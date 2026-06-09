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Bigg Boss 20: 'बिग बॉस 20' फैंस के लिए अच्छी खबर, सलमान खान इस दिन से शुरू करेंगे शूटिंग; रियलिटी शो पर आया बड़ा अपडेट!

Bigg Boss 20 Update: सलमान खान ने मशहूर टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 20 को लेकर अपडेट आया है. आइए जानते हैं कि कब शुरू होगी इस चर्चित शो की शूटिंग.

Written BySwati Singh
Published: Jun 09, 2026, 11:08 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 11:08 PM IST
Bigg Boss 20: 'बिग बॉस 20' फैंस के लिए अच्छी खबर, सलमान खान इस दिन से शुरू करेंगे शूटिंग; रियलिटी शो पर आया बड़ा अपडेट!

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'बिग बॉस 20' फैंस के लिए अच्छी खबर, सलमान खान इस दिन से शुरू करेंगे शूटिंग
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