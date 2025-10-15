'3 बार मुझसे टकराया...', बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट के साथ मंदिर के बाहर हुई बदतमीजी, खुलेआम शख्स ने की छेड़छाड़, VIDEO

Bigg Boss 18 fame Actress: बिग बॉस 18 की फेम एक्ट्रेस एडिन रोज ने हाल ही में अपना एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने एक मंदिर के बाहर अपने साथ हुई छेड़छाड़ के बारे में खुलकर बताया और एक वीडियो में वह उस शख्स को भी दिखाती हैं, जिसमें ये शर्मनाक हरकत हुई.
Trending Photos
Bigg Boss 18 fame Actress: बिग बॉस 18 फेम एक्ट्रेस एडिन रोज ने हाल ही में अपना एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह अपने साथ हुई छेड़छाड़ के बारे में बताती नजर आईं. एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर इस मामले को लेकर एक वीडियो शेयर किया. जिसमें उन्होंने बताया कि 'वह सुबह 7 बजे मंदिर गई थी, जहां उनके साथ एक शख्स ने छेड़छाड़ की. एडिन इस वीडियो में सूट पहने नजर आ रही हैं.' उनका कहना है कि वह फूली कवर्ड कपड़ों में मंदिर गई थीं, इसके बाद भी एक आदमी ने उनके साथ छेड़छाड़ की.
एडिन ने शेयर किया वीडियो
एडिन ने मंगलवार को अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह कह रही हैं- 'दिल्ली के साथ ये सबसे बड़ी समस्या है. मैं फूली कवर्ड थी और एक मंदिर के बाहर खड़ी थी. इस शख्स ने (कैमरे में एक शख्स की ओर इशारा करते हुए) मेरे ऊपर तीन बार गिरा और मुझे गलत तरीके से टच किया और इस दौरान वो गाने गाता रहा.'
'मैंने पूरी घटना कैमरे में कैद की'
एडिन ने आगे बताया कि 'उसने मुझे पहचाना ही नहीं. मेरे आस-पास कुछ फैंस भी थे, जो मेरे साथ सेल्फी ले रहे थे. उन्होंने ये पूरी घटना कैमरे में कैद कर ली. मेरा मन कर रहा है कि मैं उसके मुंह पर जोरदार मुक्का मारूं. लेकिन, मैं बस सम्मान बनाए रखूंगी.' इसके बाद एडिन मंदिर के एक शख्स से मदद मांगती नजर आती हैं और उसे अपने साथ हुई छेड़छाड़ के बारे में बताती हैं.
फोटोग्राफर ने जड़े थप्पड़
इसके बाद एडिन का फोटोग्राफर आता है और वह उसे इस पूरी घटना के बारे में बताती हैं तो वो उस शख्स को कई थप्पड़ मारता है. इसके बाद वो शख्स भी अपनी गलती मान लेता है और कहता है 'मारो, मैंने गलती की है.' अब एडिन के फैंस भी इस वीडियो पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं और उनके साथ हुई छेड़छाड़ को लेकर नाराजगी जता रहे हैं.
यूजर्स कर रहे कमेंट्स
बता दें कि इस वीडियो पर अब तक कई यूजर्स कमेंट कर चुके हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा 'ओएमजी. एडिन आपको भी एक रख के लगाना चाहिए था उस शख्स को, ताकि इन दो कौड़ी के आदमियों को पता चल जाए.' दूसरे यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा 'छी यार, मतलब महिलाएं इस देश में कब सेफ फील करेंगी.'
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.