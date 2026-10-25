'घर पर गोलियां चल रही हैं और तुम...', Bigg Boss में फूटा रोहित शेट्टी का गुस्सा, अपने ऊपर हुए हमलों का दर्द बयां कर कंटेस्टेंट्स को लगाई फटकार

इस खौफनाक सिलसिले की सबसे ताजा कड़ी टाइगर श्रॉफ पर हुआ हमला है. बीती 18 अक्टूबर, 2026 की शाम जब टाइगर जुहू इलाके में एक फुटबॉल क्लब से अपनी कार से लौट रहे थे, तब बदमाशों ने उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं. इस हमले में एक्टर बाल-बाल बच गए, लेकिन उनका ड्राइवर और एक फैन घायल हो गया. इस हाई-प्रोफाइल मामले में अब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. पुलिस उस होटल के कमरे को सील कर चुकी है जहां आरोपी रुके थे और इस एंगल की भी जांच हो रही है कि क्या उन्होंने हमले से पहले किसी सूनी जगह पर फायरिंग की प्रैक्टिस की थी.