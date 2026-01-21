‘Bigg Boss OTT’ पर लगा ब्रेक? नहीं आएगा अगला सीजन, शो के क्रिएटर ने पहली बार तोड़ी चुप्पी, बताया आखिर क्यों करना पड़ा बंद

Bigg Boss OTT Cancelled: ‘बिग बॉस 19’ का सफर अब खत्म हो चुका है और इस सीजन के विजेता गौरव खन्ना बने हैं. शो के खत्म होने के बाद दर्शकों के मन में एक ही सवाल था कि क्या ‘बिग बॉस ओटीटी’ का नया सीजन आएगा या नहीं? इसी बीच 20 जनवरी को एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें दावा किया गया कि मेकर्स बिग बॉस के डिजिटल यानी ओटीटी वर्जन को बंद करने की तैयारी में हैं. इस खबर ने फैंस के बीच काफी सनसनी मचा दी.

अब इस मामले पर शो के क्रिएटर नेगी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने Screen से बातचीत में साफ किया कि ओटीटी वर्जन को अलग से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. नेगी ने कहा, ‘पिछले साल हमने हिंदी बिग बॉस को डिजिटल फर्स्ट किया था. यानी पहले ये जियोहॉटस्टार पर चलता है और फिर टीवी पर आता है. आगे भी यही मॉडल फॉलो किया जाएगा’. इस बयान से तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है. नेगी ने आगे बताया कि हिंदी के अलावा बाकी भाषाओं में शो को ओटीटी और टीवी पर एक साथ दिखाया जाता है.

अब नहीं आएगा ‘बिग बॉस ओटीटी’ का नया सीजन

उनका मानना है कि ओटीटी और टीवी दोनों का अपना अलग दर्शक वर्ग है. उन्होंने कहा, ‘ऑडियंस बहुत अलग-अलग तरह की है. कई लोग अब भी तय समय पर टीवी पर शो देखना पसंद करते हैं. मेरी मां आज भी बिग बॉस सिर्फ टीवी पर ही देखती हैं’. इससे पहले BBTak की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ‘बिग बॉस ओटीटी’ को इसलिए बंद किया जा रहा है, क्योंकि अब मेन शो टीवी और ओटीटी दोनों पर एक साथ आता है. मेकर्स नहीं चाहते कि ऑडियंस बंटे और व्यूअरशिप सीमित हो.

‘बिग बॉस ओटीटी’ को यंग ऑडियंस का मिला सपोर्ट

हालांकि, अब तक ‘बिग बॉस ओटीटी’ के किसी भी पुराने विजेता ने इस फैसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. ‘बिग बॉस ओटीटी’ के अब तक तीन सीजन आ चुके हैं, जिन्हें दर्शकों ने काफी पसंद किया. इसके पहले सीजन की विनर दिव्या अग्रवाल थीं. दूसरे सीजन में एल्विश यादव ने ट्रॉफी जीती थी, जबकि तीसरे सीजन की विजेता सना मकबूल बनीं. ओटीटी फॉर्मेट को खासतौर पर यंग ऑडियंस का जबरदस्त सपोर्ट मिला था. अब दिव्या अग्रवाल एक नए रियलिटी शो ‘द 50’ में नजर आने वाली हैं.

‘बिग बॉस ओटीटी’ के आ चुके 3 सीजन

‘बिग बॉस’ भारत का सबसे पॉपुलर रियलिटी शो माना जाता है, जिसे सलमान खान होस्ट करते हैं. इसमें सेलेब्रिटी और आम लोग एक घर में बंद रहकर खेलते हैं, जहां स्ट्रैटेजी, रिश्ते और ड्रामा सब देखने को मिलता है. पब्लिक वोटिंग से कंटेस्टेंट्स की किस्मत तय होती है. ‘बिग बॉस ओटीटी’ इसी शो का डिजिटल वर्जन था, जो जियोहॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. वहीं, अब इस खबर के सामने आने के बाद फैंस को ‘बिग बॉस’ के नए सीजन ‘बिग बॉस 20’ का इंतजार है.