Advertisement
trendingNow13106290
Hindi Newsटीवीशुरू हुई बिग बॉस 20 की तैयारी? कंटेस्टेंट लिस्ट में जुड़ा भागीरथ भट्ट का नाम, जानिए कब शुरू होगा नया सीजन!

शुरू हुई बिग बॉस 20 की तैयारी? कंटेस्टेंट लिस्ट में जुड़ा भागीरथ भट्ट का नाम, जानिए कब शुरू होगा नया सीजन!

Big Boss 20: सलमान खान के फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' की चर्चाए तेज हो गई है. इस सीजन के लिए संभावित कंटेस्टेंट्स के नाम भी सामने आने शुरू हो गए है. हाल ही में सितार प्लेयप भागीरथ भट्ट का कंटेस्टेंट की लिस्ट में सामने आया है. चलिए जानते हैं कब शुरू होगा नया सीजन.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Feb 11, 2026, 10:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शुरू हुई बिग बॉस 20 की तैयारी? कंटेस्टेंट लिस्ट में जुड़ा भागीरथ भट्ट का नाम, जानिए कब शुरू होगा नया सीजन!

Bigg Boss 20: सलमान खान का फेमस रियलिटी शो काफी लंबे समय से लोगों के ेदिलों पर राज कर रहा है. बीते 7 दिसंबर को बिग बॉस-19 का फिनाले हुआ था और काफी लंबे समय तक सुर्खियां सामने आती रही हैं. जैसे ही अब बिह बॉस के नाम का शोर थमना शुरू हुआ तो वैसे ही नए सीजन की चर्चा शुरू हो गई है. अब 'बिग बॉस 20' की सुगबुगाहट शुरू हो गई है. इसी बीच सोशल मीडिया पर ये दावा भी किया जा रहा है कि नए सीजन में बिग बॉस के घर में भागीरथ भट्ट नाम के सितार प्लेयर भी अपना दमखम दिखाने के लिए चुन लिए गए हैं. 

कब आ रहा बिग बॉस-20?
साल 2025 में बिग बॉस को अपना 19वें सीजन का विनर मिल गया था. गौरव खन्ना ने इस सीजन को जीता था. शो में उनके साथ अमाल मलिक, फराहाना भट्ट और तान्या मित्तल, कुनिका सदानंद जैसे कंटेस्टेंट्स ने सुर्खियां बटोरी थीं. बीते 7 दिसंबर को सीजन 19 का ग्रैंड फिनाले हुआ था और करीब 3 महीने तक इस शो का जलवा देखने को मिला था. अब इसका नया सीजन यानी बिग बॉस 20 का इसी साल सितंबर में प्रीमियर हो सकता है. हालांकि अभी तक मेकर्स ने इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. लेकिन इस शो का प्रोग्राम लगभग तय रहता है.

वहीं बुधवार को सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि सितार प्लेयर भागीरथ भट्ट बिग बॉस 20 में नजर आ सकते हैं. भागीरथ एक सितार प्लेयर हैं और काफी समय से संगीत की दुनिया में अपनी जमीन तलाश रहे हैं. 31 मई 1991 में भागीरथ का जन्म गुजरात के शहर जामनगर में हुआ था और उनके घर में भई काफी संगीत का माहौल था. उनके परिवार में हमेशा म्यूजिक ट्रेडिशन रहा है और यहीं से उन्हें संगीत में दिलचस्पीज जागी थी.   

Add Zee News as a Preferred Source

भागीरथ ने बचपन से ही सितार बजाना सीखा और पर्फॉर्मिंग आर्ट्स से ही बेचलर्स और मास्टर्स की डिग्री भी हासिल की. इतना ही नहीं भागीरथ गोल्ड मैडलिस्ट भी रह चुके है. बता दें कि भागीरथ ने पद्मावत, भूल भुलैया 3, बॉर्डर 2 जैसी फिल्मों में भी काम किया है. हालांकि अभी तक उनकी बिग बॉस 20 में होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.  

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Bigg Boss 20

Trending news

पंजाब CM 'प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन' का करेंगे आयोजन
Progressive Punjab Investment Summit
पंजाब CM 'प्रगतिशील पंजाब निवेश सम्मेलन' का करेंगे आयोजन
‘आइए, साथ खड़े हों…’ मीडिया के सामने राहुल गांधी ने कसा तंज, चुपके से निकल गए मंत्री
Rahul Gandhi
‘आइए, साथ खड़े हों…’ मीडिया के सामने राहुल गांधी ने कसा तंज, चुपके से निकल गए मंत्री
'एपस्टीन से 3-4 बार मिला था...', राहुल गांधी के आरोपों पर हरदीप पुरी का पलटवार
Epstine Files
'एपस्टीन से 3-4 बार मिला था...', राहुल गांधी के आरोपों पर हरदीप पुरी का पलटवार
'6 महीने के अंदर शादी कर लेना', नौकरी पाने वालों से सीएम हिमंता ने क्यो कहा ऐसा?
CM Himanta Biswa Sarma
'6 महीने के अंदर शादी कर लेना', नौकरी पाने वालों से सीएम हिमंता ने क्यो कहा ऐसा?
ट्रेड डील ने बढ़ाई सेब उत्पादकों की चिंता, US सेबों की कीमत गिरने पर हो सकता है घाटा
trade deal
ट्रेड डील ने बढ़ाई सेब उत्पादकों की चिंता, US सेबों की कीमत गिरने पर हो सकता है घाटा
'गोरी चमड़ी वाला कौन होता है फैसला लेने वाला....', ट्रंप के बयान पर खूब बरसे ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'गोरी चमड़ी वाला कौन होता है फैसला लेने वाला....', ट्रंप के बयान पर खूब बरसे ओवैसी
किराना पर किसने किया था अटैक? पाक पर प्रहार के 9 महीने बाद वायुसेना ने तोड़ी चुप्पी
India Pakistan News in Hindi
किराना पर किसने किया था अटैक? पाक पर प्रहार के 9 महीने बाद वायुसेना ने तोड़ी चुप्पी
'बाहर आपको डार्लिंग कहता हूं...', कल्याण बनर्जी की बात पर संसद में जमकर लगे ठहाके
Kalyan Banerjee
'बाहर आपको डार्लिंग कहता हूं...', कल्याण बनर्जी की बात पर संसद में जमकर लगे ठहाके
'मेरी सलाह मानी होती तो...', राहुल गांधी के बयान पर जगदंबिका पाल का पलटवार
Rahul Gandhi
'मेरी सलाह मानी होती तो...', राहुल गांधी के बयान पर जगदंबिका पाल का पलटवार
'हायर कर सकते हैं तो फायर क्यों नहीं...', संसद में आप MP राघव चड्ढा की खास मांग
Raghav Chadha
'हायर कर सकते हैं तो फायर क्यों नहीं...', संसद में आप MP राघव चड्ढा की खास मांग