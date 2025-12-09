बिग बॉस OTT फेम जीशान खान का भयानक कार एक्सीडेंट, तस्वीरें देख कांप उठे फैंस

बिग बॉस ओटीटी और कुमकुम भाग्य से यंग जनरेशन में पॉपुलर हुए एक्टर जीशान खान का कल रात 8:30 बजे एक भयानक रोड एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी फोटोज ऑनलाइन तेजी से वायरल हो रही हैं. एक्टर का एक्सीडेंट मुंबई के वर्सोवा में 8 दिसंबर को हुआ है, जिसमें एक्टर को कोई गंभीर चोट नहीं आई है. लेकिन उनकी गाड़ी पूरी तरह से तहस-नहस हो गई है, जिसे देखकर किसी के भी हाथ-पैर ठंडे पड़ जाएं.

एक्टर की कार हुई चकनाचूर

कई मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मुंबई के वर्सोवा में कल रात 8:30 बजे एक्टर जीशान खान के साथ ये हादसा हुआ है. बताया जा रहा है कि एक्टर की कार सामने से आ रही एक ग्रे कलर की रंग से टकरा गई, जिसके बाद उनकी कर चकनाचूर हो गई. वहीं घटना के बाद एक्टर ने पास के पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई है, इसके आगे अभी इस घटना से जुड़ी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है.

इन शो में किया काम

जीशान खान कर्लस टीवी के शो ‘कुमकुम भाग्या’ से पॉपुलर हुए थे, जिसके बाद उन्होंने साल एकता कपूर के फेमस शो ‘नागिन-6’ में उन्हें रोल मिला था. टीवी शोज के बाद उन्होंने विकास गुप्ता के रियलिटी शो 'लॉकअप' और फिर ‘बिग बॉस ओटीटी’ में हिस्सा लिया, जिससे लोगों के बीच उन्होंने अपनी पहचान बनाई. वहीं अपने करियर के साथ-साथ एक्टर अपनी डेटिंग लाइफ को लेकर काफी चर्चा का विषय रहे थे.