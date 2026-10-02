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Bigg Boss 2 में घमासान: रीति तिवारी के बेघर होते ही घर में छिड़ी कैप्टेंसी की जंग, किचन पॉलिटिक्स पर फूटा माही विज का गुस्सा

Bigg Boss 20 Episode 26 Update: ‘बिग बॉस 20’ के घर में कैप्टेंसी की रेस तेज होते ही रिश्तों में दरार आने लगी है. किचन पॉलिटिक्स और पार्शलिटी को लेकर माही विज का गुस्सा फूट पड़ा. वहीं, कैप्टेंसी के दावेदारों के एक हैरान करने वाले फैसले के बाद मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी को मिड वीक एविक्शन में बेघर होना पड़ा.

Written ByVandana Saini
Published: Oct 02, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Oct 02, 2026, 11:45 AM IST
Bigg Boss 2 में घमासान: रीति तिवारी के बेघर होते ही घर में छिड़ी कैप्टेंसी की जंग, किचन पॉलिटिक्स पर फूटा माही विज का गुस्सा
Image Credit: Bigg Boss 20 Episode 26 Update

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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