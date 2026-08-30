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'अपने पार्टनर को धोखा देना, फिर...', निक्की तंबोली-अरबाज पटेल ने किया एक-दूसरे को अनफॉलो! अफेयर पोस्ट से फैंस हुए हैरान

Nikki Tamboli-Arbaz Patel: बिग बॉस के फेमस कपल निक्की तंबोली और अरबाज पटेल के ब्रेकअप की खबरें तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. दोनों द्वारा इंस्टाग्राम पर किए गए क्रिप्टिक पोस्ट ने इन अटकलों को और हवा दी है, हालांकि दोनों ने अभी तक अपने रिश्ते को लेकर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 30, 2026, 11:41 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 12:41 PM IST
'अपने पार्टनर को धोखा देना, फिर...', निक्की तंबोली-अरबाज पटेल ने किया एक-दूसरे को अनफॉलो! अफेयर पोस्ट से फैंस हुए हैरान

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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