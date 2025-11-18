'बिग बॉस' फेम एक्टर के घर लगी भयंकर आग, जलकर खाक हुआ सामान, वीडियो देख फैंस हुए परेशान

Bigg Boss fame Shiv Thakare Fire: 'बिग बॉस' और रोडिज जैसे रियलिटी शोज के फेम एक्टर शिव ठाकरे के मुंबई के गोरेगांव वाले घर में भयंकर आग लग गई. यह घटना उनके गोरेगांव स्थित कोल्टे पाटिल वर्वे बिल्डिंग में हुई है. शिव ठाकरे उस समय घर पर मौजूद नहीं थे, इसलिए उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ. हालांकि उनके घर का सामान जलकर खाक हो गया है. उनके घर का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस खबर ने शिव ठाकरे के फैंस को काफी परेशान कर दिया है.

घर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

सोशल मीडिया अकाउंट वायरल भयानी ने एक्टर शिव ठाकरे के घर का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने एक्टर के घर के अंदर के विजुअल्स दिखाए है. इस वीडियो को देख ऐसा लग रहा है जैसे एक्टर के घर पर काफी भयंकर आग लग गई हो और प्रॉपर्टी को काफी नुकसान हुआ है. वीडियो में फायर ब्रिगेड की टीम अंदर आग लगने का कारण पता करने की कोशिश कर रही हैं और जांच में जुटी हुई है.