हर सीजन से इस बार अलग होगा The Great Indian Kapil Show 4, पिटारे में जेन जी बाबा,ताऊ जी समेत होंगे नए अवतार

The Great Indian Kapil Show Season 4: कपिल शर्मा का मोस्ट पॉपुलर शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो' 20 दिसंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा. इस शो में इस बार लोगों का इंटरेस्ट और बढ़ाने के लिए मेजर चेंजेस किए गए हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो शो में फैंस का एंटरटेनमेंट करने के लिए कपिल ने कई नए किरदारों को इस बार शो में जोड़ा है.

क्या है इस बार नया?

मेकर्स ने हाल ही में 'द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो' 4 का ऐलान किया इंस्टाग्राम पर ऐलान करते हुए नेटफ्लिक्स ने लिखा- 'इन शॉर्ट, इंडिया के मास्टीवर्ल्ड में आपका स्वागत है. 'द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो' का नया सीन, 20 दिसंबर से रात 8 बजे आएगा.' रिपोर्ट्स की मानें तो अपने शो को और दिलचस्प बनाने के लिए कपिल ने इस बार हर उम्र की जनरेशन का ख्याल रखा है. इस बार जेन जी बाबा, ताऊ जी, राजा और मारुति जी जैसे नए किरदार हर उम्र के लोगों को एंटरटेन करेंगे.

ये सितारे इस बार बनेंगे मेहमान

इस बार शो में वर्ल्डकप चैंपियंस, ग्लोबल सुपरस्टार्स, जेन जी आइकंस, भोजपुरी सितारों के अलावा कई और सेलेब्स इस बार कपिल के मेहमान बनकर शो में आएंगे. इस शो को लेकर नेटफ्लिक्स इंडिया की सीरीज हेड तान्या बामी ने कहा कि 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो हमारे लिए सिर्फ एक शो नहीं है. ये ऐसा शो है जिसे परिवार एक साथ बैठकर देख सकता है. फिर वो चाहे भारत में रहने वाले भारतीय हो या फिर भारत के बाहर रहने वाले इंडियंस.'

2 महीने बाद फिर से वापसी

इस शो का तीसरा सीजन इसी साल 3 सितंबर को रैप अप हो गया था. जिसके फिनाले में अक्षय कुमार आए थे. शो के फिनाले के करीबन 2 महीने बाद ये कॉमेडी शो एक बार फिर से अपने चौथे सीजन के साथ धमाकेदार वापसी कर रहा है. आपको बता दें, कपिल शर्मा के इस शो के चौथे सीजन के ऑनएयर होने से पहले उनकी फिल्म 'किस किसको प्यार करूं' 12 दिसंबर को थिएटर में रिलीज होगी.