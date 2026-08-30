'अपने पार्टनर को धोखा देना, फिर...', निक्की तंबोली-अरबाज पटेल ने किया एक-दूसरे को अनफॉलो! अफेयर पोस्ट से फैंस हुए हैरान

निक्की तंबोली और अरबाज पटेल के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई हैं. हाल ही में अरबाज ने बेवफाई से जुड़ा एक पोस्ट शेयर किया, जिसे यूजर्स निक्की से जोड़ रहे हैं. हालांकि, अरबाज ने अपने मैसेज में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन पोस्ट सामने आने के बाद दोनों के रिश्ते को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जाने लगे. इसी बीच निक्की ने भी सोशल मीडिया पर एक ऐसा नोट शेयर किया, जिसे उनके जवाब के तौर पर देखा जा रहा है. दोनों की पोस्ट ने कथित अनबन और रिश्ते में दरार की खबरे और बढ़ा दिया है.
अरबाज ने अपनी पोस्ट में धोखे और रिश्ते में विश्वास टूटने की बात कही थी. उनका कहना था कि पार्टनर को धोखा देने के बाद उसी के सामने प्यार जताना बेहद अपमानजनक है. दूसरी ओर, निक्की द्वारा शेयर की गई स्टोरी में कहा गया कि अफेयर की वजह हमेशा किसी नए व्यक्ति का अट्रैक्शन होना नहीं होती, बल्कि कई बार पुराने रिश्ते में किए गए वादों का सम्मान खत्म हो जाना भी इसकी वजह बनता है.
निक्की तंबोली और अरबाज पटेल ने हाल ही में एक दूसरे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है. इसी बीच अरबाज की एक पोस्ट को निक्की पर बेवफाई का इशारा माना जा रहा है. हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर एक्ट्रेस का नाम नहीं लिया. अरबाज ने अपनी इंस्टा स्टोरी में पोस्ट करते हुए लिखा, 'अपने पार्टनर को धोखा देना, फिर घर आकर उनकी आंखों में आंखें डालकर उनसे प्यार का इजहार करना, अपमान की एक अलग ही हद पार करना है. मैंने जो कहा सो कहा.'
अरबाज के इस पोस्ट के कुछ ही घंटों बाद निक्की ने भी एक स्टोरी शेयर की. जिसमें उन्होंने अफेयर के बारे में बात करते हुए लिखा, 'असल बात वो होती है जो लोग खुलकर नहीं बताते. अफेयर सिर्फ इसलिए नहीं होता कि कोई नया इंसान ज्यादा अच्छा या पसंद आने लगने लगता है. कई बार ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पुराने रिश्ते में सामने वाला अपने किए वादों और रिश्ते की कद्र करना छोड़ देता है.' निक्की के इस पोस्ट को लोग उनका रिएक्शन मान रहे हैं.
निक्की ने इस पोस्ट में रिश्तों में विश्वास और वादों की अहमियत को लेकर अपनी बात रखी. उनकी पोस्ट से साइन मिलता है कि वो स्थिति को अपने तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हैं. दिलचस्प बात ये है कि अनफॉलो करने के बावजूद दोनों के साथ की तस्वीरें अब भी उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मौजूद हैं.
निक्की और अरबाज के रिश्ते की शुरुआत बिग बॉस मराठी 5 से हुई थी. शो के दौरान दोनों की नजदीकियों ने खूब सुर्खियां बटोरीं. शो खत्म होने के बाद भी दोनों ने एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और उनका रिश्ता आगे बढ़ता रहा. इसके बाद दोनों साथ में रिएलिटी शो 'द 50' में भी नजर आए हैं. यहां भी दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली. शो के दौरान एक खास मौके पर अरबाज ने घुटनों के बल बैठकर निक्की को प्रपोज किया. उन्होंने निक्की को अपनी खूबसूरत पार्टनर बताया था और कहा कि इस शो ने उन्हें न सिर्फ एक यादगार सफर दिया, बल्कि एक खूबसूरत रिश्ता भी दिया है. निक्की ने भी बिना देर किए उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और उन्हें गले लगा लिया.
इसी दौरान निक्की ने अपने परिवार और अरबाज के साथ अपने रिश्ते को लेकर भी बात की. उन्होंने बताया कि उनके पिता शुरुआत में इस इंटर-रिलीजन रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं थे. इससे पहले फराह खान के व्लॉग में दिए एक इंटरव्यू में निक्की ने अरबाज से अपनी पहली मुलाकात का किस्सा भी सुनाया था. उन्होंने बताया था कि मंच पर अरबाज को देखते ही उन्हें उनसे एक अलग तरह का महसूस हुआ था. वहीं, अरबाज ने बताया कि निक्की ने खुलेआम कहा था कि वो उन्हीं के हैं. काम की बात करें तो निक्की को आखिरी बार 'बैटलग्राउंड सीजन 2' में मेंटर के तौर पर देखा गया था.