I Am a Rockstar, Baby! वीकेंड के वार में छाए काजी तौकीर, सलमान खान ने दिया 'रॉकस्टार' का टैग

टीवी के पॉपुलर शो 'बिग बॉस 20' को शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन घर के अंदर एक कंटेस्टेंट ने आते ही ऐसा माहौल बना दिया है कि हर तरफ सोशल मीडिया पर उनकी ही चर्चा हो ही है. सिंगिंग रिएलिटी शो 'फेम गुरुकुल' विनर काजी तौकीर ने शो की शुरुआत में भले ही 16 कंटेस्टेंट्स के साथ एंट्री ली हो, लेकिन काजी अपने अलग अंदाज, बेबाक बातचीत और मजेदार हरकतों की वजह से सबसे ज्यादा लाइमलाइट बटोर रहे हैं. वो कभी घरवालों के साथ मस्ती करते दिखाई देते हैं, तो कभी किसी न किसी बात पर बहस में उलझ जाते हैं. उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. खासकर उनका एक डायलॉग, 'आई एम अ रॉकस्टार बेबी, आऊ!' लोगों के बीच इंटरनेट पर काफी पॉपुलर हो चुका है.