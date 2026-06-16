सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस का जब भी कोई नया सीजन आने वाला होता है, तो कई नए चेहरों का नाम सुर्खियों में छा जाता है. ऐसा ही कुछ बिग बॉस के बीसवें सीजन के साथ हो रहा है,इस बार भी कई नए नामों पर चर्चा की जा रही है. फिलहाल गूगल पर एक नाम काफी ट्रेंड कर रहा है, जो रैपर सैंटी शर्मा का है. रैपर का नाम पिछले कई समय से खबरों में बना हुआ है और सोशल मीडिया पर उनकी पॉपुलैरिटी भी काफी बढ़ती जा रही है. इसी बीच ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि वो जल्द ही सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 20 में कंटेस्टेंट बनकर शामिल हो सकते हैं.