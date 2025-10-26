‘शादी पर बुरी नजर…’ पति Prince Narula के साथ अनबन पर बोलीं Yuvika Chaudhary, बेटी एकलीन के लिए लिखा इमोशनल नोट

बिग बॉस एक्स कंटेस्टेंट और टीवी स्टार प्रिंस नरूला और युविका चौधरी को शादी के बाद एक बुरे दौर से गुजरना पड़ा था. बेटी एकलीन के जन्म के तुरंत बाद से ही दोनों के बीच अनबन की अफवाहें फैलने लगी थीं. जिसपर युविका चौधरी ने खुलकर बात की है.
एक्ट्रेस युविका चौधरी और प्रिंस नरूला के बीच पिछले दिनों काफी अनबन सोशल मीडिया पर देखने को मिली थी, जिसके बाद दोनों के फैंस काफी परेशान थे, कि आखिर इस कपल के बीच चल क्या रहा है. वहीं ये अनबन उस समय देखने को मिली जब उनकी बेटी एकलीन का जन्म हुआ था और दोनों के अलग होने की अफवाहें भी काफी तेज फैल रही थीं. मगर अब इन अफवाहों को क्लियर करते हुए यविका चौधरी ने एक इंटरव्यू में खुलकर बात की है, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे बुरी नजर जीवन के की रिश्तों और हिस्से पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है.
युविका बोलीं बुरी नजर का असर
युविका चौधरी ने कहा, ‘हमारी शादी बुरे दौर से गुजरी है. यह बुरी नजर का असर था. जब आप लोगों की नजरों में इतने ज्यादा आ जाते हैं, तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है. मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया. मैं आध्यात्मिक हो गई और खुद से प्यार करने लगी, जिससे मुझे उन समस्याओं से बाहर निकलने में मदद मिली.’ प्रिंस और युविका की मुलाकात बिग बॉस सीजन 9 के सेट पर हुई थी. शो के बाद दोनों ने 12 अक्टूबर 2018 को शादी कर ली थी. शादी के छह साल बाद दोनों ने अक्टूबर 2024 में अपनी बच्ची एकलीन का स्वागत किया.
एकलीन का जन्मदिन किया सेलिब्रेट
इस कपल की बच्ची के जन्म के तुरंत बाद उनकी शादी में खटास की अफवाहें उड़ीं. युविका प्रिंस के जन्मदिन समारोह में शामिल नहीं हुईं. बाद में लोगों ने ऐसा कहना शुरू कर दिया था कि दोनों के बीच कुछ दिक्कत चल रही है. हालांकि, ऐसा कुछ भी नहीं था. वहीं हाल ही में प्रिंस नरूला और युविका चौधरी ने अपनी बेटी एकलीन का पहला जन्मदिन मनाया था. इस जश्न की कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए इस जोड़े ने बेटी के लिए एक इमोशनल नोट लिखा कि उसके आने से जीवन खुशियों से भर गया है.
एकलीन के लिए लिखा इमोशनल नोट
प्रिंस नरूला और युविका ने इस पोस्ट को अपने-अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. कैप्शन में उन्होंने लिखा, ‘जन्मदिन मुबारक हो मेरी बेबी डॉल एकलीन नरूला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं मेरी बच्ची. तुमने अपनी खूबसूरत मुस्कान से मेरी जिंदगी बदल दी है, पापा आपके लिए सब कुछ करेंगे, आपको सबसे अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करेंगे. मेरी बेटी फाइटर बनेगी, मम्मा की जान और पापा की लाइफ. पापा के जीवन का सबसे अच्छा समय होता है जब आप मम्मी या पापा बोलते हो. सब रुक जाता है. आई लव यू माय बेबी.’
