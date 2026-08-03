BOLLYWOOD BREAKING: बॉलीवुड से टीवी तक मचा बवाल! कियारा की ट्रोलिंग, शाहरुख का नया लुक और 'लॉकअप 2' का बड़ा ट्विस्ट

BOLLYWOOD BREAKING: बॉलीवुड में कहीं एक्ट्रेस कियारा आडवाणी के बोल्ड सीन्स पर बवाल मचा हुआ है, तो कहीं सुपरस्टार शाहरुख खान के नए लुक ने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया है. उधर, 'अनुपमा' में बड़ा और धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है. वहीं, रियलिटी शो 'लॉकअप 2' में इमोशनल ड्रामे के बाद पहला फाइनलिस्ट मिल गया है.
ऐसे में हम आपके लिए बॉलीवुड से लेकर टीवी और ओटीटी तक का गॉसिप, ट्विस्ट और ड्रामे का फुल डोज अपने शो 'बॉलीवुड ब्रेकिंग' में लेकर आए हैं.
बॉलीवुड में इन दिनों जो एक टॉपिक बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग, ट्रोलिंग और गॉसिप की वजह बना हुआ है, वह कियारा का बोल्ड लुक और इंटीमेट सीन्स हैं. कियारा जिस अंदाज में अपनी अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' में दिखने वाली हैं, उसे देखकर बॉलीवुड के संस्कारी दर्शक भड़के हुए हैं और एक्ट्रेस ट्रोल हो रही हैं. इस ट्रोलिंग के बीच कियारा का बचाव करने के लिए अब एक हसीना आ गई हैं.
कियारा की फिल्म 'टॉक्सिक' में दिए गए बोल्ड सीन्स पर एक तरफ ट्रोलर्स हैं, तो दूसरी तरफ कियारा और उनके चाहने वाले हैं, जो हसीना का बचाव कर रहे हैं. उनके बोल्ड सीन्स पर उनका साथ दे रहे हैं. बॉलीवुड से लेकर फैंस तक में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन अब कियारा की मदद के लिए कोई सामने आया है. वह कियारा के ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और कियारा के लिए किसी एंजल से कम नहीं है.
वैसे तो बॉलीवुड में कहा जाता है कि कोई दो हीरोइनें एक-दूसरे की दोस्त नहीं हो सकतीं, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है. दरअसल, ऐसा हुमा कुरैशी ने किया है, जिन्होंने कियारा को डिफेंड किया है. उन्होंने उनके बोल्ड सीन्स पर खुलकर उनका साथ दिया है. ये वही हुमा कुरैशी हैं, जो फिल्म 'टॉक्सिक' में कियारा की को-स्टार भी हैं. हुमा ने युवाओं के एक चैट शो में खुलकर कियारा को डिफेंड किया है.
हुमा कुरैशी ने कहा कि यह सोच बेहद घटिया और शर्मनाक है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि फिल्म रिलीज होने के बाद इससे जुड़ी महिलाएं ही बाजी मारेंगी. ऐसी घटिया बातों पर कोई सफाई देने या बचाव में उतरने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप बातों से लोगों की मानसिकता नहीं बदल सकते. बेहतर यही होगा कि हमारी फिल्म ही पर्दे पर खुद बोले और इन्हें करारा जवाब दे.
दरअसल, यह पूरी कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई थी, जब फिल्म 'टॉक्सिक' का गाना 'तबाही' रिलीज हुआ. इस गाने में यश और कियारा के एक से एक इंटीमेट सीन्स देखने को मिले थे और इसी के बाद यश से ज्यादा कियारा की ट्रोलिंग शुरू हो गई थी. ट्रोलर्स ने ट्रोल करते हुए लिखा था कि शादीशुदा और मां होने के बावजूद ऐसे सीन्स, फैमिली वैल्यूज कहां गईं? सिद्धार्थ मल्होत्रा देखेंगे तो क्या कहेंगे? वहीं कई लोगों ने कियारा को डिफेंड भी किया था और कहा था कि 'यश भी मैरिड हैं और किड्स हैं, तो फिर टारगेट कियारा को ही क्यों किया जा रहा है.'
बता दें कि इससे पहले भी कियारा और 'टॉक्सिक' के बोल्ड सीन्स को लेकर अफवाह उड़ी थी कि कियारा ने बोल्ड सीन्स कम करने को कहा है. तब उन्होंने उन रिपोर्ट्स को बिल्कुल बकवास कहकर खारिज कर दिया था. अब सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग हो रही है. उसमें भी अब बॉलीवुड ने बता दिया है कि इन ट्रोलर्स के खिलाफ वह अकेली नहीं हैं, बल्कि कई लोग उनके साथ खड़े हैं.
यहां बात सिर्फ बॉलीवुड की खबरों और गॉसिप की ही नहीं होगी, बल्कि ट्रेंड्स की भी होगी. क्योंकि जो ट्रेंड होगा, वह आपको यहां जरूर दिखेगा. इन दिनों ऐसा ही कुछ ट्रेंड किंग खान यानी शाहरुख खान का वह सीक्रेट हो रहा है, जो अब सीक्रेट नहीं रह गया है. शाहरुख जिसे छिपा रहे थे और दुनिया को नहीं बता रहे थे, वह फोटो में सामने आ गया.
इस वायरल वीडियो में शाहरुख खान ब्लैक कैप, हुडी और कैजुअल लुक में नजर आ रहे हैं. इस लुक में शाहरुख खान को देखने के बाद फैंस उनसे यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर वह किस राज को छिपा रहे हैं. सिर को ढककर बादशाह का यह कौन-सा लुक है, जिसे वह नजरों से बचा रहे हैं? फैंस ने सवाल पूछा तो जवाब भी मिल गया.
When the King makes an entry, the whole world stops to watch. King ShahRukhKhan SRK twitter.com/QVPFI60Out
Shah Rukh Khan Club Sangli (SRKClubSangliFC) August 1, 2026
शाहरुख खान ने कोशिश तो की अपने लुक को छिपाने की, लेकिन टोपी के नीचे से झांकते उनके ब्लीच किए हुए बालों ने सारा भेद खोल दिया और बता दिया कि यह किंग खान का नया लुक है. कहा जा रहा है कि गोल्डन ब्लीच कलर का यह हेयर ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म 'किंग' के लिए किया है. पहले फिल्म के सेट से उनके सॉल्ट-एंड-पेपर लुक की चर्चा हुई. अब ब्लीच हेयर की झलक ने फैंस की एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है. शाहरुख ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी टोपी ने हजार सवाल खड़े कर दिए.
दिलचस्प बात यह रही कि शाहरुख खान बार-बार अपनी कैप एडजस्ट करते दिखे, मानो नया लुक कैमरे से बचाना चाहते हों. लेकिन फैंस की नजरों से भला किंग खान कब तक बच पाएंगे? वैसे शाहरुख का हर नया स्टाइल फैशन ट्रेंड बन जाता है. लॉन्ग हेयर, बन, सॉल्ट-एंड-पेपर या फिर अब ये ब्लीच हेयर. जो भी किंग खान करते हैं, वह अगले दिन सोशल मीडिया की हेडलाइन बन जाता है और इस बार भी एक टोपी के नीचे छिपे कुछ बालों ने बड़ा बज पैदा कर दिया है.
चलिए, अब स्पेशल सेगमेंट में सीरियल्स की बात करते हैं. सीरियल्स में आज हम बात 'अनुपमा' की करते हैं, जो कि वैसे तो न जाने क्या-क्या झेल चुकी है, लेकिन इस बार आने वाले दिनों में एक और शॉक अनुपमा का इंतजार कर रहा है. क्या है वह शॉक? आइए जानते हैं.
'अनुपमा' के अपकमिंग ट्रैक में इतने बड़े-बड़े धमाके होने जा रहे हैं कि हर कोई इस शो को देखने के लिए काफी एक्साइटेड है. एक भी एपिसोड आपको बोर नहीं करेगा. आपको अनुपमा का 10 पन्नों का भाषण भी काफी इंटरेस्टिंग लगने लगेगा. जगत मां अनुपमा को एक बार फिर उनकी एक बेटी ने धोखा दिया है. माही ने कुकिंग टीम छोड़ दी है. फैंस थोड़े निराश हो गए. उन्हें लगा कि अनुपमा क्या करेगी, तो जनाब यह अनुपमा है. यह अबला नहीं, एबल नारी है. उन्होंने बिना देर किए बंकू को अपनी टीम में शामिल कर लिया, लेकिन यह आज का सबसे बड़ा स्पॉइलर है.
वहीं अब से माही प्रेम की टीम से खेलेगी, लेकिन शो का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा, जब कुकिंग कॉम्पिटिशन में दो वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स की एंट्री होगी. नए प्रोमो में साफ दिख रहा है कि अनुपमा की टीम में बा यानी लीला बेन वाइल्ड कार्ड के तौर पर शामिल होंगी. वहीं दूसरी तरफ प्रेम कोठारी की टीम में मोटी बा की एंट्री होगी. इन दोनों का कॉम्पिटिशन में आना अब केवल स्वाद का मुकाबला नहीं रह गया है, बल्कि शो फुल ऑन मसाले की गारंटी बन गया है.
टीवी की दुनिया के बाद अब बारी OTT की नगरिया की है, जहां रियलिटी शो 'लॉकअप 2' के फैंस के लिए आज बड़ा अपडेट हम लाए हैं. शो अपने पहले फाइनलिस्ट की महाजंग लड़ रहा है. लॉकअप में सिर्फ शिवांगी और हर्षद बचे थे. फिर शुरू हुआ जबरदस्त इमोशनल ड्रामा और 'लॉकअप 2' को पहला फाइनलिस्ट मिल गया.
दरअसल, लॉकअप के अंदर दोनों बंद थे. आखिरी फैसला हर्षद और शिवांगी के बीच होना था. तभी हर्षद ने कहा, "मैंने जान-बूझकर पिछला चैलेंज हारा था." उनकी बात सुनकर शिवांगी का दिल टूट गया और दोनों की आंखों में आंसू आ गए. इमोशनल होकर शिवांगी ने पूछा कि हर्षद ने जान-बूझकर अपना मौका क्यों गंवाया. शुरुआत में दोनों ने सेल से बाहर निकलने की पेशकश की, ताकि दूसरा पहला फाइनलिस्ट बन सके. बाद में हर्षद अपने बने रहने के फैसले पर अड़े रहे और कहा कि उन्हें अभी तक अपने लिए खेलने का मौका नहीं मिला था.
जेलर रितेश देशमुख के दोनों से आखिरी फैसला लेने के लिए कहने पर शिवांगी ने सेल से बाहर निकलने का फैसला किया, जिससे हर्षद चोपड़ा 'लॉकअप 2' के पहले फाइनलिस्ट बन गए. लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ. श्रेया कालरा को जो एलिमिनेशन का अधिकार मिला था, उन्होंने उसमें शिवांगी का नाम लेकर सबको चौंका दिया.