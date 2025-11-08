Advertisement
trendingNow12994347
Hindi Newsटीवी

Bigg Boss 19: सलमान खान ने लगाई नीलम की क्लास, तान्या और फरहाना के गेम पर उठे सवाल

Bigg Boss 19 Written Update: सलमान खान के मोस्ट पॉपुलर शो 'बिग बॉस 19' में आज शनिवार के 'वीकेंड का वार' में जबरदस्त धमाल देखने को मिला. वीकेंड का वार में नीलम गिरी, तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट की सोच और गेम का भांडा फोड़ हो गया. उन्होंने घरवालों को 'रियलिटी चेक' करवाया.

 

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Nov 08, 2025, 11:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिग बॉस 19 अपडेट
बिग बॉस 19 अपडेट

Bigg Boss 19 Written Update: सलमान खान के 'वीकेंड का वार' में जबरदस्त ड्रामे देखने को मिल रहे हैं. आज शनिवार का एपिसोड काफी मजेदार रहा. एपिसोड की शुरुआत में नीलम गिरी की क्लास लगाई और कहा कि वे घर में चुगली करने में माहिर हैं. उन्होंने दुश्मन के साथ-साथ दोस्त को भी नहीं छोड़ा. सलमान खान कहते हैं कि 'अकेली रह गईं, तो करती क्या, बन गईं नीलम खबरी. आपने बिना किसी मुद्दों के ग्यारह हफ्ते गुजार दिए. आपने किसी की तरफदारी किसी के मुंह पर नहीं की. बाकी घरवाले सोच रहे हैं कि आपका 'मोड ऑफ ऑपरेशन' कैसा है?' 

'मालती ने अमाल के बारे में शेयर किया'
सलमान खान ने आगे कहा कि 'मालती ने अमाल के बारे में कुछ शेयर किया था, नीलम गिरी ने उस बात को मिर्च-मसाला लगाकार बताई, जिससे अमाल-मालती के बीच खामखा बहस हुई, हालांकि आप दोनों ने बड़ी आसानी से इसे हल कर लिया.' अमान ने टास्क के दौरान तान्या के लिए गलत बोला, जिसे लेकर नीलम ने काफी दुख जताया. सलमान फिर नीलम से कहते हैं कि 'हमें यह जानना है नीलम कि आप आपके इतने भारी इमोशंस कहा थे, जब आप कुनिका के साथ ही नहीं, जगह-जगह जाकर तान्या की बुराई कर रही थीं. आप फरहाना भट्ट के साथ बैठकर क्या कर रही थीं? यह कहना चाहता हूं कि नीलम आप डबल गेम खेलती नजर आईं. आपका खुद का गेम निकालकर नहीं आया. अगर यही गेम है आपका, तो क्या बात है.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

नीलम गिरी के खेल की उधेड़ी बखिया
सलमान खान पूछते हैं कि 'नीलम आप किस हक से अमाल से तान्या को लेकर सवाल कर रही थीं?' वहीं गौरव, मृदुल और अमाल मानते हैं कि नीलम, तान्या मित्तल को लेकर अपना स्टैंड बदलती रहती हैं. भाईजान आगे कहते हैं कि 'आपने तान्या के पीछे विक्टिम कार्ड खेला. आपने अभिषेक से क्यों कहा- तुम मुझसे जलते हो?' नीलम ने इस पर कहा कि 'चमचा बोला था, वह मुझ पर एग्रेसिव हो गया था. इसलिए मैंने उसे बोला था.' सलमान ने कहा कि 'नीलम आप दोस्तों के द्वारा इस्तेमाल हुई हैं.'

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इसके बाद फिर सलमान खान तान्या से कहते हैं कि 'जैसी करनी वैसी भरनी. यह बात आप पर फिट बैठती है. आप बाद में पलट कर नया नैरेटिव सेट करना शुरू कर देते हैं.इसलिए मैं प्रूव लेकर आया हूं.' सलमान खान ने फिर नीलम-तान्या की फुटेज दिखाते हैं, जिसमें दोनों गेम खेलती नजर आ रही हैं. सलमान फिर तान्या को 'भैया' के लिए कहने को कहते हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बॉडी-शेमिंग पर हुआ बवाल
सलमान खान बताते हैं कि 'नीलम जब अशनूर कौर की बॉडी-शेमिंग कर रहे थे, तब तान्या ने उन्हें नहीं रोका.' गौरव ने तान्या के लिए कहा 'यह शुरू से नीलम का इस्तेमाल कर रही हैं. कोई भी भसड़ इनके आग लगाए बिना नहीं हुई है.' सलमान ने कहा कि 'आपने अशनूर से माफी नहीं मांगी. जब मैं बोलूं को अफसोस जताओ और नीलम पर आरोप लगाओ.'

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Bigg Boss 19Salman Khan

Trending news

DNA: कश्मीर में आतंक के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन, टेरर के खिलाफ जंग
Kashmir
DNA: कश्मीर में आतंक के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन, टेरर के खिलाफ जंग
'वोट खोने के डर से लोग खुद को हिंदू नहीं कहते', भागवत ने इशारों में किस पर कसा तंज
Mohan Bhagwat
'वोट खोने के डर से लोग खुद को हिंदू नहीं कहते', भागवत ने इशारों में किस पर कसा तंज
Kerala: सरकारी कार्यक्रम में RSS के गीत पर CM विजयन ने किया विरोध
Kerala
Kerala: सरकारी कार्यक्रम में RSS के गीत पर CM विजयन ने किया विरोध
अजित पवार के बेटे पर लगे आरोपों की जांच पर बोले संजय निरुपम, कहा- एक बड़ा घोटाला...
Ajit Pawar
अजित पवार के बेटे पर लगे आरोपों की जांच पर बोले संजय निरुपम, कहा- एक बड़ा घोटाला...
PFI पर ED ने कसा शिकंजा, 67.03 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की
ED
PFI पर ED ने कसा शिकंजा, 67.03 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की
जम्मू-कश्मीर में टेररिज्म पर करारा प्रहार, आतंक के 100 मददगारों के घरों में छापेमारी
Jammu Kashmir
जम्मू-कश्मीर में टेररिज्म पर करारा प्रहार, आतंक के 100 मददगारों के घरों में छापेमारी
वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में सीटों पर बवाल, हिन्दुओं ने मांगा 'अल्पसंख्यक' का दर्जा
jammu kashmir news
वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में सीटों पर बवाल, हिन्दुओं ने मांगा 'अल्पसंख्यक' का दर्जा
सोशल मीडिया पर क्यों माफी मांग रहे बड़े ब्रैंड्स, Reliance से BSNL तक मची होड़
Reliance
सोशल मीडिया पर क्यों माफी मांग रहे बड़े ब्रैंड्स, Reliance से BSNL तक मची होड़
Tamil Nadu: तमिलनाडु में गवर्नर Vs स्टालिन... सियासी रस्साकशी पर राजभवन का जवाब
Tamil Nadu
Tamil Nadu: तमिलनाडु में गवर्नर Vs स्टालिन... सियासी रस्साकशी पर राजभवन का जवाब
सफेद कोट में 'काला' कारनामा... अनंतनाग में डॉक्टर के पास मिली AK-47, मचा हड़कंप
jammu kashmir news
सफेद कोट में 'काला' कारनामा... अनंतनाग में डॉक्टर के पास मिली AK-47, मचा हड़कंप