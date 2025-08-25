Bigg Boss 19: पहले ही दिन बिग बॉस ने खेला अपना दांव, घर में हुआ कंटेस्टेंट के बीच घमासान, यूट्यूबर मृदुल तिवारी और बसीर अली में दिखी तीखी तकरार!

Bigg Boss: सलमान खान के रिएलिटी शो 'बिग बॉस' के 19 वें सीजन का आगाज हो चुका है जिसका हाल ही में एक ग्रैंड प्रीमियर किया गया है. बिग बॉस के इस सीजन की थीम का नाम 'घरवालों की सरकार' रखा गया है जिसका मतलब ये है कि इस बार कंटेस्टेंट के पास ज्यादा पावर होगी. जिसके चलते शो में कई ट्विस्ट और डबल हंगामा देखने को मिलेगा.

बिग बॉस का खेल

बिग बॉस ने पहले ही एपिसोड में अपना दांव खेल दिया है जिसके चलते कंटेस्टेंट को सोचने और समझने का बिल्कुल समय ही नहीं मिला. बिग बॉस के इस चौंकाने वाले दांव से न सिर्फ घर वाले बल्कि फैंस भी हैरान रह गए हैं. दरअसल बिग बॉस ने पहले ही एपिसोड के दौरान फस्ट इविक्शन का ऐलान कर दिया है, जिसके लिए उन्होंने घर वालों से आपसी सहमति पर एक ऐसा नाम मांगा है जो घर में रहने के लायक नहीं है और जिसकी पर्सनैलिटी लीस्ट इंप्रेसिव है.

यूट्यूबर मृदुल तिवारी और बसीर अली में तकरार

बिग बॉस के इस फैसले से घर वालों के बीच तीखी तकरार देखने को मिल रही है. दरअसल बिग बॉस का एक नया प्रोमो वीडियो अपलोड हुआ है जिसमें कंटेस्टेंट बिग बॉस के इस फैसले से शॉक्ड दिखाई दे रहे हैं. वहीं सहमति पर एक नाम देने को लेकर यूट्यूबर मृदुल तिवारी और एक्टर बसीर अली के बीच एक तीखी झड़प दिखाई दे रही है, जिसमें बसीर अली यूट्यूबर मृदुल तिवारी से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ‘ज्ञान न दे और सिर्फ एक नाम बता’ जिसके बाद मृदुल तिवारी के चेहरे पर गुस्सा साफ-साफ झलक रहा है. अब एपिसोड के टेलीकास्ट होने के बाद देखना होगा कि शो से किस की घर वापसी होगी. वहीं मृदुल तिवारी और बसीर अली के बीच हुई ये तीखी तकरार कहां तक जाएगी.