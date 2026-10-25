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'घर पर गोलियां चल रही हैं और तुम...', Bigg Boss में फूटा रोहित शेट्टी का गुस्सा, अपने ऊपर हुए हमलों का दर्द बयां कर कंटेस्टेंट्स को लगाई फटकार

रोहित शेट्टी हाल ही में 'बिग बॉस 20' के वीकेंड के वार में नजर आए, जहां उन्होंने कंटेस्टेंट्स की जमकर क्लास लगाई. वहीं इस बीच उन्होंने बाहर का उदाहरण देते हुए कंटेस्टेंट्स को फटकारा भी. इस दौरान उन्होंने अपने और टाइगर श्रॉफ पर हुए गोलीबारी का जिक्र किया.

Written ByJyoti Rajput
Published: Oct 25, 2026, 11:24 AM IST|Updated: Oct 25, 2026, 11:24 AM IST
'घर पर गोलियां चल रही हैं और तुम...', Bigg Boss में फूटा रोहित शेट्टी का गुस्सा, अपने ऊपर हुए हमलों का दर्द बयां कर कंटेस्टेंट्स को लगाई फटकार

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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