. आज शुरुआत में तान्या मित्तल के रवैये पर चर्चा के साथ हुई. नीलम, शहबाज और अमाल काफी नाराज हैं उन्होंने ग्रुप छोड़कर अभिषेक बजाज और अशनूर कौर का साथ दिया है. शहबाज उन्हें तुरंत छोड़ने का फरमान सुनाते हैं, लेकिन नीलम विरोध करती हैं. शहबाज ने मालती के रवैये पर भी नाराजगी जताई है. क्योंकि वह नेहल-बशीर के निकलने पर हंस रही थी. अभिषेक ने कुनिका को टास्क के दौरान पिशाचिनी कहा था. जिसकी वजह से कुनिका काफी हैरान रह जाती है. तान्या मौके की नजाकत को देखते हुए अभिषेक के खिलाफ कुनिका के कान भरने का काम करती हैं.
फरहाना और तान्या के बीच जबरदस्त दोस्ती
वहीं दूसरी ओर फरहाना और तान्या के बीच जबरदस्त दोस्ती देखने को मिल रही है. वे अभिषेक बजाज से उनकी शादी, पत्नी और पूर्व-पत्नी के बारे में सवाल करती है. अभिषेक बजाज के जन्मदिन पर अशनूर कौर फिर से फरहाना और तान्या का सामना करती हैं और पूछती है कि 'क्यों आप उनसे अजीब सवाल कर रही हो.' इस पर फरहाना-तान्या कहती हैं कि हम मजाक कर रहे हैं और हमारा जितना मन करेगा, उतना करेंगे.
इस पर अशनूर कहती हैं कि ज्यादा बोले, तो बुला लियो मुझे. इस पर अभिषेक बोलते है कि पीट देना उन्हें और अशनूर भी हामी भरती है. फरहाना ने तान्या का आभार जताया, क्योंकि वह उनके साथ तब हैं जब कोई उनके साथ नहीं है. कुनिका फिर रोती हैं. वह कहती हैं कि पिछले दो हफ्ते से नेहल और बशीर से क्लोज हुई थी, वे गए तो काफी दुख हुआ. जब कोई चला जाए, तो इतना तो खुशी मत जताओ. इस पर मालती कहती हैं कि मेरा कोई कनेक्शन नहीं था तो मैं क्यों दुखी होऊंगी.
शहबाज का कमेंट और बढ़ता टेंशन
शहबाज ने मालती को लेकर कहा कि वह मशहूर परिवार से आती हैं, इसलिए ज्यादा एटीट्यूड दिखा रही हैं. उन्होंने यहां तक कह दिया कि शहनाज गिल के लिए लोग रोते हैं. इस बयान ने सोशल मीडिया पर भी चर्चा छेड़ दी.
बिग बॉस की सख्त कार्रवाई
एपिसोड के अंत में बिग बॉस ने सभी घरवालों को असेंबली रूम में बुलाया और अशनूर-अभिषेक की फुटेज दिखाई, जिसमें दोनों को फुसफुसाते देखा गया. कई बार चेतावनी के बावजूद नियम तोड़ने पर बिग बॉस ने उनकी क्लास लगाई. हालांकि, कैप्टन मृदुल ने दोनों को सजा के योग्य नहीं माना, लेकिन इसके नतीजे बाकी घरवालों को भुगतने पड़े. बिग बॉस ने अभिषेक-अशनूर को छोड़कर बाकी सभी को नॉमिनेट कर दिया और घर का राशन 50 फीसदी काट लिया.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.