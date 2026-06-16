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Bigg Boss 20: सलमान खान के शो में होगी सैंटी शर्मा की एंट्री! जानिए कौन हैं और क्यों खबरों में छाया है नाम?

Bigg Boss 20: सलमान खान के रिएलिटी शो बिग बॉस के बीसवें सीजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं. इस बीच कई नए चेहरों का नाम सुनने को मिल रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा में सैंटी शर्मा का नाम हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 16, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 04:39 PM IST
Bigg Boss 20: सलमान खान के शो में होगी सैंटी शर्मा की एंट्री! जानिए कौन हैं और क्यों खबरों में छाया है नाम?

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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