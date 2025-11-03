Bigg Boss 19: अमाल-मालती की जबरदस्त बहस से गरमाया घर, तान्या मित्तल के बदले तेवर, फैंस बोले- 'ड्रामा पीक पर!'

Bigg Boss 19 3 November Written Update: सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर रियलिटी शो से प्रणित मोरे के निकलने के बाद घर का माहौल काफी संजीदा हो गया है. अमाल मलिक को लेकर शहबाज बदेशा-मालती चहर के बीच जबरदस्त बहस देखने को मिली. चलिए जानते हैं आज के एपिसोड में क्या-क्या खास हुआ.
Bigg Boss 19 3 November Written Update: मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' से प्रणित मोरे के घर से निकलने के बाद घरवाले थोड़े मायूस नजर आए. नीलम गिरी, तान्या मित्तल को समझाते हुए कहती हैं कि फरहाना भट्ट से तुमसे दोस्ती काफी भारी पड़ेगी. दूसरे कोने में अमाल-फरहाना बात कर रहे होते हैं. फरहाना अमाल से बोलती हैं कि 'गुस्से में कह जाती हूं, बाद में सोचती हूं कि यह क्या कह दिया.' अमाल खुद को भी ऐसा बताते हैं और अपनी लव लाइफ को लेकर कहते हैं कि मेरा प्यार अभी एक तरफा है.
देर रात साथ बैठे दिखे अभिषेक-अशनूर
अभिषेक बजाज देर रात अशनूर कौर के साथ बैठे नजर आते हैं और वे पूछते हैं कि 'तुम्हें कभी प्यार हुआ है?' अशनूर कहती हैं कि 'नहीं, लेकिन मुझे प्यार से प्यार है.' अभिषेक बजाज कहते हैं कि 'जब सच्ची मोहब्बत होती है, तो सच में ऐसा लगता है कि आस-पास गाने बज रहे हैं.' वे इमोशनल हो जाते हैं और अशनूर से कहते हैं कि 'जब दिल टूटता है, तब भी ऐसा लगता है मानो शरीर से आत्मा निकल रही हो.' घरवाले बैठकर अमाल मलिक और तान्या की केमिस्ट्री पर जमकर बात करते दिखे, क्योंकि एक टास्क में अमाल ने तान्या को बहन बोला था.
वहीं गौरव खन्ना फरहाना नाज से कहते हैं कि 'आज तुम खुश लग रही हो.' वे कहती हैं कि 'हां, खुश हूं.' गौरव रिप्लाई देते हुए प्रणित मोरे के एविक्शन की ओर संकेत देते हुए कहते हैं कि दोस्त हो या दुश्मन, लेकिन कुछ को इंसानियत होनी चाहिए. जिसके बाद अमाल से मालती पूछती हैं 'उनको तुमने क्यों बोला कि हम 5 मिनट के लिए मिले थे.' इस पर अमाल बोलते है 'कॉमन फ्रेंड की पार्टी में मिले थे 5-10 मिनट के लिए.' इसके बाद मालती फिर अमाल पर झूठ बोलने का आरोप लगाती हैं और बोलती हैं 'किसी पार्टी में नहीं मिले थे, हमने यह नैरेटिव सेट किया था. मेरे पापा को भी पता है. फोन में हमारी चेट है, दो मिनट में तुम्हें गलत साबित कर दूंगी.'
इसी बीच अमाल और मालती की काफी तगड़ी बहस होती है. बहस के बाद मालती उदास हो जाती है तब अमाल उनके पास पहुंचते हैं 'आप चिल्ला-चिल्ला कर मेरी बेइज्जती मत करो.' इस पर मालती बोलती हैं कि मैंने यह बात नहीं छेड़ी, शहबाज ने कहा था कि तुम अमाल को कितना जानती हो? अमान बोले जहां मैं मौजूद नहीं होता, वहां मेरी बात मत करो. इसी बीच शहबाज और मालती की भी बहस होती है और अमाल-मालती का फिर आमना-सामना होता है. अमाल कहते हैं कि 'मैं कुछ न बोलूं, तो मुझे बिना वजह पेलने आ जाते हैं.'
