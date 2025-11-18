Advertisement
'बिग बॉस' फेम एक्टर के घर लगी भयंकर आग, जलकर खाक हुआ सामान, वीडियो देख फैंस हुए परेशान

Bigg Boss fame Shiv Thakare Fire: बिग बॉस फेम कंटेस्टेंट शिव ठाकरे के गोरेगांव वाले घर में आग लग गई, जिससे उन्हें बहुत नुकसान हुआ है. सोशल मीडिया पर दमकलकर्मियों द्वारा आग बुझाते हुए एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. उनकी टीम ने कंफर्म किया कि वह सुरक्षित हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Nov 18, 2025, 05:58 PM IST
Bigg Boss fame Shiv Thakare Fire: 'बिग बॉस' और रोडिज जैसे रियलिटी शोज के फेम एक्टर शिव ठाकरे के मुंबई के गोरेगांव वाले घर में भयंकर आग लग गई. यह घटना उनके गोरेगांव स्थित कोल्टे पाटिल वर्वे बिल्डिंग में हुई है. शिव ठाकरे उस समय घर पर मौजूद नहीं थे, इसलिए उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ. हालांकि उनके घर का सामान जलकर खाक हो गया है. उनके घर का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस खबर ने शिव ठाकरे के फैंस को काफी परेशान कर दिया है.   

घर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल 
सोशल मीडिया अकाउंट वायरल भयानी ने एक्टर शिव ठाकरे के घर का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने एक्टर के घर के अंदर के विजुअल्स दिखाए है. इस वीडियो को देख ऐसा लग रहा है जैसे एक्टर के घर पर काफी भयंकर आग लग गई हो और प्रॉपर्टी को काफी नुकसान हुआ है. वीडियो में फायर ब्रिगेड की टीम अंदर आग लगने का कारण पता करने की कोशिश कर रही हैं और जांच में जुटी हुई है.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

