सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस का जब भी कोई नया सीजन आने वाला होता है, तो कई नए चेहरों का नाम सुर्खियों में छा जाता है. ऐसा ही कुछ बिग बॉस के बीसवें सीजन के साथ हो रहा है,इस बार भी कई नए नामों पर चर्चा की जा रही है. फिलहाल गूगल पर एक नाम काफी ट्रेंड कर रहा है, जो रैपर सैंटी शर्मा का है. रैपर का नाम पिछले कई समय से खबरों में बना हुआ है और सोशल मीडिया पर उनकी पॉपुलैरिटी भी काफी बढ़ती जा रही है. इसी बीच ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि वो जल्द ही सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 20 में कंटेस्टेंट बनकर शामिल हो सकते हैं.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सैंटी शर्मा की पॉपुलैरिटी को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार वो शो में कंटेस्टेंट बनकर शामिल होंगे. हालांकि, बिग बॉस या रैपर ने इस खबर पर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है. लेकिन कई प्लेटफार्म और ऑनलाइन कम्युनिटी में शो का रेफरेंस देते हुए सैंटी शर्मा का नाम सुनने को मिल रहा है.
सैंटी शर्मा के बिग बॉस 20 में शामिल होने की खबरों के पीछे एक खास वजह है. दरअसल पिछले काफी समय से रैपर विवादों का हिस्सा बने हुए हैं, जिसमें हाई-प्रोफाइल ऑनलाइन कॉन्ट्रोवर्सी भी शामिल है. वहीं हाल ही में वो 'कॉकरोच जनता पार्टी' को भी क्रिटिसाइज करते हुए दिखाई दिए थे. उन्होंने इस पार्टी के प्रोटेस्ट को इंटरनेट ड्रामा का नाम दिया था और यंग लोगों से रिक्वेस्ट की थी वो इस तरह के ट्रेंड को फॉलो न करें और पहले फैक्ट्स को चेक कर लें. ऐसे में फैंस को काफी उम्मीद है कि वो इस कंट्रोवर्शियल शो का हिस्सा बन सकते हैं.
सैंटी शर्मा सिर्फ इस मुद्दे को लेकर ही चर्चा ही में नहीं थे, बल्कि रैपर बादशाह के साथ उनकी कॉन्ट्रोवर्सी ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं. ये विवाद बादशाह के सिंगल 'टटीरी' को लेकर थी. सैंटी शर्मा के ऐसे कई विवाद हैं, जिसमें वो कई बार फेमस सेलिब्रेटी को अपना निशाना बनाते हुए दिखाई देते हैं. वहीं कई बार वो फेमस सेलेब्स के साथ नजर आते हैं, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी पर असर पड़ता है.
रैपर सैंटी शर्मा मध्य प्रदेश के रतलाम शहर से हैं. वो 2014 से कई म्यूजिक रिकॉर्ड कर रहे हैं और अपने इंडिपेंडेट करियर के दौरान उन्होंने 'सूनी-सूनी सड़कों', 'उड़ान' और 'कोशिश मेरी' जैसे गाने बनाए हैं. वहीं बतौर सिंगर, लिरिसिस्ट , कंपोजर और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर के तौर पर भी काम कर चुके हैं. सैंटी शर्मा बिग बॉस 20 का हिस्सा बनेंगे या नहीं, ये तो फाइनल लिस्ट आने के बाद ही पता चलेगा.