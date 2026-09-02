Bigg Boss 20: मनोज तिवारी की बेटी रीति होंगी बिग बॉस 20 का हिस्सा, जानें उनकी खासियत

सलमान खान का शो बिग बॉस 20 इन दिनों काफी चर्चा में बना हुआ है. 6 सितंबर को बिग बॉस 20 शो का प्रीमियर है. इस साल शो का हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम वर्जन एक साथ टेलीकास्ट होगा. शो के टेलीकास्ट में बहुत ही कम समय बचा है ऐसे में बिग बॉस 20 के कंटेस्टेंट्स को लेकर चर्चा जोरे पर हैं. बिग बॉस तक की रिपोर्ट के अनुसार मनोज तिवारी की पहली बेटी रीति तिवारी बिग बॉस 20 में एंट्री लेंगी.
Rhiti Tiwari is confirmed contestant to enter the Bigg Boss 20.
For those who don't know, Rhiti is the daughter of actor, singer and politician Manoj Tiwari and his first wife Rani Tiwari.
Rhiti is a singer, songwriter and composer, she has been actively creating music,… pic.twitter.com/LyOtz3SRe5
— BBTak (@BiggBoss_Tak) September 1, 2026
रीति तिवारी बिग बॉस 20 में नजर आएंगी. वैरायटी इंडिया ने भी कंफर्म किया है कि कि रीति तिवारी सलमान खान के होस्ट शो में नजर आएंगी.रीति मनोज तिवारी की पहली पत्नी रानी तिवारी की बेटी हैं.
मनोज तिवारी की बेटी रीति स्पोर्ट्स की डायरेक्टर और जूनी कंपनी की को फाउंडर हैं. रीति ने अपनी पढ़ाई मुंबई के जमनाबाई नरसी स्कूल से की है. रीति अपना यूट्यूब चैनल भी हैं. चैनल पर वह अक्सर म्यूजिक पोस्ट करती हैं.
रीति तिवारी ने पिता के साथ साल 2024 में राजनीति में कदम रखा था. एक इंटरव्यू में रीति राजनीति में शामिल होने पर कहा कि मुझे ऊपर वाले के इस पलान का पता नहीं था. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि राजनीति में आना तो होगा, मुझे लगा था कि यह मेरे किस्मत में लिखा था लेकिन 10 से 15 साल बाद.
रीति ने बीजेपी जॉइन करने का श्रेय जेपी नड्डा को दिया था. उन्होंने मुझमें जरुर कोई काबिलियत देखी होगी, इसी वजह से उन्होंने पार्टी जॉइन कराया.
रीति को गाने लिखने और डांस करने का भी शौक है. साल 2020 में वह सॉन्ग चले आओ में अपनी आवाज दे चुकी हैं. इस गाने के म्यूजिक वीडियो में नंदीश संधू और चार्ली चौहान थीं. इसके अलावा रीति एनजीओ में काम भी करती हैं.
रीति तिवारी मनोज तिवारी और पहली पत्नी रानी तिवारी की बेटी हैं. रीति ने पिता की तरह एक्टिंग को अपना करियर नहीं चुका है लेकिन वह म्यूजिक इंडस्ट्री में काम कर रही हैं. रीति तिवारी खुद गाने कंपोज करती हैं और प्रोड्यूज भी करती हैं.