Badshah ने इसके साथ ऐसा क्या कर दिया... ईशा रिखी पर माही विज का बड़ा बयान, बोलीं- 'रैपर के कैरेक्टर पर लगा रहीं आरोप'

इस पूरी घटना के बाद ऑडियंस के बीच भी चर्चा तेज हो गई है. सोशल मीडिया पर लोग ईशा के रिएक्शन और काजी के कथित व्यवहार को लेकर अलग-अलग राय रखते नजर आ रहे हैं. कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या कैप्टेंसी टास्क के दौरान हुई घटना इतनी गंभीर थी कि ईशा का रिएक्शन इतना इमोशनल हो, जबकि कुछ लोग ईशा के सपोर्ट में भी हैं और उनका मानना है कि उन्हें अपने एक्सपीरियंस के बारे में खुलकर बोलने का राइट है. अब देखना होगा कि आने वाले एपिसोड में इस विवाद को लेकर घर के मेंबर्स के बीच क्या रुख सामने आता है.