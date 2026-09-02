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Bigg Boss 20: मनोज तिवारी की बेटी रीति होंगी बिग बॉस 20 का हिस्सा, जानें उनकी खासियत

बिग बॉस 20 का प्रीमियर 6 सितंबर को है. ऐसे में सोशल मीडिया पर कंटेस्टेंट्स को लेकर चर्चा काफी तेज हो गई है. शो में मनोज तिवारी की बेटी रीति नजर आ सकती हैं.

Written ByShilpa
Published: Sep 02, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 05:30 PM IST
Bigg Boss 20: मनोज तिवारी की बेटी रीति होंगी बिग बॉस 20 का हिस्सा, जानें उनकी खासियत

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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