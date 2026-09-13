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I Am a Rockstar, Baby! वीकेंड के वार में छाए काजी तौकीर, सलमान खान ने दिया 'रॉकस्टार' का टैग

Bigg Boss 20 Weekend Ka Vaar: सलमान खान के रिएलिटी शो बिग बॉस 20 की शुरुआत हो चुकी है और इस हफ्ते इस सीजन का पहला वीकेंड का वार था. सभी कंटेंस्टेंट की तारीफ करते हुए होस्ट सलमान ने तौकीर की मस्ती पर मुहर लगाई और उन्हें 'रॉकस्टार' का टैग दिया.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 13, 2026, 06:40 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 06:40 AM IST
I Am a Rockstar, Baby! वीकेंड के वार में छाए काजी तौकीर, सलमान खान ने दिया 'रॉकस्टार' का टैग

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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