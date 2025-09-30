Advertisement
trendingNow12942891
Hindi Newsटीवी

Bigg Boss 19: नॉमिनेशन टास्क ने घर में मचाया घमासान, कुनिका और अशनूर समेत कई कंटेस्टेंट्स हुए नॉमिनेट, तान्या-नेहल में हुई तीखी बहस

Bigg Boss 19 Written Update Day 37: सलमान खान के मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' के लेटेस्ट एपिसोड में नॉमिनेश टास्क हुआ. इस टास्क में कैप्टन फरहाना को विशेषाधिकार मिला. इस अधिकार का प्रयोग कर फरहाना ने अश्नूर कौर को एविक्शन के लिए नॉमिनेट किया. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Sep 30, 2025, 11:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिग बॉस 19
बिग बॉस 19

Bigg Boss 19 Written Update: सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' का लेटेस्ट एपिसोड ढेर सारे ड्रामा और टकराव से भरपूर रहा. दिन की शुरुआत डेन्यूब एरिया में फरहाना, तान्या, जिशान, नीलम और बशीर अली की बातचीत से होती है, जहां सभी नॉमिनेशन टास्क में नीलम को बचाने की रणनीति बनाते हैं. लेकिन कैप्टन फरहाना ने नेहल को प्राथमिकता दी, जिससे बहस छिड़ जाती है.

इसके बाद बिग बॉस ने नॉमिनेशन टास्क की घोषणा की, जिसमें एक्टिविटी एरिया को समुद्र की तरह डिजाइन किया गया और एक सबमरीन बनाई गई, जिस पर सभी कंटेस्टेंट्स की तस्वीरें लगी थीं. इस टास्क में फरहाना को विशेष शक्ति दी गई, उन्हें किसी एक सदस्य को सीधे एविक्शन के लिए नॉमिनेट करना था. उन्होंने अश्नूर कौर का नाम लिया, जिससे विवाद की शुरुआत हो गई.

दो-दो सदस्यों को किया नॉमिनेट 
इसके बाद सभी सदस्यों ने अपनी-अपनी पसंद के अनुसार दो-दो सदस्यों को नॉमिनेट किया. नेहल ने तान्या और जिशान को चुना, जबकि नीलम ने नेहल और अभिषेक का नाम लिया. जिशान ने कुनिका और नेहल को नॉमिनेट किया, वहीं अश्नूर ने अमाल और शहबाज का चयन किया. इस बीच अश्नूर और फरहाना के बीच तीखी बहस भी देखी गई. मृदुल ने तान्या और जिशान का नाम लिया, जिससे तान्या आहत हो गईं और रोने लगीं. गौरव खन्ना ने भी तान्या को नॉमिनेट किया, जो उनके लिए और भी भावनात्मक झटका था.

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बशीर अली ने कुनिका और प्रणित को किया टारगेट 
बशीर अली ने कुनिका और प्रणित को टारगेट किया, जबकि गौरव का दूसरा निशाना नीलम रहीं. अभिषेक ने नीलम और अमाल को चुना. धीरे-धीरे तान्या, अमाल, नीलम, जिशान और कुनिका तीन-तीन मिसाइल हिट होने के बाद नॉमिनेट हो गए. तान्या और नेहल के बीच तीखी बहस हुई, जिसमें दोनों ने एक-दूसरे के करियर और पारिवारिक पृष्ठभूमि पर तीखे शब्द बोले.

घर में माहौल नहीं हुआ शांत
इसके बाद भी घर में माहौल शांत नहीं हुआ. नेहल और नीलम के बीच भी तकरार देखने को मिली. तान्या और कुनिका भी आपस में भिड़ीं, जहां कुनिका ने तान्या की मेहनत पर सवाल उठाया. शहबाज ने मजाकिया अंदाज़ में प्रेग्नेंसी की एक्टिंग की, जिससे माहौल कुछ हल्का हुआ. बाद में नीलम गिरी ने अमाल मलिक को फ्लर्ट करते हुए 'आई लव यू' कहकर सबका ध्यान खींचा. वहीं, अश्नूर और शहबाज के बीच काम को लेकर बहस हो गई. 38वें दिन की शुरुआत ‘दुनिया हसीनों का मेला’ गाने से हुई. कुनिका ने डस्टबिन की सफाई को लेकर नाराजगी जताई, जिसे अमाल ने स्वीकार किया. शहबाज और तान्या की कार कलेक्शन पर बातचीत होती है, तो दूसरी ओर, पूल के पास योग कर रहे मृदुल को अश्नूर धक्का देती हैं. तान्या और अमाल के बीच पिछले जन्म का कनेक्शन लेकर दिलचस्प बातचीत होती है.

ये कंटेस्टेंट्स हुए नॉमिनेट
इस हफ्ते नॉमिनेट होने वाले कंटेस्टेंट्स में अश्नूर कौर, नीलम गिरी, तान्या मित्तल, कुनिका सदानंद, प्रणित मोरे, जिशान कादरी और नेहल चुडासामा. शामिल है. बिग बॉस का यह एपिसोड झगड़ों, भावनाओं और रणनीतियों से भरपूर रहा, जो दर्शकों के लिए किसी रोलरकोस्टर से कम नहीं था.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Bigg Boss 19

Trending news

तमिलनाडु में सियासी तूफान, TVK पर कसा शिकंजा..विजय के करीबी पर केस दर्ज; 2 गिरफ्तार
TVK Rally Stampede
तमिलनाडु में सियासी तूफान, TVK पर कसा शिकंजा..विजय के करीबी पर केस दर्ज; 2 गिरफ्तार
अचानक बरसात ने उड़ा दी गर्मी, हुआ हल्की ठंडक का अहसास; 1 अक्टूबर के लिए अलर्ट जारी
weather update
अचानक बरसात ने उड़ा दी गर्मी, हुआ हल्की ठंडक का अहसास; 1 अक्टूबर के लिए अलर्ट जारी
PPF, सुकन्या समृद्धि और NSC... स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर ब्याज दरें बढ़ीं या घटीं?
PPF
PPF, सुकन्या समृद्धि और NSC... स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर ब्याज दरें बढ़ीं या घटीं?
गांव से IIT-NEET तक...भारतीय सेना की पहल से वंचित छात्रों के सपनों को मिलेंगे पंख
Jammu and Kashmir
गांव से IIT-NEET तक...भारतीय सेना की पहल से वंचित छात्रों के सपनों को मिलेंगे पंख
CM साहब! बदला लेना है मुझसे लो, कार्यकर्ताओं को हाथ..., भगदड़ के बाद सामने आए विजय
TVK
CM साहब! बदला लेना है मुझसे लो, कार्यकर्ताओं को हाथ..., भगदड़ के बाद सामने आए विजय
भविष्य की जंग में ड्रोन-AI तय करेंगे जीत-हार! एयर मार्शल ने दी चेतावनी, लेकिन...
Indian Air Force
भविष्य की जंग में ड्रोन-AI तय करेंगे जीत-हार! एयर मार्शल ने दी चेतावनी, लेकिन...
'परमाणु हमले की आशंका...', CDS जनरल चौहान को क्या दिखा ऐसा कि देनी पड़ गई वॉर्निंग?
nuclear attack
'परमाणु हमले की आशंका...', CDS जनरल चौहान को क्या दिखा ऐसा कि देनी पड़ गई वॉर्निंग?
ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया को हमने दिखा दिया, मिलकर लड़ेंगे तो जीत पक्की है: राजनाथ
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया को हमने दिखा दिया, मिलकर लड़ेंगे तो जीत पक्की है: राजनाथ
जम्‍मू-कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी की हुई भविष्यवाणी, जानें IMD ने क्या दी डेट?
IMD
जम्‍मू-कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी की हुई भविष्यवाणी, जानें IMD ने क्या दी डेट?
कम्युनिस्ट मुक्त भारत होगा? नक्सलियों के सपोर्ट में डी. राजा की सरकार से बड़ी डिमांड
Anti Naxal Operation
कम्युनिस्ट मुक्त भारत होगा? नक्सलियों के सपोर्ट में डी. राजा की सरकार से बड़ी डिमांड
;