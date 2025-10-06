Bigg Boss 19: मालती चाहर से जलन में चूर हुईं तान्या मित्तल, बढ़ा घर का तापमान, अमाल मलिक के ग्रुप में पड़ी दरार

Bigg Boss 19 Written Update: सलमान खान के मोस्ट फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' को फैंस काफी पसंद कर रहे है. शो के शुरुआत में घरवाले वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट मालती चहर से तालमेल बैठाने की कोशिश करते हैं. लेकिन फिर तान्या मित्तल टेंशन में नजर आई.
Bigg Boss 19 Written Update: सलमान खान के मोस्ट फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का आज का एपिसोड काफी धमाकेदार रहा. आज एपिसोड की शुरुआत जीशान कादरी के बयान से होती है. वे कहते हैं कि 'अमाल मलिक जो आज जिंदगी जी रहे है. वह मैं 10-15 साल पहले जी रहा था.' जीशान ने फिर मालती से बातचीत की. वे बताती हैं कि उन्होंने इंजनियरिंग की पढ़ाई की है. वे जब बात कर रहे थे तब तान्या जीशान को देखते हुए कहती हैं कि 'ज्यादा बोल लिया है गले में दर्द हो गया होगा.'
मालती और तान्या के बीच खींचतान
घर के माहौल में उस वक्त हलचल मच गई जब जीशान ने तान्या के इशारे को नजरअंदाज करते हुए मालती के सामने फिल्मों को लेकर बातचीत शुरू की. उन्होंने कहा कि ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ जैसी फिल्म बनाने के लिए दिल चाहिए और उन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अनुराग कश्यप की जमकर तारीफ की. साथ ही माना कि उस फिल्म की भाषा को लेकर वे थोड़े डरे हुए थे. बाहर तान्या ने जीशान पर तंज कसते हुए कहा, ‘सारा ज्ञान हमें ही पेलते हैं.’ इस पर उनके कुछ साथियों ने जीशान को 'दल बदलू' तक कह दिया.
‘तुम दोनों तो जैसे दुश्मन बन गए हो’
मालती ने नीलम और नेहल से बातचीत में तान्या के काम करने के तरीके पर सवाल उठाया. उन्होंने पूछा कि क्या तान्या सिर्फ किचन का काम ही करती हैं, और बताया कि तान्या को बाथरूम साफ करने में परेशानी होती है. इसी बीच तान्या और मालती के बीच तनातनी खुलकर सामने आने लगी. तान्या ने अमाल से कहा कि मालती उनका चश्मा पहन रही हैं और अब वह उसे नहीं पहनेंगी. इस पर अमाल ने मजाक में कहा, ‘तुम दोनों तो जैसे दुश्मन बन गए हो.’ उधर, मालती ने नीलम से बात करते हुए तान्या की पर्सनैलिटी पर सवाल उठाए और कहा कि कोई उनकी पहचान को दबाने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने राखी सावंत और महेंद्र सिंह धोनी का उदाहरण देते हुए तान्या की तुलना की, जिससे तान्या असहज हो गईं.
नीलम ने तान्या को समझाया
तान्या ने जवाब में कहा कि वह अब चुप रहना पसंद करेंगी, जिस पर मालती ने उन्हें ‘बेचारी’ न मानने की बात कही और उनके संघर्ष पर सवाल उठाया ‘अगर आप घर से बाहर नहीं निकलीं, तो आपने क्या स्ट्रगल किया?’ तान्या ने तब अपना बिजनेस शुरू करने की कहानी शेयर की. नीलम ने तान्या को समझाया कि अब वह एक जानी-मानी हस्ती हैं, इसलिए उनके हर काम को हाईलाइट किया जाता है. वहीं आम लोगों के व्यवहार को सामान्य मान लिया जाता है. तान्या ने नीलम से कहा कि उन्हें शुरू से ही मालती की जलन महसूस हुई थी.
दूसरी ओर, तान्या ने मृदुल से मीठी बातें करते हुए कहा कि उन्होंने कुंभ में लोगों की जान बचाई है, फिर भी उन पर उंगलियां उठती हैं. उन्होंने मृदुल की सादगी की तारीफ की, जिससे मृदुल का व्यवहार भी बदला और वह देसी अंदाज़ में बात करने लगे. घर के कुछ सदस्यों को शक है कि तान्या यह सब नॉमिनेशन से बचने के लिए कर रही हैं.
