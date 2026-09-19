कौन होगा Bigg Boss 20 के घर से बेघर? इस कंटेस्टेंट का टूटेगा सपना; सलमान खान दिखाएंगे बाहर का रास्ता

सलमान खान के सबसे फेमस रियलिटी शो ‘बिग बॉस सीजन 20’ को शुरू हुए दो ही हफ्ते पूरे होने वाले हैं, लेकिन घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है. पहले हफ्ते में जहां ‘तथास्तु’ वाले टास्क के दौरान उदिति और कनिका मान ने अपनी एक-एक लाइफलाइन गंवा दी थी, वहीं दूसरे हफ्ते में माहौल और ज्यादा गंभीर हो गया. घर के अंदर कंटेस्टेंट्स आपस में बैठकर नॉमिनेशन की प्लानिंग कर रहे थे. बिग बॉस ने इस खुलेआम नियमों के उल्लंघन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया. उन्होंने खुद कड़ा फैसला लेते हुए स्काउट, रोहेद खान और आसिफ को सीधे तौर पर इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट कर दिया.
नियम तोड़ने की इस बड़ी सजा के बाद हर कोई ये जानने को बेताब था कि इस हफ्ते आखिरकार किसका पत्ता कटेगा? अब ‘वीकेंड का वार’ से पहले ही एलिमिनेशन की अंदरूनी खबर बाहर आ चुकी है. बिग बॉस की हर एक पल-पल की अंदरूनी अपडेट साझा करने वाले एक जाने-माने एक्स पेज के मुताबिक, इस हफ्ते घर से बाहर होने वाले सदस्य का नाम फाइनल हो चुका है. नॉमिनेटेड सदस्यों में से ऑस्ट्रिया के मशहूर एक्टर रोहेद खान का बिग बॉस जीतने का बड़ा सपना टूट गया है. सलमान खान ने कम वोट मिलने की वजह से रोहेद को शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया है.
शुरुआती दिनों में मेकर्स ने रोहेद को संभलने का पूरा मौका दिया था. बिग बॉस ने भले ही खेल के दौरान रोहेद को एक जीवनदान देकर सुरक्षित कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद वे दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाने में पूरी तरह नाकाम रहे. जनता को उनका सुस्त अंदाज और खेलने का तरीका बिल्कुल भी रास नहीं आया. ऑडियंस से बहुत कम वोट मिलने के चलते होस्ट सलमान खान ने आखिरकार उन्हें घर से बाहर भेजने का बड़ा फैसला सुना दिया. ये बेहद चौंकाने वाला और इमोशनल एलिमिनेशन एपिसोड ऑडियंस को इस आने वाले वीकेंड का वार में टीवी पर ऑनएयर देखने को मिलेगा.
‘बिग बॉस सीजन 20’ की शुरुआत से ही घर के सदस्य अलग-अलग हिस्सों और गुटों में बंटे हुए नजर आ रहे हैं. एक तरफ आम्रपाली दुबे, लव गिल, यंग, स्काउट, आसिफ, मैरी कॉम और खुद रोहेद खान का एक मजबूत ग्रुप बना हुआ है. वहीं, दूसरी तरफ घर का विरोधी खेमा है, जिसमें माही विज, अरशिफा खान, उदिति और काजी एक साथ खड़े दिखाई देते हैं. इन दोनों के अलावा भी कनिका मान, गुल्लू और ईशा रेखी का अपना एक अलग गुट चल रहा है. इस पूरी उठापटक के बीच अमन जैसे कंटेस्टेंट कभी आसिफ के साथ तो कभी माही विज के ग्रुप में पाला बदलते दिखते हैं.
घर के अंदर ‘बुली गैंग’ के नाम से पहचाने जाने वाले आम्रपाली दुबे के ग्रुप के खास सदस्य रोहेद जब शो में आए थे, तब दर्शकों को उनसे काफी उम्मीदें थीं. ऐसा लग रहा था कि वे अपने विदेशी अंदाज और चार्म से पूरे घर पर अपना असर छोड़ेंगे. हालांकि, पहले हफ्ते के बाद जैसे ही दूसरा हफ्ता शुरू हुआ, रोहेद अपने ही ग्रुप के बाकी मजबूत और तेजतर्रार सदस्यों के आगे पूरी तरह दबकर रह गए. उनकी अपनी कोई अलग राय या खेल नजर ही नहीं आया. वे बस भीड़ का हिस्सा बनकर रह गए, जिससे उनका खुद का गेम खराब हुआ और अंत में एविक्शन झेलना पड़ा.
मेकर्स ने इस बार गेम के नियम शुरू में ही एकदम साफ कर दिए थे. बिग बॉस ने सभी सदस्यों को दो टूक शब्दों में समझा दिया था कि इस सीजन का खेल पूरी तरह से खुले में और सबके सामने खेला जाएगा. इसके बावजूद कंटेस्टेंट्स अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और पहले हफ्ते से ही घर के कोनों में बैठकर गंदी राजनीति शुरू हो चुकी है. कंटेस्टेंट खुलकर आमने-सामने आने के बजाय गुटबाजी और पीठ पीछे साजिशें रचने में ज्यादा ध्यान लगा रहे हैं. यही वजह रही कि नियमों की अनदेखी के चलते दूसरे ही हफ्ते में एलिमिनेशन की जोरदार गाज गिर गई.