सलमान खान का फूटा गुस्सा: ‘बिग बॉस 20’ में रीति और आसिफ पर बरसे भाईजान, गौहर खान ने भी लगाई जमकर क्लास

‘बिग बॉस 20’ के घर में हर गुजरते दिन के साथ ड्रामा बढ़ता ही जा रहा है और इस हफ्ते तो हद ही पार हो गई. घर के अंदर एक टास्क चल रहा था, जिसमें भोजपुरी सुपरस्टार और राजनेता मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी ने काजी तौकीर और उदिति पर बेहद पर्सनल और तीखे कमेंट्स किए. देखते ही देखते ये बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि घर का माहौल पूरी तरह बिगड़ गया. सोशल मीडिया पर भी इस पूरे मामले को लेकर ऑडियंस ने रीति को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया और उन्हें जमकर ट्रोल किया जाने लगा.
अब इस पूरे हंगामे पर शो के होस्ट सलमान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका है. ‘वीकेंड का वार’ के सामने आए नए प्रोमो ने इंटरनेट पर आते ही तहलका मचा दिया है. हर कोई ये जाने को बेताब हैं कि सलमान शनिवार के एपिसोड में रीति और बाकी घरवालों को कैसे सबक सिखाते हैं. प्रोमो में साफ दिख रहा है कि सलमान रीति के रवैये से बेहद खफा हैं. उन्होंने साफ कहा कि रीति के दिल में काजी को लेकर जलन और इनसिक्योरिटी भरी हुई है. हालांकि, इस दौरान रीति ने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश भी की.
Weekend Ka Vaar Promo: Salman Khan BASHED Rhiti Tiwari badly for her abusive remarks on Uditi and being Insecure of Qazi pic.twitter.com/HxV2NTaHsi
— BBTak (@BiggBoss_Tak) September 25, 2026
उन्होंने कहा कि वे जलती नहीं हैं, बल्कि उन्हें काजी एक इंसान के तौर पर पसंद नहीं हैं. मगर सलमान उनकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं दिखे. सलमान ने रीति की सफाई को तुरंत खारिज करते हुए कहा कि ये कोई ‘डिस’ नहीं था, बल्कि ये अब तक का सबसे घटिया लेवल का अपमान था. सलमान ने दो टूक शब्दों में समझाया कि किसी का अपमान करने की भी एक हद होती है, जिसे रीति ने पार कर दिया. इसके बाद सलमान का गुस्सा आसिफ खान पर फूटा, जो टास्क के दौरान रीति को और ज्यादा उकसा रहे थे.
सलमान ने कहा कि रीति तो चढ़ ही रही थीं, लेकिन बाकी लोग भी उन्हें बढ़ावा दे रहे थे. सलमान ने तीखे लहजे में आसिफ से पूछा कि उनकी अक्ल कहां घास चरने गई थी, अगर कोई उनकी अपनी बहन के साथ ऐसा करता तो क्या वे चुप बैठते? सलमान के इस कड़े रुख को देखकर सोशल मीडिया पर फैंस ने राहत की सांस ली और प्रोमो पर जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. ज्यादातर लोगों का मानना है कि सलमान ने बिल्कुल सही स्टैंड लिया है. कई यूजर्स का कहना है कि घर के कई सदस्य काजी की पॉपुलैरिटी से जलते हैं.
लोगों ने रीति के दावों पर भी सवाल उठाए और याद दिलाया कि कैसे उन्होंने पहले भी अपनी जलन जाहिर की थी. कुल मिलाकर दर्शक इस बात से खुश हैं कि आखिरकार गलत बर्ताव पर वीकेंड का वार में सही फैसला देखने को मिला है. इस पूरे मामले में टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस और ‘बिग बॉस’ विनर रह चुकीं गौहर खान ने भी अपनी बात रखी है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर सीधे आसिफ खान पर निशाना साधा. गौहर ने लिखा कि आसिफ का एक्टिंग करियर इतना शानदार चल रहा है, तो फिर उन्हें शो में आकर ऐसी बचकानी और छोटी सोच दिखाने की क्या जरूरत थी.
गौहर ने हैरानी जताई कि जब एक लड़की दूसरी लड़की यानी उदिति को इतने बुरे तरीके से जलील कर रही थी, तब आसिफ मजे लेकर हंस रहे थे, जैसे वे विचार उनके अपने हों. गौहर ने अपने नोट में आगे लिखा कि आसिफ इतने मंझे हुए एक्टर हैं, लेकिन उनकी ऐसी सोच देखकर मन को बहुत दुख हुआ. उन्होंने एक गहरी बात कहते हुए लिखा कि किसी भी आदमी की असली पहचान सिर्फ उसकी मूंछों से नहीं होती. इस्लाम में सुन्नत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मर्द की पहचान उसकी ऊंची सोच, अच्छे संस्कारों और दूसरों के साथ उसके बर्ताव से की जाती है.