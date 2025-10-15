Advertisement
'3 बार मुझसे टकराया...', बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट के साथ मंदिर के बाहर हुई बदतमीजी, खुलेआम शख्स ने की छेड़छाड़, VIDEO

Bigg Boss 18 fame Actress: बिग बॉस 18 की फेम एक्ट्रेस एडिन रोज ने हाल ही में अपना एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने एक मंदिर के बाहर अपने साथ हुई छेड़छाड़ के बारे में खुलकर बताया और एक वीडियो में वह उस शख्स को भी दिखाती हैं, जिसमें ये शर्मनाक हरकत हुई. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 15, 2025, 09:05 PM IST
बिग बॉस 18 फेम एक्ट्रेस एडिन रोज
बिग बॉस 18 फेम एक्ट्रेस एडिन रोज

Bigg Boss 18 fame Actress: बिग बॉस 18 फेम एक्ट्रेस एडिन रोज ने हाल ही में अपना एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह अपने साथ हुई छेड़छाड़ के बारे में बताती नजर आईं. एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर इस मामले को लेकर एक वीडियो शेयर किया. जिसमें उन्होंने बताया कि 'वह सुबह 7 बजे मंदिर गई थी, जहां उनके साथ एक शख्स ने छेड़छाड़ की. एडिन इस वीडियो में सूट पहने नजर आ रही हैं.' उनका कहना है कि वह फूली कवर्ड कपड़ों में मंदिर गई थीं, इसके बाद भी एक आदमी ने उनके साथ छेड़छाड़ की. 

एडिन ने शेयर किया वीडियो
एडिन ने मंगलवार को अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह कह रही हैं- 'दिल्ली के साथ ये सबसे बड़ी समस्या है. मैं फूली कवर्ड थी और एक मंदिर के बाहर खड़ी थी. इस शख्स ने (कैमरे में एक शख्स की ओर इशारा करते हुए) मेरे ऊपर तीन बार गिरा और मुझे गलत तरीके से टच किया और इस दौरान वो गाने गाता रहा.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'मैंने पूरी घटना कैमरे में कैद की'
एडिन ने आगे बताया कि 'उसने मुझे पहचाना ही नहीं. मेरे आस-पास कुछ फैंस भी थे, जो मेरे साथ सेल्फी ले रहे थे. उन्होंने ये पूरी घटना कैमरे में कैद कर ली. मेरा मन कर रहा है कि मैं उसके मुंह पर जोरदार मुक्का मारूं. लेकिन, मैं बस सम्मान बनाए रखूंगी.' इसके बाद एडिन मंदिर के एक शख्स से मदद मांगती नजर आती हैं और उसे अपने साथ हुई छेड़छाड़ के बारे में बताती हैं. 

फोटोग्राफर ने जड़े थप्पड़
इसके बाद एडिन का फोटोग्राफर आता है और वह उसे इस पूरी घटना के बारे में बताती हैं तो वो उस शख्स को कई थप्पड़ मारता है. इसके बाद वो शख्स भी अपनी गलती मान लेता है और कहता है 'मारो, मैंने गलती की है.' अब एडिन के फैंस भी इस वीडियो पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं और उनके साथ हुई छेड़छाड़ को लेकर नाराजगी जता रहे हैं. 

यूजर्स कर रहे कमेंट्स
बता दें कि इस वीडियो पर अब तक कई यूजर्स कमेंट कर चुके हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा 'ओएमजी. एडिन आपको भी एक रख के लगाना चाहिए था उस शख्स को, ताकि इन दो कौड़ी के आदमियों को पता चल जाए.' दूसरे यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा 'छी यार, मतलब महिलाएं इस देश में कब सेफ फील करेंगी.'

Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

Edin Rose

