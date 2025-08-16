‘बिग बॉस 18’ फेम कशिश कपूर पर डिजाइनर ने लगाया आरोप, सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर सुनाई खरी-खोटी!

Celebrity Scam: बिग बॉस 18 फेम कशिश कपूर फिर से सुर्खियों में छाईं, डिजाइनर ने सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट शेयर कर स्टार पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
'बिग बॉस 18' फेम और सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर कशिश कपूर आए दिन इंटरनेट पर चर्चा का विषय बनी रहती हैं. वहीं हाल ही में वो एक नए लफड़े में फंस गई हैं. दरअसल डिजाइनर शमिता श्रीनिवास ने सोशल मीडिया पर उन पर महंगी ड्रेस को खराब करने का आरोप लगाया है जिसके सबूत देते हुए शमिता ने सोशल मीडिया पर कशिश की टीम से हुई बातचीत की चैट के स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं.
डिजाइनर शमिता द्वारा अपने सोशल मीडिया पर शेयर किए गए पोस्ट में कशिश की टीम के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने ड्रेस के कंपनसेशन के लिए बोला था मगर उन्होंने ड्रेस का कंपनसेशन करने से इनकार कर दिया है. वहीं शमिता ने वीडियो शेयर करते हुए ड्रेस की खराब हालत को दिखाया है और बताया कि कशिश को भेजी गई ड्रेस की कीमत लगभग 85,000 थी. जो कि अब पूरी तरह खराब हो चुकी है और ये रीयूज नहीं कि जा सकती है.
डिजाइनर शमिता का कहना है कि मैटर को सॉल्व करने के लिए दोनों पार्टीज की तरफ से ड्रेस की कीमत को कंपनसेट करते हुए हॉफ पेमेंट की बात हुई थी, मगर कशिश की टीम से लगातार एक्सक्यूज और कई दिन तक कोई रिस्पांस नहीं आया और बाद में कशिश की टीम ने डिजाइनर का नंबर ही ब्लॉक कर दिया. जिसके बाद डिजाइनर ने दोबारा कशिश की टीम से बात करने की कोशिश की तो उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर ड्रेस का प्रचार करने का ऑप्शन दिया गया जिसको शामिता ने ठुकरा दिया है.
