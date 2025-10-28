सलमान खान के शो पर प्रिंस नरूला का फूटा गुस्सा, मेकर्स पर उठाए सवाल, बोले- बसीर अली का एविक्शन साजिश!

Prince Narula Slams Bigg Boss 19: सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में हाल ही में बसीर अली का सफर खत्म हो गया है. उनके इस तरह से घर से बाहर होने से प्रिंस नरूला को काफी तगड़ा झटका लगा है. बसीर के एविक्शन की खबर सुनने के बाद प्रिंस ने उन्हें जिताने वाले शो पर सवाल खड़े किए हैं.
Trending Photos
Prince Narula Slams Bigg Boss: सलमान खान के फेमस रियलिटी शो बिग बॉस और रोडीज जैसे शो से पहचान बना चुके एक्टर प्रिंस नरूला ने हाल ही में 'बिग बॉस 19' से बसीर अली के एविक्शन पर हंगामा खड़ा कर दिया है. जिस शो की वोटिंग के बल पर प्रिंस खुद विजेता बने थे, अब उसी शो के फैसले पर प्रिंस ने गुस्सा जाहिर किया है और उसकी प्रमाणिकता पर सवाल खड़े किए हैं.
बसीर अली के बाहर होने पर भड़के
प्रिंस नरूला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम स्टोरी पर कहा कि 'अगर बसीर को बाहर किया गया है, तो ये वोटों से नहीं बल्कि किसी साजिश के तहत किया गया है. एमटीवी रोडीज के लीडर प्रिंस ने बसीर अली के समर्थन में आकर शो को जमकर चेतावनी दी है कि बसीर जैसे मजबूत खिलाड़ी के बिना बिग बॉस का ये सीजन फ्लॉप साबित हो सकता है.'
'मैं बिग बॉस सिर्फ बसीर....'
प्रिंस नरूला ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर रिएक्शन देते हुए कहा कि 'मैं बिग बॉस सिर्फ बसीर के लिए देख रहा था. अगर ये सच है कि बसीर को घर से बाहर निकाल दिया गया है तो वोटों से तो वो किसी भी हालत में बाहर जा नहीं सकता, क्योंकि वो ट्रेंड कर रहा था और हम रोडीज वाले वैसे भी कभी इतनी जल्दी बाहर नहीं जाते. अगर निकाला है तो ये साजिश है. ये सीजन बसीर के बिना फ्लॉप हो जाएगा.
बसीर ने कहा ये सब बकवास
वहीं घर से बाहर निकलने के बाद मीडिया से बात करते हुए बसीर ने कहा कि 'जो बात उन्होंने कही कि आपको वोटों की कमी के कारण घर से बाहर निकाला गया है, वो पूरी तरह से बकवास है. जब मैंने बाहर आकर अपना सोशल मीडिया चेक किया, तो आंकड़े खुद ही सब कुछ बयां कर रहे थे. जिस हफ्ते मैंने बॉस ऑफ द वीक और मंत्री ऑफ द वीक का खिताब जीता था, उसी हफ्ते मुझे घर से बाहर कर दिया गया? ये वही लोग हैं जो मुझे वोट दे रहे हैं, दोस्तों.'
स्टोरी व्यूज का बखान बसीर ने किया
इसके बाद उन्होंने अपनी स्टोरी व्यूज का बखान करते हुए कहा, '2 मिलियन स्टोरी व्यूज. मुझे नहीं पता किसके किसके अकाउंट्स पर ये रीच आती है. मैंने काफी लोगों से पता किया, उनका पास ऐसा रीच उन्होंने खुद नहीं देखा है.' उन्होंने यह भी कहा कि वह खुद को कम से कम टॉप 5 या 6 में देखते हैं और दावा किया कि उन्हें यकीन है कि मेकर्स उन्हें ट्रॉफी नहीं जीतने देंगे.
खुद शो के विनर रह चुके प्रिंस
बता दें कि बिग बॉस के मेकर्स पर साजिश का इल्जाम लगाने वाले प्रिंस नरूला खुद इस शो के सीजन 9 के विजेता रह चुके हैं. प्रिंस के लिए दर्शकों ने खूब वोट किए थे.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.