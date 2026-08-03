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BOLLYWOOD BREAKING: बॉलीवुड से टीवी तक मचा बवाल! कियारा की ट्रोलिंग, शाहरुख का नया लुक और 'लॉकअप 2' का बड़ा ट्विस्ट

BOLLYWOOD BREAKING: 'बॉलीवुड ब्रेकिंग' में आज का एंटरटेनमेंट डोज पूरी तरह मसालेदार है. एक तरफ 'टॉक्सिक' के बोल्ड सीन्स को लेकर ट्रोल हो रहीं कियारा आडवाणी के सपोर्ट में हुमा कुरैशी खुलकर सामने आई हैं, तो दूसरी ओर शाहरुख खान का नया लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वहीं, 'अनुपमा' में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है और 'लॉकअप 2' में इमोशनल ड्रामे के बीच शो को पहला फाइनलिस्ट भी मिल गया.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 03, 2026, 05:27 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 05:30 PM IST
BOLLYWOOD BREAKING: बॉलीवुड से टीवी तक मचा बवाल! कियारा की ट्रोलिंग, शाहरुख का नया लुक और 'लॉकअप 2' का बड़ा ट्विस्ट

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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