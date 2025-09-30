Bigg Boss 19: नॉमिनेशन टास्क ने घर में मचाया घमासान, कुनिका और अशनूर समेत कई कंटेस्टेंट्स हुए नॉमिनेट, तान्या-नेहल में हुई तीखी बहस

Bigg Boss 19 Written Update: सलमान खान का मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' का लेटेस्ट एपिसोड ढेर सारे ड्रामा और टकराव से भरपूर रहा. दिन की शुरुआत डेन्यूब एरिया में फरहाना, तान्या, जिशान, नीलम और बशीर अली की बातचीत से होती है, जहां सभी नॉमिनेशन टास्क में नीलम को बचाने की रणनीति बनाते हैं. लेकिन कैप्टन फरहाना ने नेहल को प्राथमिकता दी, जिससे बहस छिड़ जाती है.

इसके बाद बिग बॉस ने नॉमिनेशन टास्क की घोषणा की, जिसमें एक्टिविटी एरिया को समुद्र की तरह डिजाइन किया गया और एक सबमरीन बनाई गई, जिस पर सभी कंटेस्टेंट्स की तस्वीरें लगी थीं. इस टास्क में फरहाना को विशेष शक्ति दी गई, उन्हें किसी एक सदस्य को सीधे एविक्शन के लिए नॉमिनेट करना था. उन्होंने अश्नूर कौर का नाम लिया, जिससे विवाद की शुरुआत हो गई.

दो-दो सदस्यों को किया नॉमिनेट

इसके बाद सभी सदस्यों ने अपनी-अपनी पसंद के अनुसार दो-दो सदस्यों को नॉमिनेट किया. नेहल ने तान्या और जिशान को चुना, जबकि नीलम ने नेहल और अभिषेक का नाम लिया. जिशान ने कुनिका और नेहल को नॉमिनेट किया, वहीं अश्नूर ने अमाल और शहबाज का चयन किया. इस बीच अश्नूर और फरहाना के बीच तीखी बहस भी देखी गई. मृदुल ने तान्या और जिशान का नाम लिया, जिससे तान्या आहत हो गईं और रोने लगीं. गौरव खन्ना ने भी तान्या को नॉमिनेट किया, जो उनके लिए और भी भावनात्मक झटका था.

बशीर अली ने कुनिका और प्रणित को किया टारगेट

बशीर अली ने कुनिका और प्रणित को टारगेट किया, जबकि गौरव का दूसरा निशाना नीलम रहीं. अभिषेक ने नीलम और अमाल को चुना. धीरे-धीरे तान्या, अमाल, नीलम, जिशान और कुनिका तीन-तीन मिसाइल हिट होने के बाद नॉमिनेट हो गए. तान्या और नेहल के बीच तीखी बहस हुई, जिसमें दोनों ने एक-दूसरे के करियर और पारिवारिक पृष्ठभूमि पर तीखे शब्द बोले.

घर में माहौल नहीं हुआ शांत

इसके बाद भी घर में माहौल शांत नहीं हुआ. नेहल और नीलम के बीच भी तकरार देखने को मिली. तान्या और कुनिका भी आपस में भिड़ीं, जहां कुनिका ने तान्या की मेहनत पर सवाल उठाया. शहबाज ने मजाकिया अंदाज़ में प्रेग्नेंसी की एक्टिंग की, जिससे माहौल कुछ हल्का हुआ. बाद में नीलम गिरी ने अमाल मलिक को फ्लर्ट करते हुए 'आई लव यू' कहकर सबका ध्यान खींचा. वहीं, अश्नूर और शहबाज के बीच काम को लेकर बहस हो गई. 38वें दिन की शुरुआत ‘दुनिया हसीनों का मेला’ गाने से हुई. कुनिका ने डस्टबिन की सफाई को लेकर नाराजगी जताई, जिसे अमाल ने स्वीकार किया. शहबाज और तान्या की कार कलेक्शन पर बातचीत होती है, तो दूसरी ओर, पूल के पास योग कर रहे मृदुल को अश्नूर धक्का देती हैं. तान्या और अमाल के बीच पिछले जन्म का कनेक्शन लेकर दिलचस्प बातचीत होती है.

ये कंटेस्टेंट्स हुए नॉमिनेट

इस हफ्ते नॉमिनेट होने वाले कंटेस्टेंट्स में अश्नूर कौर, नीलम गिरी, तान्या मित्तल, कुनिका सदानंद, प्रणित मोरे, जिशान कादरी और नेहल चुडासामा. शामिल है. बिग बॉस का यह एपिसोड झगड़ों, भावनाओं और रणनीतियों से भरपूर रहा, जो दर्शकों के लिए किसी रोलरकोस्टर से कम नहीं था.