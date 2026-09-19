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कौन होगा Bigg Boss 20 के घर से बेघर? इस कंटेस्टेंट का टूटेगा सपना; सलमान खान दिखाएंगे बाहर का रास्ता

Bigg Boss 20 Elimination: सलमान खान के शो ‘बिग बॉस सीजन 20’ के दूसरे हफ्ते में ही बड़ा झटका लग गया है. नॉमिनेशन की गाज गिरते ही इस कंटेस्टेंट का विनर बनने का सफर हमेशा के लिए खत्म हो गया है. आखिर क्यों ऑडियंस ने उन्हें नकारा और किस वजह से वो इस हफ्ते बेघर हो गए, जानिए पूरी इनसाइड स्टोरी.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 19, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 11:50 AM IST
कौन होगा Bigg Boss 20 के घर से बेघर? इस कंटेस्टेंट का टूटेगा सपना; सलमान खान दिखाएंगे बाहर का रास्ता
Image Credit: Bigg Boss 20 Elimination (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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