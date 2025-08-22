 21 साल की इस एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट ने यूट्यूब पर अपने सॉन्ग से मचाई तबाही! कुछ ही समय में वीडियो को मिले 373 मिलियन व्यूज
Viral Video: 'बिग बॉस 17' में एंट्री लेते ही इस एक्ट्रेस की डेटिंग लाइफ वायरल हो गई थी. मगर अब ये कंटेस्टेंट यूट्यूब पर ट्रेंड कर रही हैं.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Aug 22, 2025, 07:33 AM IST
टीवी एक्ट्रेस और एक्स 'बिग बॉस 17' कंटेस्टेंट ईशा मालवीय फिर से सुर्खियों का हिस्सा बन गई हैं. मगर इस बार वो अपनी डेटिंग लाइफ या किसी और कोन्ट्रोवर्सी को लेकर नहीं बल्कि अपने एक गाने को लेकर फेमस हुई हैं. ईशा मालवीय ने हाल ही में मराठी सिंगर संजू राठौड़ के साथ एक म्यूजिक वीडियो किया है इस गाने से ईशा मालवीय यूट्यूब पर छा गई हैं. सॉन्ग 'शेकी' इस साल का ट्रेंडी गाना बन गया है. इस सॉन्ग के अबतक 373 मिलियन व्यूज हो चुके हैं और लगभग 28 लाख लोगों ने इस पर लाइक बटन हिट किया है.

शेकी सॉन्ग-
मराठी सिंगर के गाने में तीन भाषा हिंदी, राजस्थानी और इंग्लिश का प्रयोग किया गया है जिसमें ईशा के स्टाइल को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. वहीं इस सॉन्ग में ईशा की स्टाइलिंग की भी लोग काफी तारीफ कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर ये गाना तेजी से शेयर किया जा रहा है. 

बिग बॉस-
इस सॉन्ग से पहले ईशा, सलमान खान के शो रिएलिटी शो 'बिग बॉस 17' का हिस्सा बनी थीं और इस शो से उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थीं. दरअसल शो में वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड और को-एक्टर अभिषेक कुमार के साथ अपने रिश्ते को लेकर काफी ट्रोल हुई थीं. इस लव एंगल में एक्टर समर्थ जुरेल का नाम भी जोड़ा गया था. बिग बॉस हाउस में एक बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद ईशा और अभिषेक कुमार फिर से एक म्यूजिक वीडियो के लिए कोलेब करते हुए नजर आ रहे हैं जिसकी कुछ फोटोज हाल ही में इंटरनेट पर सर्कुलेट हुई थीं.

यह भी पढ़ें: ‘मैं करीना के साथ…’ ,आखिर क्यों नंनद सोहा अली खान ने भाभी को लेकर कही ये बात? 

टीवी करियर-
ईशा ने अपने टीवी करियर की शुरुआत सीरियल 'उड़ारियां' से की थी. इस शो में वो सेकंड लीड के रूप में नजर आई थीं .वहीं इस सीरियल की आगे की कड़ी में वो नेगेटिव किरदार निभाती हुई दिखाई दी थीं. 'उड़ारियां' शो से ईशा को खूब पॉपुलैरिटी मिली थी जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स की लिस्ट बढ़ती ही जा रही है.

Jyoti Rajput

पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद ज़ी न्यूज में काम कर रही हैं. ...और पढ़ें

Isha Malviyabigg boss 17 contestantViral song Shakyabhishek kumar

