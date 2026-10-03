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पहले दी गंदी गाली, फिर गले लग फूट-फूटकर रोईं... काजी-रीति की PHOTO वायरल; बेहद इमोशनल रहा Bigg Boss 20 से एविक्शन

Rhiti Tiwari Bigg Boss 20 Eviction: सलमान खान के रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. घर के अंदर हुए अचानक मिड वीक एविक्शन में मशहूर सिंगर और नेता मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी बेघर हो गई हैं. घरवालों के एक कड़े फैसले के बाद उनका ये सफर बीच में ही खत्म हो गया.

Written ByVandana Saini
Published: Oct 03, 2026, 06:52 AM IST|Updated: Oct 03, 2026, 06:52 AM IST
पहले दी गंदी गाली, फिर गले लग फूट-फूटकर रोईं... काजी-रीति की PHOTO वायरल; बेहद इमोशनल रहा Bigg Boss 20 से एविक्शन
Image Credit: ‘बिग बॉस 20’ में रीति तिवारी का सफर खत्म

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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