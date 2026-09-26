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सलमान खान का फूटा गुस्सा: ‘बिग बॉस 20’ में रीति और आसिफ पर बरसे भाईजान, गौहर खान ने भी लगाई जमकर क्लास

Bigg Boss 20 Weekend Ka Vaar: ‘बिग बॉस 20’ के वीकेंड का वार में सलमान खान ने टास्क के दौरान उदिति और काजी तौकीर का अपमान करने पर रीति तिवारी को जमकर फटकार लगाई. इस विवाद में आसिफ खान को भी आड़े हाथों लिया गया. वहीं, बाहर गौहर खान ने भी पोस्ट लिखकर आसिफ की सोच पर कड़े सवाल उठाए.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 26, 2026, 09:26 AM IST|Updated: Sep 26, 2026, 09:26 AM IST
सलमान खान का फूटा गुस्सा: ‘बिग बॉस 20’ में रीति और आसिफ पर बरसे भाईजान, गौहर खान ने भी लगाई जमकर क्लास
Image Credit: वीकेंड का वार में सलमान खान का बरसा गुस्सा (स्क्रीनग्रैब AI)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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