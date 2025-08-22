Bigg Boss के अब तक आ चुके हैं 18 सीजन, इस सीजन को मिली सबसे ज्यादा व्यूअरशिप, तोड़े TRP के सारे रिकॉर्ड
Advertisement
trendingNow12891494
Hindi Newsटीवी

Bigg Boss के अब तक आ चुके हैं 18 सीजन, इस सीजन को मिली सबसे ज्यादा व्यूअरशिप, तोड़े TRP के सारे रिकॉर्ड

Bigg Boss TRP Ratings: 'बिग बॉस' का नया सीजन 24 अगस्त, 2025 से शुरू होने वाला है, जिसको फैंस एक बार फिर कलर्स टीवी और जियोहॉटस्टार पर देख पाएंगे. हमेशा की तरह ये सीजन भी ड्रामा, मजेदार टास्क और नए ट्विस्ट से भरपूर होगा, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि बिग बॉस के 18 सीजन में से सबसे ज्यादा TRP किसने बटोरी थी.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 22, 2025, 06:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिग बॉस के 18 सीजन मे से इसको मिली सबसे ज्यादा व्यूअरशिप, तोड़े TRP के सारे रिकॉर्ड
बिग बॉस के 18 सीजन मे से इसको मिली सबसे ज्यादा व्यूअरशिप, तोड़े TRP के सारे रिकॉर्ड

Bigg Boss TRP Ratings: बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस' भारत का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला पॉपुलर रियलिटी शो है. इस शो की शुरूआत 2006 में हुई थी. शो का आइडिया डच फॉर्मेट 'बिग ब्रदर' से लिया गया था, जिसे एंडेमोल कंपनी ने बनाया था. 'बिग बॉस' ने आते ही दर्शकों का ध्यान खींच लिया और आज तक ये शो लोगों का पसंदीदा बना हुआ है. हर सीजन में अलग-अलग ड्रामा और ट्विस्ट देखने को मिलते हैं.

पहला सीजन नवंबर 2006 में शुरू हुआ था, जिसे अरशद वारसी ने होस्ट किया था. इसके बाद हर सीजन में शो और भी बड़ा और मजेदार होता गया. अब तक 'बिग बॉस' के 18 सीजन और 3 ओटीटी सीजन आ चुके हैं. इस साल 'बिग बॉस' का 19वां सीजन 24 अगस्त, 2025 से शुरू होने वाला है, जिसको लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. शो की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि ये हमेशा टीआरपी लिस्ट में टॉप पर रहता है.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

इस सीजन ने तोड़े के TRP के रिकॉर्ड 

लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि बिग बॉस के 18 सीजन में से सबसे ज्यादा TRP किसने बटोरी थी? 'बिग बॉस' का सबसे हिट सीजन 13 माना जाता है. इस सीजन ने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. 'बिग बॉस 13' की ओपनिंग 2.8 टीआरपी के साथ हुई थी और फिनाले के समय ये 4.9 तक पहुंच गई थी. पूरे सीजन के दौरान औसतन 2.1 से 2.5 टीआरपी बनी रही, जो किसी भी टीवी शो के लिए बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है. 

‘खुद को डॉग लवर बताने वाले स्ट्रे डॉग्स...’ कोर्ट के फैसले के सपोर्ट में उतरे फिल्ममेकर, कह गए इतनी बड़ी बात

सिद्धार्थ शुक्ला बने थे शो के विनर 

इस वजह से इसे अब तक का सबसे सक्सेसफुल सीजन कहा जाता है. 'बिग बॉस 13' के विनर टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला थे. शो के दौरान उनकी पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ी और फिनाले के बाद भी वे दर्शकों के चहेते बने रहे. उनकी जोड़ी शहनाज गिल के साथ भी खूब पसंद की गई. इस सीजन के दूसरे पॉपुलर कंटेस्टेंट्स में रश्मि देसाई, देवोलीना भट्टाचार्जी, पारस छाबड़ा, असीम रियाज, आरती सिंह, माहिरा शर्मा और शफाली जरीवाला शामिल थे. 

fallback

सीजन 13 को किया गया था खूब पसंद 

इन सभी के झगड़े, दोस्ती और रिश्ते शो की बड़ी खासियत थे. एक और अहम बदलाव सीजन 13 से शुरू हुआ. इस सीजन से 'बिग बॉस' का घर मुंबई के गोरेगांव फिल्म सिटी में शिफ्ट कर दिया गया. इसके बाद से हर साल यहीं पर गैंड सेट तैयार किया जाता है. 'बिग बॉस' का घर अपने अलग डिजाइन और थीम के लिए जाना जाता है. दर्शकों को हर बार नए रंग-रूप में यह घर देखने को मिलता है, जो शो की खूबसूरती बढ़ाता है.

अब है सीजन 19 की बारी

अब 'बिग बॉस 19' की बारी है. ये सीजन 24 अगस्त से शुरू हो रहा है और हमेशा की तरह सलमान खान ही होस्ट करेंगे. इस बार शो का थीम है घरवालों की सरकार. इस थीम के तहत घर को संसद जैसा बनाया जाएगा और हर सदस्य को फैसलों पर अधिकार मिलेगा. दर्शकों को इस नए सेटअप में खूब मसाला, राजनीति और मनोरंजन देखने को मिलेगा. यही वजह है कि बिग बॉस का हर सीजन लोगों को एक्साइटेड कर देता है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Bigg Boss 19Salman Khan

Trending news

अगस्त में फिर आफत बढ़ाएगी बारिश, आंधी-बिजली बरपाएगी कहर, IMD की बड़ी चेतावनी
Weather
अगस्त में फिर आफत बढ़ाएगी बारिश, आंधी-बिजली बरपाएगी कहर, IMD की बड़ी चेतावनी
जल्दी से बनवा लें आधार कार्ड, 18 साल के बाद नहीं मिलेगा मौका; यहां जारी हुआ आदेश
Aadhar Card
जल्दी से बनवा लें आधार कार्ड, 18 साल के बाद नहीं मिलेगा मौका; यहां जारी हुआ आदेश
सड़कों से हटेंगे या लोगों को काटते रहेंगे; आवारा कुत्तों पर आज आएगा SC का बड़ा फैसला
Supreme Court News
सड़कों से हटेंगे या लोगों को काटते रहेंगे; आवारा कुत्तों पर आज आएगा SC का बड़ा फैसला
देश के दिल पर 'औरंगजेब' का हमला, कितनी मूर्तियां गायब... कितने मंदिर कैद?
DNA
देश के दिल पर 'औरंगजेब' का हमला, कितनी मूर्तियां गायब... कितने मंदिर कैद?
नीतीश का टोपी पहनने से इनकार; स्टेज छोड़कर भागे कई मंत्री! विपक्ष ने भुनाया मौका
DNA Analysis
नीतीश का टोपी पहनने से इनकार; स्टेज छोड़कर भागे कई मंत्री! विपक्ष ने भुनाया मौका
अवैध धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग...अपराध के ‘व्हाइट हाउस’ पर चला बुलडोजर
DNA Analysis
अवैध धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग...अपराध के ‘व्हाइट हाउस’ पर चला बुलडोजर
'अगर कोई पूरी तरह स्वतंत्र रहना चाहे तो शादी न करे', SC ने क्यों की ऐसी तल्ख टिप्पणी
Supreme Court
'अगर कोई पूरी तरह स्वतंत्र रहना चाहे तो शादी न करे', SC ने क्यों की ऐसी तल्ख टिप्पणी
दिल्ली सीएम पर हमले में 'काल भैरव' कहां से आए? कैसे जुड़ा ये रहस्यमयी कनेक्शन?
DNA Analysis
दिल्ली सीएम पर हमले में 'काल भैरव' कहां से आए? कैसे जुड़ा ये रहस्यमयी कनेक्शन?
देश का पैसा, देश का समय..बर्बाद हुए संसद सत्र के लिए पैसा दें नेता, सांसद ने की मांग
Lok Sabha Monsoon Session
देश का पैसा, देश का समय..बर्बाद हुए संसद सत्र के लिए पैसा दें नेता, सांसद ने की मांग
डिप्टी CM से पार्टी कार्यकर्ता ने कहा- आइ लव यू दादा, अजित पवार ने दिया कुछ ऐसा जवाब
Ajit Pawar
डिप्टी CM से पार्टी कार्यकर्ता ने कहा- आइ लव यू दादा, अजित पवार ने दिया कुछ ऐसा जवाब
;