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Bigg Boss 20 में नजर आए सिद्धार्थ शुक्ला! देखते ही फूट-फूटकर रोने लगे कंटेस्टेंट्स; फैंस भी हुए इमोशनल

Bigg Boss 20 Latest Promo: ‘बिग बॉस 20’ में इस बार कुछ ऐसा होने जा रहा है, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी. मेकर्स ने बीते 19 सालों के सबसे आइकॉनिक लम्हों को समेटकर 24 मिनट का एक स्पेशल वीडियो तैयार किया है. इसे देखते ही घरवाले अपने आंसू नहीं रोक पाए. जानिए क्या है इस खास सरप्राइज में.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 11, 2026, 06:41 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 06:47 AM IST
Bigg Boss 20 में नजर आए सिद्धार्थ शुक्ला! देखते ही फूट-फूटकर रोने लगे कंटेस्टेंट्स; फैंस भी हुए इमोशनल
Image Credit: ‘बिग बॉस 20’ में सिद्धार्थ शुक्ला देख रो पड़े घरवाले (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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