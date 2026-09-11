Bigg Boss 20 में नजर आए सिद्धार्थ शुक्ला! देखते ही फूट-फूटकर रोने लगे कंटेस्टेंट्स; फैंस भी हुए इमोशनल

टीवी का सबसे फेमस रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ इन दिनों फैंस को जमकर एंटरटेन कर रहा है. इस लैंडमार्क सीजन को यादगार बनाने के लिए मेकर्स हर दिन नए दांव खेल रहे हैं. शो की शुरुआत से ही लोगों को कंटेस्टेंट्स के बीच तीखी नोकझोंक, मजेदार टास्क और नए इक्वेशन देखने को मिल रहे हैं. फैंस हर रात टीवी स्क्रीन से चिपके रहते हैं, ताकि कोई भी ड्रामा छूट न जाए. मेकर्स का पूरा फोकस इस बार खेल को पुराने सभी सीजन से बिल्कुल अलग और शानदार बनाने पर टिका हुआ है. इसी वजह से लोगों का जुड़ाव इस सीजन से लगातार बढ़ता जा रहा है.
अब मेकर्स दर्शकों और घरवालों के लिए एक ऐसा सरप्राइज लेकर आ रहे हैं, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. सोशल मीडिया पर सामने आए शो के नए प्रोमो ने इंटरनेट पर आते ही तहलका मचा दिया है. इस प्रोमो में मेकर्स ने पुराने 19 सीजनों की खट्टी-मीठी यादों को एक साथ पिरोया है. जैसे ही टीवी स्क्रीन पर बीते सालों की झलकियां चलीं, घर के अंदर मौजूद तमाम कंटेस्टेंट्स एकदम सन्न रह गए. कई कंटेस्टेंट तो अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाए और फूट-फूटकर रोने लगे. इस प्रोमो ने पूरे सोशल मीडिया पर शो को लेकर एक नया बज बना दिया है.
अगर पीछे मुड़कर देखें तो ‘बिग बॉस’ के बीते 19 सालों का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा. इस आलीशान और विवादित घर के अंदर न जाने कितने रिश्ते बने, कितनी शादियां हुईं और कितनी ऐतिहासिक दोस्ती देखने को मिली. शो के इतिहास में सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की प्यारी सी केमिस्ट्री को लोग आज भी सबसे ज्यादा पसंद करते हैं. वहीं, दूसरी तरफ गौहर खान और कुशाल टंडन का प्यार हो या फिर अली गोनी और जैस्मिन भसीन के दिल छू लेने वाले लम्हे, लोगों ने हर रिश्ते को भरपूर प्यार दिया. ये सभी यादें आज भी इमोशंस से भरी हैं.
प्यार के साथ-साथ ‘बिग बॉस’ का नाम हमेशा झगड़ों और विवादों के लिए भी जाना जाता रहा है. प्रोमो में मनोज तिवारी और डॉली बिंद्रा के बीच हुई मशहूर ‘अंडे वाली लड़ाई’ की झलक भी देखने को मिली है, जिसे कोई भी ‘बिग बॉस’ फैन कभी नहीं भूल सकता. इसके अलावा सिद्धार्थ शुक्ला और असीम रियाज की एग्रेसिव टक्कर, शक्ति कपूर का यूनिक अंदाज और वीकेंड पर होस्ट सलमान खान का गुस्सा भी इस वीडियो का बड़ा हिस्सा रहा. इन सभी आइकॉनिक मोमेंट्स ने पुराने दिनों की याद ताजा कर दी है. कंटेस्टेंट्स ये सब देखकर हैरान रह गए कि खेल कैसे बदलता है.
मेकर्स ने इस पूरे सफर को बेहद खूबसूरती से समेटते हुए 24 मिनट का एक बहुत ही खास शोरील तैयार किया है. शो के अपकमिंग एपिसोड में सभी घरवालों को एक साथ असेंबली रूम में बैठाया जाएगा. इसके बाद बड़ी स्क्रीन पर बिग बॉस के 19 सालों के सबसे बड़े और आइकॉनिक पलों को दिखाया जाएगा. ये 24 मिनट का वीडियो सिर्फ कंटेस्टेंट्स के लिए ही नहीं, बल्कि शो को शुरू से देखने वाले करोड़ों दर्शकों के लिए भी किसी इमोशनल रोलरकोस्टर राइड से कम नहीं होगा. स्क्रीन पर अपनों और पुराने दिग्गजों को देखकर हर किसी का दिल पूरी तरह भर आया.
शो का ये खास एपिसोड आने वाले दिनों में टीआरपी के कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ सकता है. इस प्रोमो के आने के बाद से ही ‘बिग बॉस’ के पुराने फैंस सोशल मीडिया पर लगातार अपना रिएक्शन दे रहे हैं. ऑडियंस का कहना है कि ये वीडियो देखकर उन्हें पुराने दिनों की याद आ गई जब टीवी पर सिद्धार्थ, शहनाज और बाकी सितारे दिल जीतते थे. इस 20वें सीजन में ये इमोशनल मोड़ खेल को एक नई दिशा दे सकता है. अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस 24 मिनट के सफर को देखने के बाद मौजूदा कंटेस्टेंट्स के खेल और उनके आपसी रिश्तों में क्या बदलाव आता है.