Bigg Boss 19: सलमान खान ने लगाई नीलम की क्लास, तान्या और फरहाना के गेम पर उठे सवाल

Bigg Boss 19 Written Update: सलमान खान के 'वीकेंड का वार' में जबरदस्त ड्रामे देखने को मिल रहे हैं. आज शनिवार का एपिसोड काफी मजेदार रहा. एपिसोड की शुरुआत में नीलम गिरी की क्लास लगाई और कहा कि वे घर में चुगली करने में माहिर हैं. उन्होंने दुश्मन के साथ-साथ दोस्त को भी नहीं छोड़ा. सलमान खान कहते हैं कि 'अकेली रह गईं, तो करती क्या, बन गईं नीलम खबरी. आपने बिना किसी मुद्दों के ग्यारह हफ्ते गुजार दिए. आपने किसी की तरफदारी किसी के मुंह पर नहीं की. बाकी घरवाले सोच रहे हैं कि आपका 'मोड ऑफ ऑपरेशन' कैसा है?'

'मालती ने अमाल के बारे में शेयर किया'

सलमान खान ने आगे कहा कि 'मालती ने अमाल के बारे में कुछ शेयर किया था, नीलम गिरी ने उस बात को मिर्च-मसाला लगाकार बताई, जिससे अमाल-मालती के बीच खामखा बहस हुई, हालांकि आप दोनों ने बड़ी आसानी से इसे हल कर लिया.' अमान ने टास्क के दौरान तान्या के लिए गलत बोला, जिसे लेकर नीलम ने काफी दुख जताया. सलमान फिर नीलम से कहते हैं कि 'हमें यह जानना है नीलम कि आप आपके इतने भारी इमोशंस कहा थे, जब आप कुनिका के साथ ही नहीं, जगह-जगह जाकर तान्या की बुराई कर रही थीं. आप फरहाना भट्ट के साथ बैठकर क्या कर रही थीं? यह कहना चाहता हूं कि नीलम आप डबल गेम खेलती नजर आईं. आपका खुद का गेम निकालकर नहीं आया. अगर यही गेम है आपका, तो क्या बात है.'

नीलम गिरी के खेल की उधेड़ी बखिया

सलमान खान पूछते हैं कि 'नीलम आप किस हक से अमाल से तान्या को लेकर सवाल कर रही थीं?' वहीं गौरव, मृदुल और अमाल मानते हैं कि नीलम, तान्या मित्तल को लेकर अपना स्टैंड बदलती रहती हैं. भाईजान आगे कहते हैं कि 'आपने तान्या के पीछे विक्टिम कार्ड खेला. आपने अभिषेक से क्यों कहा- तुम मुझसे जलते हो?' नीलम ने इस पर कहा कि 'चमचा बोला था, वह मुझ पर एग्रेसिव हो गया था. इसलिए मैंने उसे बोला था.' सलमान ने कहा कि 'नीलम आप दोस्तों के द्वारा इस्तेमाल हुई हैं.'

इसके बाद फिर सलमान खान तान्या से कहते हैं कि 'जैसी करनी वैसी भरनी. यह बात आप पर फिट बैठती है. आप बाद में पलट कर नया नैरेटिव सेट करना शुरू कर देते हैं.इसलिए मैं प्रूव लेकर आया हूं.' सलमान खान ने फिर नीलम-तान्या की फुटेज दिखाते हैं, जिसमें दोनों गेम खेलती नजर आ रही हैं. सलमान फिर तान्या को 'भैया' के लिए कहने को कहते हैं.

बॉडी-शेमिंग पर हुआ बवाल

सलमान खान बताते हैं कि 'नीलम जब अशनूर कौर की बॉडी-शेमिंग कर रहे थे, तब तान्या ने उन्हें नहीं रोका.' गौरव ने तान्या के लिए कहा 'यह शुरू से नीलम का इस्तेमाल कर रही हैं. कोई भी भसड़ इनके आग लगाए बिना नहीं हुई है.' सलमान ने कहा कि 'आपने अशनूर से माफी नहीं मांगी. जब मैं बोलूं को अफसोस जताओ और नीलम पर आरोप लगाओ.'