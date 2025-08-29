Bigg Boss 19 के घर को मिला पहला कैप्टन, गौरव खन्ना के फैसले ने पलटा खेल, कौन होगा शो का विनर?

Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' का आगाज काफी धमाकेदार रहा. शुरूआत से ही शो में तू-तू-मैं-मैं देखने को मिल रही है. कोई चिकन-राशन के लिए लड़ रहा है तो कोई टास्क को लेकर आपस में भीड़ रहा है. इसी बीच शो को उसका पहला कैप्टन भी मिल चुका है. साथ ही झगड़ के बीच शो के विनर का जिक्र भी हुआ वो कौन होगा?
Bigg Boss 19 Written Update: 'बिग बॉस 19' का पहला वीकेंड का वार बस आने ही वाला है. शो की शुरुआत से ही घर के अंदर काफी बहस और झगड़े देखने को मिल रहे हैं. लेकिन असली मजा तो तब शुरू हुआ जब पहला कैप्टन्सी टास्क खेलागा. सभी कंटेस्टेंट्स 'मैरी गो राउंड' नाम के गेम में भिड़ते नजर आए. इस टास्क में हर किसी ने जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी. लड़ाई और बहस तो पक्की ही थी, लेकिन आखिर कैप्टनसी की कमान अभिनेत्री कुनिका सदानंद के हाथ लगी.
जैसे ही उनके कैप्टन बनने की खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर फैंस के रिएक्शन आने लगे. कुछ लोग कुनिका के कैप्टन बनने पर खुश हैं, तो वहीं कुछ ने इस फैसले पर नाखुशी जताई है. वहीं दूसरी ओर, ‘बिग बॉस तक’ पेज ने एक बड़ा ट्विस्ट बताया. इसी बीच बिग बॉस ने गौरव खन्ना को ऑप्शन दिया कि वो घरवालों का हफ्तेभर का राशन चुनें या फिर फरहाना की घर में दोबारा एंट्री कराएं. गौरव खन्ना ने अपने दिल की सुनते हुए राशन की कुर्बानी देकर फरहाना की वापसी का चुना.
गौरव खन्ना के फैसले ने पलटा खेल
जैसे ही बिग बॉस ने आदेश दिया, मेन गेट खुला और फरहाना स्टाइलिश अंदाज में घर में दाखिल हुईं. घर में आते ही उन्होंने सबसे पहले बसीर अली की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, 'अब असली खेल शुरू होगा'. इसके बाद बसीर और फरहाना के बीच जमकर बहस हुई. यहीं नहीं, फरहाना ने प्रणित मोरे पर भी निशाना साधते हुए उनके कॉमेडी स्टाइल का मजाक उड़ाया. 'बिग बॉस 19' के कंटेस्टेंट्स शुरुआत से ही अलग-अलग तरह की स्ट्रैटेजी बनाकर खेल रहे हैं.
31 साल पुरानी वो फिल्म, जिसके 8 गानों ने तोड़ दिए थे रिकॉर्ड, फराह खान ने किए कोरियोग्राफ, लेकिन अनिल कपूर को थी दिक्कत
अलग-अलग खेल रह गेम
आवेज दरबार, नगमा और नीलम जैसे खिलाड़ी शांत रहकर सबके साथ खेलना चाहते हैं. वहीं, तान्या मित्तल और जीशान कादरी जैसे लोग दूसरों पर आरोप लगाने और कीचड़ उछालने में पीछे नहीं हटते. शो में हर किसी की अलग पहचान बन रही है. हाल ही में तो एक कंटेस्टेंट ने लड़ाई के बीच ये दावा कर दिया कि इस सीजन की ट्रॉफी कौन उठाएगा, जिससे घर का माहौल और भी गरमा गया. फिलहाल बिग बॉस के घर में 15 कंटेस्टेंट बचे हुए हैं और 16वीं कंटेस्टेंट को सीक्रेट रूम में रखा गया है.
नॉमिनेशन की लिस्ट में शामिल हैं 6 लोग
इस हफ्ते नॉमिनेशन की लिस्ट में 6 लोग शामिल हैं गौरव खन्ना, जीशान कादरी, तान्या मित्तल, नीलम, प्रणित और नतालिया. ये देखना दिलचस्प होगा कि इनमें से कौन घर से बाहर होगा. नॉमिनेशन आने के बाद घर का माहौल और भी टेंशन वाला हो गया है, क्योंकि हर कोई खुद को बचाने की कोशिश में जुटा हुआ है. पिछले एपिसोड में सबसे ज्यादा बहस गौरव खन्ना और जीशान कादरी के बीच हुई. जीशान बार-बार गौरव को अलग-अलग मुद्दों पर पोक करते दिखे.
कौन होगा शो का विनर?
उन्होंने यहां तक कह दिया कि गौरव इस हफ्ते बाहर हो जाएगा. लेकिन गौरव ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, 'जब मैं ट्रॉफी लिफ्ट करूंगा, तो आप तालियां बजाना'. उनकी इस बात ने सोशल मीडिया पर हचलच मचा दी है. हालांकि, सोशल मीडिया पर उनकी तुलना सिद्धार्थ शुक्ला से होने लगी है. वहीं, अब देखना होगा कि क्या सचमुच गौरव फिनाले तक पहुंच पाएंगे या इस हफ्ते घर से बाहर हो जाएंगे. साथ ही फैंस को शो में वाइल्डकार्ड एंट्री का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
