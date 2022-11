Bigg Boss Eviction: रातों-रात इस कंटेस्टेंट को बिग बॉस ने दिखाया बाहर का रास्ता, अब लोग कर रहे की वापसी की मांग

Bigg Boss Archana Gautam Eviction: 'बिग बॉस 16' (Bigg Boss 16) को लेकर चौंकाने वाली खबर आ रही है कि शो से अर्चना गौतम (Archana Gautam) को रातों-रात घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. एक्ट्रेस को शिव ठाकरे के साथ हाथापाई करने की वजह से बाहर निकाला गया है. बताया यह भी जा रहा है कि इस हाथापाई में शिव ठाकरे घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने बिग बॉस से मामले पर एक्शन लेने के लिए कहा. इस मामले में सौंदर्या शर्मा ने भी उनका समर्थन किया. मामले पर एक्शन लेते हुए बिग बॉस ने रात के तीन बजे अर्चना गौतम को शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया. ऐसे में अर्चना गौतम के फैंस ने मेकर्स को सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया है.

अर्चना और शिव की लड़ाई

अर्चना गौतम (Archana Gautam) और शिव ठाकरे (Shiv Thakare) की लड़ाई को लेकर फैनपेज ने दावा किया है कि शिव ठाकरे ने उनकी निजी जिंदगी पर टिप्पणी कर दी थी. बदले में अर्चना गौतम ने भी जवाब दिया और बहस के बीच ही दोनों की हाथापाई शुरू हो गई. जिसके बाद वूट की लाइव स्ट्रीमिंग भी बंद कर दी गई. कुछ लोग अर्चना गौतम वो दोबारा बिग बॉस 16 में लाने की मांग कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा, अर्चना गौतम को मेकर्स ने शो से बाहर कर दिया. अर्चना गौतम बिग बॉस 16 की जान थी और अब बिग बॉस 16 को देखना बहुत बोरिंग हो जाएगा. अर्चना गौतम को वाइल्ड कार्ड के तौर पर शो में दोबारा बुलाओ.

If Archana leaves then who will watch Big Boss, Big Boss's maker's team will sit and see, I don't see Big Boss if it happens #ArchanaGuatam

— Dhananjay Yadav (@Dhananj92yadav) November 9, 2022