I Am a Rockstar, Baby! वीकेंड के वार में छाए काजी तौकीर, सलमान खान ने दिया 'रॉकस्टार' का टैग

टीवी के पॉपुलर शो 'बिग बॉस 20' को शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन घर के अंदर एक कंटेस्टेंट ने आते ही ऐसा माहौल बना दिया है कि हर तरफ सोशल मीडिया पर उनकी ही चर्चा हो ही है. सिंगिंग रिएलिटी शो 'फेम गुरुकुल' विनर काजी तौकीर ने शो की शुरुआत में भले ही 16 कंटेस्टेंट्स के साथ एंट्री ली हो, लेकिन काजी अपने अलग अंदाज, बेबाक बातचीत और मजेदार हरकतों की वजह से सबसे ज्यादा लाइमलाइट बटोर रहे हैं. वो कभी घरवालों के साथ मस्ती करते दिखाई देते हैं, तो कभी किसी न किसी बात पर बहस में उलझ जाते हैं. उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. खासकर उनका एक डायलॉग, 'आई एम अ रॉकस्टार बेबी, आऊ!' लोगों के बीच इंटरनेट पर काफी पॉपुलर हो चुका है.
पहले वीकेंड का वार में जब सलमान खान घरवालों से मिले, तो काजी के बारे में बात होना तो तय ही था. होस्ट सलमान ने काजी के पूरे हफ्ते के अंदाज को नोटिस किया और उनकी जमकर तारीफ की. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि घर में भले ही कई सितारे मौजूद हों, लेकिन रॉकस्टार सिर्फ एक ही है और वो काजी तौकीर हैं. सलमान ने काजी के वायरल डायलॉग को भी अपने अंदाज में दोहराया और उनसे कहा कि वो उन्हें भी ये स्टाइल सिखाएं.
बिग बॉस हाउस का माहौल और भी मजेदार हो गया, जब सलमान ने घर के बाकी कंटेस्टेंट से काजी का सिग्नेचर डांस स्टेप करने को कहा. काजी ने भी सलमान का साथ दिया, जो देखने लायक रही. काजी की सबसे खास बात ये है कि वो घर में चुपचाप बैठने वाले कंटेस्टेंट बिल्कुल नहीं हैं. जहां मौका मिलता है, वो अपनी बात खुलकर रखते हैं और बातचीत में खुद को शामिल कर लेते हैं. उनके इसी अंदाज की वजह से वो लगातार कैमरे की नजर में बने हुए हैं.
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— JioHotstar Reality (@HotstarReality) September 12, 2026
लाइव फीड से सामने आए कुछ वीडियोज में भी काजी दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ अपनी लाइफ और पसंद से जुड़ी मजेदार बातें शेयर करते नजर आए. एक बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि कश्मीर में उनके घर पर कॉफी के लिए खास कॉफी टंकी तक बनवाई गई है, क्योंकि उन्हें कॉफी बेहद पसंद है. वहीं एक दूसरे वायरल वीडियो में वो खुद को कमांडो बताते हुए अपनी फिटनेस और पुश-अप्स को लेकर भी दावा करते नजर आए.
काजी का लगातार अपनी सफलता और जिंदगी से जुड़े किस्से बताना अब सोशल मीडिया यूजर्स को तान्या मित्तल की याद भी दिला रहा है. दरअसल, ऑडियंस को काजी का खुद को बातचीत के सेंटर में रखने वाला अंदाज कुछ हद तक तान्या की पर्सनैलिटी जैसा लग रहा है. हालांकि काजी का अपना अलग स्टाइल है और यही स्टाइल उन्हें बाकी कंटेस्टेंट्स से अलग बनाता है. वो कभी गाने गाकर माहौल हल्का कर देते हैं, तो कभी अपने अजीबोगरीब दावों से घरवालों और ऑडियंस दोनों को हैरान कर देते हैं. यही वजह है कि बिग बॉस के शुरुआती दिनों में ही काजी एक ऐसे नाम बन गए हैं, जिन पर लोगों की नजर लगातार टिकी हुई हैं.
काजी तौकीर के लिए कैमरे के सामने रहना कोई नई बात नहीं है. साल 2005 में उन्होंने रूपरेखा बनर्जी के साथ रियलिटी सिंगिंग शो 'फेम गुरुकुल' जीता था. इस जीत ने उन्हें रातों-रात देशभर में पहचान दिला थी और वो उस दौर के पॉपुलर रिएलिटी टीवी चेहरों में शामिल हो गए. अब इतने सालों बाद काजी ने 'बिग बॉस 20' से एक बार फिर टीवी पर कमबैक किया है. फिलहाल उनका अंदाज फैंस को खूब एंटरटेन कर रहा है और सलमान खान का उन्हें 'रॉकस्टार' कहना उनके लिए किसी बोनस से कम नहीं है. अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले हफ्तों में काजी इसी तरह ऑडियंस का एंटरटेनमेंट करते हैं या फिर बिग बॉस के घर की मुश्किलें उनके रॉकस्टार अंदाज पर भारी पड़ती हैं.