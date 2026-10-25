'घर पर गोलियां चल रही हैं और तुम...', Bigg Boss में फूटा रोहित शेट्टी का गुस्सा, अपने ऊपर हुए हमलों का दर्द बयां कर कंटेस्टेंट्स को लगाई फटकार

इन दिनों हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े कलाकारों पर मंडराता खतरा किसी डरावने सपने से कम नहीं है. पिछले कुछ समय में सलमान खान, फिल्ममेकर रोहित शेट्टी और हाल ही में एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ जैसी बड़ी हस्तियों को निशाना बनाकर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग की घटनाओं ने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया. इन तमाम सनसनीखेज मामलों ने फिल्म इंडस्ट्री की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे सेलिब्रिटीज और उनके फैंस के बीच लगातार दहशत का माहौल बना हुआ है.
हाल ही में 'बिग बॉस 20' के वीकेंड का वार एपिसोड में जब फिल्ममेकर रोहित शेट्टी ने सलमान खान की जगह होस्टिंग की कमान संभाली, तो उनका कड़ा तेवर देखने को मिला. शो के दौरान उन्होंने कंटेस्टेंट स्काउट ओपी, आसिफ और यंग डीएसए द्वारा काजी तौकीर को लगातार निशाना बनाए जाने पर जमकर फटकार लगाई. घर के भीतर खुद को 'गैंगस्टर' साबित करने की कोशिश कर रहे इन कंटेस्टेंट्स की हरकतों पर भड़कते हुए रोहित शेट्टी ने बाहरी दुनिया की सच्चाई का हवाला दिया और खरी-खोटी सुनाई.
कंटेस्टेंट्स को आईना दिखाते हुए रोहित शेट्टी ने बाहरी दुनिया के गंभीर हालातों का जिक्र किया. उन्होंने शो के दौरान तीखे अंदाज में कहा, 'यहां हमारे घर पर गोलियां चल रही हैं, तुम क्या गैंगस्टर बनकर घूम रहे हो?'. आपको बता दें कि इस साल 1 फरवरी, 2026 को मुंबई स्थित रोहित शेट्टी की रेजिडेंशियल बिल्डिंग की पहली मंजिल पर सुबह-सुबह पांच राउंड फायरिंग हुई थी, हालांकि गनीमत रही कि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई. इसके अलावा, होस्ट सलमान खान भी अपने बांद्रा स्थित अपार्टमेंट के बाहर हो चुकी फायरिंग का दर्द झेल चुके हैं, जिन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग से लगातार धमकियां मिलती रही हैं.
इस खौफनाक सिलसिले की सबसे ताजा कड़ी टाइगर श्रॉफ पर हुआ हमला है. बीती 18 अक्टूबर, 2026 की शाम जब टाइगर जुहू इलाके में एक फुटबॉल क्लब से अपनी कार से लौट रहे थे, तब बदमाशों ने उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं. इस हमले में एक्टर बाल-बाल बच गए, लेकिन उनका ड्राइवर और एक फैन घायल हो गया. इस हाई-प्रोफाइल मामले में अब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. पुलिस उस होटल के कमरे को सील कर चुकी है जहां आरोपी रुके थे और इस एंगल की भी जांच हो रही है कि क्या उन्होंने हमले से पहले किसी सूनी जगह पर फायरिंग की प्रैक्टिस की थी.
इस पूरे मामले में कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है. हाल ही में इस सिलसिले में गिरफ्तार किए गए चार आरोपियों को मुंबई के एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस रिमांड का प्रोसेस पूरा किया गया. पुलिस द्वारा कोर्ट में सौंपी गई एप्लीकेशन में अनिल पंडित का नाम एक फरार आरोपी के रूप में दर्ज किया गया है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, पुलिस आरोपियों के साथ क्राइम सीन को रीक्रिएट करने की तैयारी भी कर रही है, ताकि इस खतरनाक साजिश की हर एक परत को बेनकाब किया जा सके.