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पहले दिन Bigg Boss 20 के घर में क्या हुआ? शो में कदम रखते ही शुरू हो गया घमासान; घरवालों के निशाने पर आई ये एक्ट्रेस

Bigg Boss 20 Episode 1 Promo: सलमान खान के शो ‘बिग बॉस 20’ का आगाज होते ही घर में घमासान शुरू हो गया है. पहले ही दिन ये मशहूर एक्ट्रेस घरवालों के निशाने पर आ गई, क्योंकि घर में घूसते ही उन्होंने अपना रौब झाड़ना शुरू कर दिया. चाय को लेकर अर्शिफा खान और ईशा रिखी से उनकी तीखी बहस हो गई.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 07, 2026, 02:12 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 02:12 PM IST
पहले दिन Bigg Boss 20 के घर में क्या हुआ? शो में कदम रखते ही शुरू हो गया घमासान; घरवालों के निशाने पर आई ये एक्ट्रेस
Image Credit: ‘बिग बॉस 20’ के घर में पहले दिन ही शुरू हो गया घमासान (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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