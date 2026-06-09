Bigg Boss 20: 'बिग बॉस 20' फैंस के लिए अच्छी खबर, सलमान खान इस दिन से शुरू करेंगे शूटिंग; रियलिटी शो पर आया बड़ा अपडेट!

Bigg Boss 20: टीवी का मशहूर रियलिटी शो 'बिग बॉस' का 20वां सीजन जल्द शुरू होने वाला है. दरअसल, 'बिग बॉस 20' पर बड़ा अपडेट सामने आया है. मेकर्स ने शो के नए सीजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं. सलमान खान अपने रियलिटी शो के साथ जल्द वापसी करने वाले हैं. लेटेस्ट रिपोर्ट में शो की शूटिंग पर अपडेट आया है. आइए जानते हैं कि सलमान खान चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' की शूटिंग कब से शुरू करने वाले हैं.