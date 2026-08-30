'अपने पार्टनर को धोखा देना, फिर...', निक्की तंबोली-अरबाज पटेल ने किया एक-दूसरे को अनफॉलो! अफेयर पोस्ट से फैंस हुए हैरान

निक्की और अरबाज के रिश्ते की शुरुआत बिग बॉस मराठी 5 से हुई थी. शो के दौरान दोनों की नजदीकियों ने खूब सुर्खियां बटोरीं. शो खत्म होने के बाद भी दोनों ने एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और उनका रिश्ता आगे बढ़ता रहा. इसके बाद दोनों साथ में रिएलिटी शो 'द 50' में भी नजर आए हैं. यहां भी दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली. शो के दौरान एक खास मौके पर अरबाज ने घुटनों के बल बैठकर निक्की को प्रपोज किया. उन्होंने निक्की को अपनी खूबसूरत पार्टनर बताया था और कहा कि इस शो ने उन्हें न सिर्फ एक यादगार सफर दिया, बल्कि एक खूबसूरत रिश्ता भी दिया है. निक्की ने भी बिना देर किए उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और उन्हें गले लगा लिया.