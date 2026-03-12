‘बिग बॉस 19’ की प्राइज मनी पर गौरव खन्ना का यू-टर्न, बोले- ‘मुझे पूरी रकम मिल चुकी है’

Bigg Boss 19 Winner Gaurav Khanna: 'बिग बॉस 19' जीतने के बाद गौरव खन्ना की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है. हाल ही में एक्टर ने बताया था कि शो की तरफ से उन्हें अभी तक कुछ नहीं मिला है. अब इस पर एक्टर ने सफाई देते हुए कहा कि उनका व्लॉग लगभग 40 दिन पहले शूट हुआ था.
Bigg Boss 19 Winner Gaurav Khanna: सलमान खान के फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' को खत्म हुए 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है. इस शो का खिताब गौरव खन्ना ने अपने नाम किया था. उन्हें बतौर प्राइज मनी 50 लाख रुपये मिले थे. गौरव खन्ना ने हाल ही में कहा था कि उन्हें रियलिटी शो में जीती हुई 50 लाख रुपये की प्राइज मनी नहीं मिली है. अब इस बयान पर उन्होंने यू-टर्न ले लिया है. हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने साफ किया कि क्या हुआ था और लोगों से इस मामले को 'हाइप करने से बचने' को कहा.
गौरव खन्ना ने कहा कि यह एक पुराना व्लॉग था. उन्होंने कहा, 'असल में इसे बढ़ा-चढ़ाकर बताया जा रहा है. यह व्लॉग लगभग 40 दिन पहले रिकॉर्ड किया गया था, जब मैं सर्दियों में अपने होमटाउन जा रहा था. लेकिन यह कुछ समय पहले रिलीज हुआ, इसलिए लोगों को लगा कि यह एक नई रिकॉर्डिंग है, जबकि ऐसा नहीं है.' उन्होंने आगे कहा कि उन्हें 'पूरी प्राइज मनी' मिल गई है. साथ ही टीवी इंडस्ट्री में टाइमलाइन में थोड़ा समय लगता है, जिसके बारे में उन्होंने व्लॉग में बिना किसी पर इल्जाम लगाए साफ-साफ बताया था. इसलिए उन्होंने लोगों से कहा कि प्लीज इसे बढ़ा-चढ़ाकर न बताएं.
अपने व्लॉग में फैंस के सवालों का जवाब देते हुए गौरव ने कहा था कि, 'वैसे सच बोलूं तो इन सब चीजों को आने में थोड़ा टाइम लगता है. लेकिन सच कहूं तो मुझे ये अभी तक नहीं मिले हैं. हालांकि मुझे मिल जाएंगे, क्योंकि इसकी एक प्रोसेस होती है. मुझे लगता है कि 1-2 महीने तो लगते हैं ये सारी चीजें आने में, क्योंकि कंपनी की अपनी इंटरनल ऑडिट होती है. आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा. थोड़ी देरी होती है, जो ठीक है. मैं टीवी का बंदा हूं और टीवी में थोड़ी देरी होती है.'
गौरव ने 'सेलिब्रिटी मास्टरशेफ' जीतने के बाद 'बिग बॉस 19' जीता था. शो में उन्होंने फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल, प्रणित मोरे और अमाल मलिक को हराकर विनर बने थे. अपनी जीत के बाद एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए गौरव ने यह जीत अपने फैंस को डेडिकेट की थी. उन्होंने कहा था, 'मैं यह सफर अपने फैंस को डेडिकेट करना चाहता हूं. उनके बिना यह मुमकिन नहीं था. मैं यह सफर हर उस आम इंसान को डेडिकेट करना चाहता हूं जो सुबह काम पर जाता है और कड़ी मेहनत करता है. यह एक आम इंसान की जीत है.'
