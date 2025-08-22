Bigg Boss के अब तक आ चुके हैं 18 सीजन, इस सीजन को मिली सबसे ज्यादा व्यूअरशिप, तोड़े TRP के सारे रिकॉर्ड

Bigg Boss TRP Ratings: बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस' भारत का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला पॉपुलर रियलिटी शो है. इस शो की शुरूआत 2006 में हुई थी. शो का आइडिया डच फॉर्मेट 'बिग ब्रदर' से लिया गया था, जिसे एंडेमोल कंपनी ने बनाया था. 'बिग बॉस' ने आते ही दर्शकों का ध्यान खींच लिया और आज तक ये शो लोगों का पसंदीदा बना हुआ है. हर सीजन में अलग-अलग ड्रामा और ट्विस्ट देखने को मिलते हैं.

पहला सीजन नवंबर 2006 में शुरू हुआ था, जिसे अरशद वारसी ने होस्ट किया था. इसके बाद हर सीजन में शो और भी बड़ा और मजेदार होता गया. अब तक 'बिग बॉस' के 18 सीजन और 3 ओटीटी सीजन आ चुके हैं. इस साल 'बिग बॉस' का 19वां सीजन 24 अगस्त, 2025 से शुरू होने वाला है, जिसको लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. शो की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि ये हमेशा टीआरपी लिस्ट में टॉप पर रहता है.

इस सीजन ने तोड़े के TRP के रिकॉर्ड

लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि बिग बॉस के 18 सीजन में से सबसे ज्यादा TRP किसने बटोरी थी? 'बिग बॉस' का सबसे हिट सीजन 13 माना जाता है. इस सीजन ने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. 'बिग बॉस 13' की ओपनिंग 2.8 टीआरपी के साथ हुई थी और फिनाले के समय ये 4.9 तक पहुंच गई थी. पूरे सीजन के दौरान औसतन 2.1 से 2.5 टीआरपी बनी रही, जो किसी भी टीवी शो के लिए बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है.

सिद्धार्थ शुक्ला बने थे शो के विनर

इस वजह से इसे अब तक का सबसे सक्सेसफुल सीजन कहा जाता है. 'बिग बॉस 13' के विनर टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला थे. शो के दौरान उनकी पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ी और फिनाले के बाद भी वे दर्शकों के चहेते बने रहे. उनकी जोड़ी शहनाज गिल के साथ भी खूब पसंद की गई. इस सीजन के दूसरे पॉपुलर कंटेस्टेंट्स में रश्मि देसाई, देवोलीना भट्टाचार्जी, पारस छाबड़ा, असीम रियाज, आरती सिंह, माहिरा शर्मा और शफाली जरीवाला शामिल थे.

सीजन 13 को किया गया था खूब पसंद

इन सभी के झगड़े, दोस्ती और रिश्ते शो की बड़ी खासियत थे. एक और अहम बदलाव सीजन 13 से शुरू हुआ. इस सीजन से 'बिग बॉस' का घर मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी में शिफ्ट कर दिया गया. इसके बाद से हर साल यहीं पर गैंड सेट तैयार किया जाता है. 'बिग बॉस' का घर अपने अलग डिजाइन और थीम के लिए जाना जाता है. दर्शकों को हर बार नए रंग-रूप में यह घर देखने को मिलता है, जो शो की खूबसूरती बढ़ाता है.

अब है सीजन 19 की बारी

अब 'बिग बॉस 19' की बारी है. ये सीजन 24 अगस्त से शुरू हो रहा है और हमेशा की तरह सलमान खान ही होस्ट करेंगे. इस बार शो का थीम है घरवालों की सरकार. इस थीम के तहत घर को संसद जैसा बनाया जाएगा और हर सदस्य को फैसलों पर अधिकार मिलेगा. दर्शकों को इस नए सेटअप में खूब मसाला, राजनीति और मनोरंजन देखने को मिलेगा. यही वजह है कि बिग बॉस का हर सीजन लोगों को एक्साइटेड कर देता है.