Bigg Boss 20: 'बिग बॉस 20' फैंस के लिए अच्छी खबर, सलमान खान इस दिन से शुरू करेंगे शूटिंग; रियलिटी शो पर आया बड़ा अपडेट!

Bigg Boss 20: टीवी का मशहूर रियलिटी शो 'बिग बॉस' का 20वां सीजन जल्द शुरू होने वाला है. दरअसल, 'बिग बॉस 20' पर बड़ा अपडेट सामने आया है. मेकर्स ने शो के नए सीजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं. सलमान खान अपने रियलिटी शो के साथ जल्द वापसी करने वाले हैं. लेटेस्ट रिपोर्ट में शो की शूटिंग पर अपडेट आया है. आइए जानते हैं कि सलमान खान चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' की शूटिंग कब से शुरू करने वाले हैं.
वैरायटी इंडिया' की रिपोर्ट के मुतबिक, सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस' के अगले सीजन यानी 'बिग बॉस 20' की शूटिंग सितंबर में शुरू होने वाली है. जबकि एक्टर शो की शूटिंग 21 सितंबर से शुरू करेंगे. साथ ही मेकर्स ने शो 'बिग बॉस 20' के लिए कंटेस्टेंट्स के ऑडिशन लेना जल्द शुरू करने वाले हैं. ऐसे में बताया जा रहा है कि मेकर्स टीवी इंडस्ट्री के सिलेब्स के अलावा दूसरी हस्तियों को अप्रोच कर रहे हैं.
वहीं, खबर है कि 'बिग बॉस 20' को ज्यादा दिलचस्प बनाने के लिए शो के एक्स कंटेस्टेंट को भी इसमें लिया जा सकता है. हालांकि, शो के नए सीजन को लेकर मेकर्स की तरफ से कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है. रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म शूटिंग में बिजी हैं, जिसका डायरेक्शन वामशी पेडिपल्ली कर रहे हैं.
सलमान खान शो 'बिग बॉस 20' की शूटिंग से पहले इस मूवी की एक बड़ा हिस्सा पूरा कर सकते हैं. रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं कि एक्टर की टीम अभी एक ऐसे शेड्यूल पर काम कर रही है, जिसमें दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए समय मिल सके.
गौरतलब है कि बिग बॉस के हर सीजन में ऐसे सेलेब्स को लेता है, जो बीते किसी सीजन का हिस्सा नहीं रहा है. हालांकि, वाइल्ड कार्ड एंट्री में ले सकते हैं. लेकिन इस बार मेकर्स अपनी ये परंपरा तोड़ रहे हैं. ख़बरों में ये भी बताया ज गया है कि बिग बॉस 20 में उन सेलेब्स को शामिल किया जाएगा, जो शो के पुराने सीजन का हिस्सा भी रह चुके हैं.
साथ ही दावा किया जा रहा है कि इस बार शो में उन 8 सेलेब्स को बुलाया जाएगा, जिन्होंने पुराने सीजन में कदर मचा दिया था. ये सेलेब्स आकर बिग बॉस 20 में हंगामा मचा देंगे. इनके अलावा 8 नए सेलेब्स को शो में जगह दी जाएगी. इस दौरान 8 पुराने और 8 नए चेहरे के साथ बिग बॉस 20 की शुरुआत होगी.