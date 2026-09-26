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Badshah ने इसके साथ ऐसा क्या कर दिया... ईशा रिखी पर माही विज का बड़ा बयान, बोलीं- 'रैपर के कैरेक्टर पर लगा रहीं आरोप'

Bigg Boss 20: रिएलिटी शो 'बिग बॉस 20' में हाल ही में कप्तानी के टॉस्क के बाद ईशा रिखी इमोशनल हो गईं और फूट-फूटकर रोने लगीं. उन्होंने आरोप लगाया कि काजी तौकीर ने उनके साथ एग्रेसिव बिहेवियर किया. इस घटना के बाद माहौल स्ट्रैसफुल हो गया और ईशा के बयान के बाद माही विज ने एक टिप्पणी की, जिसका जिक्र सोशल मीडिया पर किया जा रहा है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 26, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 12:49 PM IST
Badshah ने इसके साथ ऐसा क्या कर दिया... ईशा रिखी पर माही विज का बड़ा बयान, बोलीं- 'रैपर के कैरेक्टर पर लगा रहीं आरोप'

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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