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BOLLYWOOD BREAKING: सलमान का दर्द, प्रियंका का संस्कारी अंदाज, 'रामायण' की चर्चा और ओरी का 75 लाख का बैग; जानें आज क्या-क्या हुआ?

BOLLYWOOD BREAKING: सलमान खान के सालों पुराने दर्द भरे खुलासे से लेकर प्रियंका चोपड़ा के वायरल वीडियो, 'रामायण' की शूर्पणखा, स्पाइडर-मैन की रिकॉर्डतोड़ कमाई और 'बिग बॉस 20' के दमदार टीजर तक... देखें आज एंटरटेनमेंट की दुनिया की सबसे बड़ी खबरें-

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 04, 2026, 06:37 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 07:24 PM IST
BOLLYWOOD BREAKING: सलमान का दर्द, प्रियंका का संस्कारी अंदाज, 'रामायण' की चर्चा और ओरी का 75 लाख का बैग; जानें आज क्या-क्या हुआ?

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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