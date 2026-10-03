पहले दी गंदी गाली, फिर गले लग फूट-फूटकर रोईं... काजी-रीति की PHOTO वायरल; बेहद इमोशनल रहा Bigg Boss 20 से एविक्शन

सलमान खान के सबसे फेमस रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ के घर में उस वक्त बड़ा भूचाल आ गया, जब मीड-वीक में अचानक ही एविक्शन का ऐलान हुआ. इस बार शो से किसी और का नहीं बल्कि मशहूर भोजपुरी सिंगर-एक्टर और नेता मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी का पत्ता साफ हो गया. रीति का सफर इस शो में शुरुआत से ही काफी उतार-चढ़ाव से भरा रहा. बतौर सिंगर अपनी खास पहचान बनाने की उम्मीद लेकर घर में दाखिल हुईं रीति बाकी घरवालों के बीच खुद को ढालने में लगातार संघर्ष करती रहीं. वे पूरे गेम के दौरान किसी भी कंटेस्टेंट के साथ बॉन्डिंग नहीं बना पाईं.
जब शो के मेकर्स की ओर से घरवालों को किसी एक सदस्य का सफर हमेशा के लिए खत्म करने का खास अधिकार दिया गया, तो सभी की निगाहें रीति पर ही टिक गईं. कैप्टेंसी की रेस से जुड़े एक अहम टास्क के दौरान माही विज, उदिति सिंह और यंग डीएसए ने आपसी सहमति से रीति तिवारी की बची हुई आखिरी लाइफलाइन छीनने का मन बना लिया. इस फैसले की वजह से रीति को फौरन बीच हफ्ते में ही घर का दरवाजा देखना पड़ा. दरअसल, रीति ने बीते हफ्ते ही अपनी पहली लाइफलाइन गंवा दी थी, जिसके चलते इस नए फैसले ने उनके सफर पर पूर्ण विराम लगा दिया.
इस हफ्ते घर के अंदर कैप्टेंसी की दावेदारी के लिए माही विज, उदिति सिंह, यंग डीएसए और कुशल तंवर उर्फ गुल्लू के बीच कड़ा मुकाबला चल रहा था. तभी बिग बॉस ने इन सभी दावेदारों को एक ऐसा टास्क सौंप दिया, जिसने पूरे घर का माहौल ही बदल दिया. उनसे साफ कहा गया कि वे मिलकर किसी एक ऐसे सदस्य को चुनें, जिसकी लाइफलाइन वे खत्म करना चाहते हैं. चारों दावेदारों ने आपस में काफी सोच-विचार और चर्चा की. बातचीत के बाद उन्होंने पाया कि रीति का योगदान खेल में बेहद कमजोर रहा है. आखिरकार उन्होंने रीति का नाम आगे कर दिया और उन्हें बाहर जाना पड़ा.
घर से बाहर जाने से पहले रीति को वीकेंड पर सलमान खान की कड़ी डांट का सामना भी करना पड़ा था. पिछले हफ्ते एक टास्क के दौरान रीति ने उदिति सिंह के लिए बेहद खराब शब्दों का इस्तेमाल किया था और काजी तौकीर को उनके पिता के नाम पर धमकी तक दे डाली थी. इस पर सलमान खान ने उन्हें जमकर फटकार लगाते हुए समझाया कि सिर्फ खुद को रॉकस्टार बोलने से कोई स्टार नहीं बन जाता. सलमान ने साफ कहा कि बिग बॉस में आने से पहले उन्हें कोई खास नहीं जानता था. सलमान ने ये भी याद दिलाया कि ऐसी बदतमीजी का गलत असर उनके पिता मनोज तिवारी की इमेज पर पड़ता है.
सलमान ने रीति को आइना दिखाते हुए कहा था कि उनके पिता एक सम्मानित नेता और तीन बार के सांसद हैं, ऐसे में रीति को अपनी भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए थी. हालांकि, घर से बेघर होते समय माहौल काफी इमोशनल नजर आया, जिस काजी तौकीर को रीति तिवारी ने धमकी दी थी और गंदी गाली दी थी. उन्होंने तमाम गिले-शिकवे भुलाकर रीति को अपनी बहन कहते हुए गले लगाया. काजी ने रीति का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि वे एक स्टार हैं और वाइल्डकार्ड के तौर पर दोबारा शो में वापसी कर सकती हैं. इसके साथ ही काजी ने विदाई के वक्त अपना कीमती परफ्यूम भी रीति को तोहफे में दिया.
रीति के इस तरह अचानक बाहर होने के बाद सोशल मीडिया पर दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कई दर्शकों का मानना है कि रीति घर के अंदर कोई खास एंटरटेनमेंट या गेम प्लान नहीं दिखा पा रही थीं, इसलिए उनका बाहर होना बिल्कुल सही फैसला है. वहीं, दूसरी तरफ कुछ लोग इस एविक्शन को घरवालों का पक्षपात भरा कदम बता रहे हैं. इंटरनेट पर कई फैंस ये कयास भी लगा रहे हैं कि रीति को सीधे बाहर भेजने के बजाय किसी सीक्रेट रूम में रखा जा सकता है. अब देखना होगा कि उनका सफर सच में खत्म हुआ है या मेकर्स कोई नया दांव खेलने वाले हैं.