Badshah ने इसके साथ ऐसा क्या कर दिया... ईशा रिखी पर माही विज का बड़ा बयान, बोलीं- 'रैपर के कैरेक्टर पर लगा रहीं आरोप'

'बिग बॉस 20' के फ्रेश एपिसोड में कैप्टेंसी टास्क के बाद घर का माहौल अचानक काफी गरम हो गया. काजी तौकीर और ईशा रिखी के बीच तीखी बहस देखने को मिली. इस बहस के बाद ईशा काफी इमोशनल नजर आईं और फूट-फूटकर रोने लगीं. ईशा ने आरोप लगाया कि काजी ने उनके साथ एग्रेसिव बिहेवियर किया है. इस घटना के बाद घरवालों के बीच भी इस मामले को लेकर गॉसिप तेज हो गई. वहीं ईशा के इमोशनल रिएक्शन को लेकर जब घर में बातचीत हुई, तो माही विज ने इस पर अपनी राय रखी.
उदिति सिंह और अरिशफा खान से बात करते हुए माही ने ईशा के ट्रामा का जिक्र किए जाने पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा, 'अगर उसने चिल्लाया तो तुम्हारा कौन सा सदमा हो गया भाई?'. माही का कहना था कि हर इंसान अपने जीवन में अलग-अलग तरह की परेशानियों और एक्सपीरियंस से गुजरता है, इसलिए किसी के रिएक्शन को तुरंत किसी पुराने मामले से जोड़ना ठीक नहीं है.
इस बातचीत के दौरान माही ने इस बात पर भी चिंता जताई कि ईशा के ट्रामा और फ्रिक जैसे शब्दों को शो के बाहर ऑडियंस किस तरह ले सकते हैं. उन्होंने ईशा की हाल ही में खत्म हुई शादी को लेकर बात करते हुए कहा कि लोग इन बातों को उनके एक्स हसबैंड रैपर बादशाह से जोड़ सकते हैं. माही ने इसी बात को लेकर कहा कि बाहर बैठे लोग ये सोच सकते हैं कि आखिर बादशाह ने उनके साथ क्या किया होगा.
Mahi nailed it....claps n full marks to Mahi. Isha accusing #QaziTouqeer #Biggboss20 Isha setting a false narrative If u going to trauma or trauma its past experience not present....and QaziTouqeer did wat in the task. Its direct character assignation #Biggboss20 https://t.co/jfiYzwsxx6
— ZeA (@nitecrawlerz) September 25, 2026
माही ने आगे कहा कि इस तरह की बातें किसी इंसान पर इनडायरेक्टली आरोप लगाने जैसी लग सकती हैं. उन्होंने इसे कैरेक्टर खराब करने वाला बताया. अपनी बात समझाने के लिए माही ने एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई लड़की कहती है कि उसे थप्पड़ से डर लगता है या उसे किसी घटना से सदमा पहुंचा है, तो लोग बिना पूरी जानकारी के उस बात को उसके साथी से जोड़ सकते हैं. माही के मुताबिक, ऐसी छवि पेश करना सही नहीं है और किसी की बात को रिफरेंस से हटाकर नहीं देखा जाना चाहिए.
इस पूरी घटना के बाद ऑडियंस के बीच भी चर्चा तेज हो गई है. सोशल मीडिया पर लोग ईशा के रिएक्शन और काजी के कथित व्यवहार को लेकर अलग-अलग राय रखते नजर आ रहे हैं. कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या कैप्टेंसी टास्क के दौरान हुई घटना इतनी गंभीर थी कि ईशा का रिएक्शन इतना इमोशनल हो, जबकि कुछ लोग ईशा के सपोर्ट में भी हैं और उनका मानना है कि उन्हें अपने एक्सपीरियंस के बारे में खुलकर बोलने का राइट है. अब देखना होगा कि आने वाले एपिसोड में इस विवाद को लेकर घर के मेंबर्स के बीच क्या रुख सामने आता है.