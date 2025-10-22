आग में बुरी तरह झुलसी एक्ट्रेस... पिता ने बचाई जान, दिवाली की रात हुआ कुछ ऐसा, सुनकर कांप जाएगी रूह

Actress Suffers Burns Caught In Fire: सलमान खान के रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ से अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक रूह कंपा देने वाला खुलासा किया. उन्होंने बताया कि दिवाली का रात कुछ ऐसा हुआ कि वे बुरी तरह से आल में झुलस गईं और उनके पिता ने उनकी जान बचाई.
Priya Malik Suffers Burns Caught In Fire: हम यहां 36 साल की ‘बिग बॉस 9’ फेम प्रिया मलिक की बात कर रहे हैं, जिनके साथ हाल ही में दिवाली के जश्न के दौरान बड़ा हादसा हो गया. सोमवार रात प्रिया अपने परिवार और पड़ोसियों के साथ दिवाली मना रही थीं. इसी बीच फोटो खिंचवाने के दौरान उनके कपड़े और बाल अचानक आग में जल गए. ये हादसा कुछ ही सेकंड में हुआ और प्रिया के कंधे और बालों तक आग फैल गई. प्रिया ने इंस्टाग्राम पर पूरी घटना के बारे में बताया, जिसने सभी को हैरान कर दिया.
उन्होंने बताया कि उनके पिता ने जान बचाई. प्रिया मलिक ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर उस दर्दनाक रात की कहानी को बयां करते हुए बताया कि वे फोटो खिंचवाने में बिजी थीं, तभी दाहिने कंधे से आग की लपटें उठीं और उन्हें महसूस हुआ कि उनकी पूरी पीठ जल रही है. उन्होंने कहा कि ये कोई छोटी आग नहीं थी, बल्कि पूरी लपटें थीं. प्रिया ने बताया कि उनके पिता तुरंत आगे आए और जलते हुए कपड़े फाड़ कर उन्हें बचाया. इस घटना ने प्रिया और उनके परिवार को गहरा सदमा दिया.
आग की लपटों में बुरी तरह झुलसीं प्रिया
प्रिया ने बताया कि हादसे की वजह से उन्हें कंधे, पीठ और उंगलियों पर मामूली जलन हुई है. उन्होंने कहा कि ऐसे हादसे आम तौर पर किसी के साथ नहीं होते, इसलिए लोग अक्सर फायर सेफ्टी पर ध्यान नहीं देते. लेकिन उनके साथ ये घटना हुई और ये एक बड़ा सबक साबित हुईं. प्रिया ने कहा कि इस डरावने पल में उनके पिता हीरो की तरह सामने आए और उनकी मदद की, जिसके बाद उनकी जान बच पाई. प्रिया ने आगे कहा कि ये घटना उन्हें और उनके परिवार को हमेशा याद रहेगी.
फैंस को दी सावधानी बरतने की सलाह
उन्होंने लोगों से कहा कि पटाके और दीये जलाते समय हमेशा सावधानी बरतें. उनका कहना था कि एक छोटी सी लापरवाही भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है. प्रिया ने इस घटना को अपने लिए और अपने परिवार के लिए सीख के तौर पर लिया है और कहा कि वे आगे से और सतर्क रहेंगी. प्रिया ने ये भी राहत जाहिर कि हादसे के समय उनका बच्चा उनकी गोद में नहीं था. उन्होंने कहा, ’ऐसे समय में अपना ध्यान रखना सबसे जरूरी है. मैं खुश हूं कि जब ये हुआ, मेरा बेटा जोरावर मेरी गोद में नहीं था’.
2022 में की थी बिजनेसमैस से शादी
प्रिया ने कहा कि शायद अगले साल भी वे दिवाली मनाएंगी, लेकिन ये एक्सपीरियंस उनके लिए जिंदगी भर का सबक बन गया. बता दें, ‘बिग बॉस 9’ से पहचान बनाने के बाद प्रिया मलिक ने 2022 में बिजनेसमैन करण बख्शी से शादी की थी. फिर 31 मार्च 2024 को वे बेटे जोरावर की मां बनीं. इस हादसे ने उनके जश्न में डर और सतर्कता जोड़ दी है. प्रिया ने अपने फॉलोअर्स से कहा कि ये एक्सपीरियंस सभी के लिए चेतावनी है और जीवन की कीमती चीजों को सुरक्षित रखना सबसे जरूरी है.
