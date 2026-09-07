/पहले दिन Bigg Boss 20 के घर में क्या हुआ? शो में कदम रखते ही शुरू हो गया घमासान; घरवालों के निशाने पर आई ये एक्ट्रेस

सुपरस्टार सलमान खान के फेमस रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ का आगाज हो चुका है. बीती रात 6 सितंबर को शो का शानदार प्रीमियर हुआ और घर के अंदर कुल 17 कंटेस्टेंट्स ने धमाकेदार एंट्री ली. हर सीजन की तरह इस बार भी पहले ही दिन से घर का माहौल काफी गरमाता हुआ नजर आया. सभी कंटेस्टेंट्स अभी एक-दूसरे को समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि इसी बीच एक कंटेस्टेंट के बर्ताव ने सबको हैरान कर दिया. घर के अंदर आते ही टीवी एक्ट्रेस ने ऐसा रवैया दिखाया, जिससे बाकी सभी लोग भड़क गए और उनके खिलाफ एकजुट होने लगे.
शो के पहले ही एपिसोड का नया प्रोमो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया के जाने-माने हैंडल ‘बीबी तक’ ने इस प्रोमो को शेयर किया है, जिसने इंटरनेट पर आते ही तहलका मचा दिया. इस वीडियो क्लिप में साफ देखा जा सकता है कि छोटे पर्दे की मशहूर अदाकारा माही विज घर के दूसरे कंटेस्टेंट्स के निशाने पर आ चुकी हैं. शो की शुरुआत में ही बाकी कंटेस्टेंट्स माही के तौर-तरीकों से बेहद नाखुश दिखाई दे रहे हैं. ‘बिग बॉस’ लवर्स और आम ऑडियंय इस प्रोमो को देखकर हैरान हैं कि पहले दिन ही इतना ड्रामा कैसे शुरू हो गया.
Tomorrow’s Promo - And on the very first day, Mahhi Vij’s behaviour starts irritating the contestants as she goes around ordering everyone! #BBTak #BiggBoss20 pic.twitter.com/Ee8o3VKYln
— BBTak (@BiggBoss_Tak) September 6, 2026
प्रोमो वीडियो में देखने को मिल रहा है कि माही विज पहले ही दिन से घर के सदस्यों पर अपना हुक्म चलाने की पूरी कोशिश करती नजर आ रही हैं. किचन एरिया में उनका सामना अर्शिफा खान से होता है. वहां पर माही चाय बनाने की बात को लेकर अर्शिफा पर तंज कसती हुई नजर आती हैं. उनके बात करने का अंदाज काफी सख्त और तीखा दिखाई दे रहा है. अर्शिफा को माही का ये ताना बिल्कुल पसंद नहीं आता और दोनों के बीच तनाव साफ महसूस होने लगता है. पहले ही टास्क और बातचीत में माहौल बेहद गंभीर बन चुका है. आने वाले दिनों क्या होगा.
अर्शिफा के अलावा माही विज का सामना घर की एक और मजबूत कंटेस्टेंट ईशा रिखी से भी हुआ. प्रोमो में दिख रहा है कि माही ईशा से भी किसी बात पर बहस करती नजर आ रही हैं और उन्हें कुछ खरी-खोटी सुना रही हैं. ईशा भी माही के इस अचानक बदले तेवर और रौब झाड़ने की आदत से काफी नाराज हो गई हैं. उन्होंने भी माही को करारा जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी. घर की इन दो हसीनाओं के बीच हुई इस अनबन ने पहले ही दिन घर का तापमान बढ़ा दिया है और बाकी लोग हैरान हैं, जिसे देखकर साफ पता चलता है कि माहौल काफी गरम हो चुका है.
माही विज के इस अड़ियल और झगड़ालू रवैये को देखकर घर के बाकी लोग भी उनसे दूरी बनाते और खफा होते दिखाई दिए। पहले दिन जिस तरह से उन्होंने दो कंटेस्टेंट्स को सीधे टारगेट किया, उससे बाकी घरवाले भी सतर्क हो गए. ऐसा लग रहा है कि माही अब पूरे घर के निशाने पर आ गई हैं और आने वाले नॉमिनेशन में उन्हें इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है. सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि माही जानबूझकर फुटेज पाने के लिए पहले ही दिन इतना हंगामा कर रही हैं. पूरा एपिसोड आज रात कलर्स और जियोहॉटस्टार पर देखने को मिलेगा.
बता दें, माही विज भारतीय टेलीविजन जगत की एक जानी-मानी और बेहद फेमस एक्ट्रेस हैं. उन्होंने कई सालों तक छोटे पर्दे पर अपने शानदार अभिनय से दर्शकों के दिलों पर राज किया है. टीवी शो ‘ना आना इस देश लाडो’ में उनके निभाए किरदार को आज भी दर्शक बहुत पसंद करते हैं. इसके अलावा वह ‘बालिका वधू’ और ‘कैसी लागी लगन’ जैसे कई सुपरहिट टीवी शोज में भी अहम भूमिकाएं निभा चुकी हैं. अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ‘बिग बॉस 20’ के घर में उनका ये आक्रामक अंदाज उन्हें आगे ले जाता है या मुश्किल में डालता है.