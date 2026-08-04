BOLLYWOOD BREAKING: सलमान का दर्द, प्रियंका का संस्कारी अंदाज, 'रामायण' की चर्चा और ओरी का 75 लाख का बैग; जानें आज क्या-क्या हुआ?

BOLLYWOOD BREAKING: आज एंटरटेनमेंट की दुनिया में खबरों का फुल ऑन डोज देखने को मिला. कहीं सलमान खान के पुराने जख्म हरे हुए, तो कहीं देसी गर्ल उर्फ प्रियंका चोपड़ा की की बेटी मालती का संस्कारी अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसी बीच 'रामायण' से रकुल प्रीत का बड़ा खुलासा भी चर्चा में है, जबकि स्पाइडर-मैन ने तो बॉक्स ऑफिस पर धमाल ही मचा दिया है. इतना ही नहीं ओरी का 75 लाख रुपये का बैग भी इंटरनेट पर छाया हुआ है.
ऐसे में हम आपके लिए बॉलीवुड से लेकर टीवी और ओटीटी तक की गॉसिप, ट्विस्ट और ड्रामे का फुल डोज अपने शो 'बॉलीवुड ब्रेकिंग' में लेकर आए हैं.
बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के पास यूं तो सब कुछ है, लेकिन अब भी कुछ दर्द हैं, जो उनके सीने में दफन हैं. ऐसी टीस है, जिससे वो आज तक मूव ऑन नहीं कर पाए हैं. अब सलमान ने एक बार फिर अपने पुराने जख्मों को कुरेदा है. उन्होंने वो बात बताई है, जिससे आज तक भाईजान के फैंस अनजान थे. सलमान को खौफनाक यादें याद आ रही हैं, जो कभी उनके जीवन का हिस्सा रही थीं. ये याद आखिर कौन-सी है? इसका खुलासा सलमान ने एक रियलिटी शो में किया.
ये रियलिटी शो 'अलायंस' था, जिसमें वो अपने भाई सोहेल से मिलने के लिए पहुंचे थे. यहीं उन्होंने अपनी जिंदगी के काले दिनों को याद किया. सलमान का ये दर्द वाला चैप्टर वो था, जब वो जेल में थे और इसी दौरान का अनुभव उन्होंने शेयर किया. सलमान ने बताया, "बहुत साल पहले जब मैं जेल गया था, तो हमारे सामने सलाखें थीं. इतने छोटे से कमरे में 50-60-70 लोग थे. एक ही बाथरूम था, इंडियन कमोड था. कभी छिपकली होती थी और उससे भी बढ़कर चारों तरफ गंदगी भरी हुई थी." यानी सलमान ने उस वक्त को याद करते हुए बताया कि जेल की जिंदगी कितनी अलग और कितनी मुश्किल थी.
बता दें कि सलमान खान 1998 के काले हिरण शिकार मामले में जेल गए थे. 1998, 2006, 2007 और 2018 को मिलाकर वो करीब 20 दिन जेल में रहे थे. बाकी समय वो जमानत पर बाहर रहे. सलमान ने इससे पहले भी कई बार अपने इस दौर पर बात की है, लेकिन इन परेशानियों का खुलासा पहली बार किया है. सलमान 'अलायंस' में सोहेल के पास पहुंचे थे और काफी कैजुअल लुक में नजर आए थे.
सलमान ने ये खुलासा उस वक्त भी किया, जब उनका लुक देखकर फैंस उनकी तबीयत को लेकर चिंता में पड़ गए थे. लेकिन सलमान ने यहां ये भी बताया कि उनके इस लुक के पीछे कोई बीमारी नहीं, बल्कि असल वजह क्या है. सलमान ने शो पर खुद बताया कि उन्होंने 16 किलो वजन घटा लिया है. इसके बाद फैंस ने राहत की सांस ली कि सलमान का वायरल लुक उनकी तबीयत खराब होने की वजह से नहीं, बल्कि उन्होंने खुद वजन घटाया है.
आपको बता दें कि जब सलमान का वीडियो वायरल हुआ था, तो फैंस पूछ रहे थे कि आखिर उन्हें क्या हुआ. तब सलमान ने फोटो शेयर कर इस पर जवाब दिया था और पूछा था, "आपकी तबीयत कैसी है?" अब इस बात का जवाब खुद उनके मुंह से सुनकर फैंस को भी राहत मिली है कि भाईजान को कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह उनकी नई फिल्म का लुक भी हो सकता है.
सोशल मीडिया पर बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देसी गर्ल ग्लैम शॉट्स में नजर आ रही हैं. देसी गर्ल भले ही विदेश में रहती हों, लेकिन उनका दिल आज भी हिंदुस्तानी है. इस वीडियो में प्रियंका की गोद में उनकी बेटी मालती नजर आ रही हैं और प्रियंका अपनी बेटी को कुछ इस अंदाज में सनातन परंपरा से जोड़ रही हैं. प्रियंका इस वीडियो में अपनी बेटी को दुर्गा सप्तशती मंत्र का पाठ करना सिखा रही हैं और उनकी बेटी भी मां दुर्गा के इस मंत्र को दोहरा रही है.
प्रियंका ने ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जो अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. अब तक इस वीडियो को 33 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. प्रियंका की अपनी बेटी को दी जा रही इस देसी परवरिश को देखकर सोशल मीडिया भी उनकी तारीफों से झूम उठा है. वीडियो पर रिएक्ट करते हुए एक यूजर ने लिखा, "देसी गर्ल से देसी मम्मा." इसी वीडियो में उन्होंने अपने दो रूप भी दिखाए हैं. एक तरफ वो संस्कारी मां होने के नाते बेटी को हिंदू संस्कृति से जोड़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नाचते हुए अपना अलग अंदाज भी दिखा रही हैं.
दरअसल, प्रियंका चोपड़ा की गिनती अब ग्लोबल स्टार्स में होने लगी है. बॉलीवुड में अच्छा-खासा नाम कमाने के बाद वो पिछले कई सालों से हॉलीवुड में एक्टिव हैं और लगातार हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स कर रही हैं. लेकिन प्रियंका भले ही ग्लोबल स्टार बन गई हों, भारत से उनका लगाव आज भी जस का तस है, जिसकी झलक अक्सर देखने को मिल जाती है. वह अक्सर अपने पति निक और बेटी मालती मैरी के साथ कई पारिवारिक पल शेयर करती रहती हैं और अमेरिका में रहने के बाद भी लगभग सभी भारतीय त्योहार मनाती नजर आती हैं. अब बेटी को मंत्र सिखाती मां प्रियंका के इस अंदाज ने बता दिया कि अमेरिका में रहकर भी असली देसी गर्ल वही हैं.
यहां भारत में इस वक्त फिल्म 'रामायण' की जमकर चर्चा हो रही है. फिल्म की मिस्ट्री गर्ल से तो आप मिल चुके हैं, लेकिन फिल्म में शूर्पणखा के रोल में लाइमलाइट बटोर रहीं एक्ट्रेस रकुल प्रीत को लेकर एक बड़ा खुलासा होने वाला है. 'रामायण' के ट्रेलर लॉन्च के बाद से ही फैंस की नजरें शूर्पणखा से हट नहीं रही हैं. सोशल मीडिया से लेकर रील्स तक लोग रकुल की तारीफ कर रहे हैं. फैंस की मानें तो ट्रेलर में वो रिवीलिंग, स्टाइलिश और परफेक्टली ग्लैमरस लुक के कॉम्बिनेशन में नजर आ रही हैं.
शास्त्रों में भी लिखा है कि शूर्पणखा लंका की सबसे सुंदर महिला थीं और रकुल ने उसी ग्लैमर को स्क्रीन पर उतार दिया. तीन दशकों में कई बार रामायण स्क्रीन पर आई, लेकिन इतनी खूबसूरत शूर्पणखा किसी ने नहीं देखी. लेकिन इन सबके बीच कुछ लोग उनके इस ग्लैमरस लुक से परेशान भी हैं. कुछ का कहना है कि रकुल ऐसा रोल कैसे कर सकती हैं. फैंस के मन में रकुल से जुड़े कई सवाल हैं. रकुल ने इस फिल्म का हिस्सा बनने का फैसला क्यों किया? क्या वजह सिर्फ इतना बड़ा बजट था या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है?
फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक फैन ने रकुल के लिए एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने शूर्पणखा बनने के लिए उनकी जमकर तारीफ की थी. इस सस्पेंस से खुद रकुल ने पर्दा उठा दिया है. रकुल ने फैन के लेटर का जवाब देते हुए अपने रोल को लेकर बड़ा खुलासा किया. उन्होंने कहा, "मैंने 'शूर्पणखा' का रोल करने के लिए हां इसलिए कहा, क्योंकि आपने जो बात कही है, यानी उसका कॉम्प्लेक्स नेचर, वही मुझे पसंद आया. इतिहास अक्सर उसे सिर्फ एक पल के लिए याद रखता है, लेकिन उसकी कहानी में और भी बहुत कुछ है. एक एक्टर के तौर पर ऐसे रोल सबसे रोमांचक होते हैं, जो लोगों की सोच को चुनौती देते हैं. मुझे उम्मीद है कि जब 'रामायण' आएगी, तो दर्शक खुले मन से उसके किरदार को समझेंगे."
Thank you for this beautiful letter.
What made me say yes to Surpanakha was exactly what you mentioned - her complexity. History often remembers her for one moment, but there is so much more to her story. As an actor, roles that challenge perception are the most exciting. I… https://t.co/1wFWmfwNNd
Rakul Singh (Rakulpreet) August 3, 2026
खुलासे के बाद शायद फैंस को तसल्ली हो गई कि रकुल ने ये रोल क्यों चुना, लेकिन जो लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, उनका क्या? उन्हें रकुल का जवाब है कि हमने रामायण को सीरियल के तौर पर देखा है और हमारी समझ फिल्मों और सीरियल तक ही सीमित है. लेकिन नितेश तिवारी की 'रामायण' में उनका लुक ग्रंथों के हिसाब से है. जैसा लिखा है, वैसा ही मेकर्स ने बनाया है. अब देखना ये है कि 4000 करोड़ की इस फिल्म में रकुल का शूर्पणखा वाला रोल उनके करियर में कितना गेम चेंजर साबित होगा.
ना शाहरुख, ना सलमान, ना रणवीर... बॉक्स ऑफिस का धुरंधर तो कोई आउटसाइडर निकला, जिसने पूरे बॉलीवुड का गणित बिगाड़ दिया. वो कोई और नहीं, बल्कि स्पाइडर-मैन है. सोचिए, एक विदेशी सुपरहीरो, लेकिन क्रेज ऐसा कि थिएटरों के बाहर लंबी-लंबी लाइनें लग गई हैं. बच्चों से लेकर यंगस्टर्स तक, हर कोई सिर्फ एक ही फिल्म की बात कर रहा है. 'स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे' की कहानी, टॉम हॉलैंड की दमदार एक्टिंग, इमोशनल कनेक्शन, जबरदस्त VFX और एक्शन ने ऐसा जादू चलाया कि लोग एक नहीं, दो-दो और तीन-तीन बार फिल्म देखने पहुंच गए. सोशल मीडिया पर मीम्स, रील्स और फैन एडिट्स की बाढ़ आ गई.
फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे' कमाई के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है. अपने पहले ही वीकेंड में इसने दुनियाभर में 9000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है. फिल्म भारत में भी धांसू कमाई कर रही है. ये 'धुरंधर' धुरंधर 2 और पुष्पा 2 जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की कमाई को कड़ी टक्कर दे रही है. भारत में 'स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे' ने पहले ओपनिंग वीकेंड में करीब 300 करोड़ रुपये की शानदार कमाई कर इतिहास रच दिया है. यह भारत में 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली पहली हॉलीवुड फिल्म बन गई है. फिल्म ने करोड़ों का कलेक्शन करने के साथ ही कई हिंदी फिल्मों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया. 'स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे' की इतनी दमदार कमाई ने यह साबित कर दिया है कि इंडियन ऑडियंस सिर्फ स्टार नहीं, बल्कि दमदार कंटेंट चाहती है.
6 सितंबर से सबका फेवरेट रियलिटी शो 'बिग बॉस' सीजन 20 शुरू होने वाला है, जिसका धमाकेदार टीजर रिलीज हो गया है. मेकर्स ने शो का ऑफिशियल प्रोमो रिलीज कर दिया है, जिसमें शो के प्रीमियर की तारीख का भी ऐलान किया गया है. सामने आए प्रोमो में शो के होस्ट सलमान खान की एंट्री बेहद धमाकेदार होती है. सलमान अपनी आइकॉनिक फिल्म 'करण अर्जुन' के लुक में घोड़े के साथ एंट्री लेते हैं और अपने अंदाज में कहते हैं, "जो 'करण अर्जुन' में हुआ, वो दोबारा होगा... तथास्तु!"
सलमान खान ने 'बिग बॉस 20' के बारे में कहा, "बिग बॉस का हर सीजन एक नया खेल, नई डायनामिक्स और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट लेकर आता है, लेकिन इस सीजन में कुछ ऐसे ट्विस्ट आएंगे, जो इसे अब तक के सभी सीजन से बिल्कुल अलग बनाएंगे. पहला इशारा आपके सामने आ चुका है, बस आपको इसे दो बार ध्यान से देखने की जरूरत है. टीजर तो सिर्फ एक शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है."
OTT पर इन दिनों 'खतरों के खिलाड़ी' रियलिटी शो में स्टंट से ज्यादा ओरी के स्टाइल और उनके 75 लाख रुपये के पर्स ने लाइमलाइट बटोर ली है. एक तरफ 'खतरों के खिलाड़ी' का खौफ है और दूसरी तरफ ओरी का करोड़ों वाला एटीट्यूड. ओरी सिर्फ सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट नहीं, बल्कि चलते-फिरते लग्जरी ब्रांड हैं. वो रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' में स्टंट बाद में करते हैं, उससे पहले उनका स्टाइल वायरल हो जाता है. ओरी के पास इतने महंगे बैग हैं कि उनकी कीमत में आप एक SUV खरीद सकते हैं या फिर अपने घर की डाउन पेमेंट कर सकते हैं. क्योंकि इनकी कीमत लाखों में है, लेकिन ओरी के लिए ये उनका स्टाइल स्टेटमेंट है, जिसे देखकर स्टंट्स भी साइडलाइन हो गए.
जब शो के होस्ट रोहित शेट्टी की नजर उनके बैग पर गई, तो उन्होंने एक्साइटमेंट में बैग की कीमत पूछ ली. तब खुद ओरी ने बैग की कीमत बताई. जैसे ही बैग का प्राइज रिवील हुआ, तो सबकी नजरें सीधे उस पर्स पर टिक गईं. क्योंकि ये बैग एक-दो लाख रुपये का नहीं, बल्कि 75 लाख रुपये का है. यही है ओरी का लग्जरी फ्लेक्स. पहले ही एपिसोड में ओरी शो की प्राइज मनी से भी ज्यादा कीमत का बैग लेकर आ गए. यह जोर का झटका धीरे से देने जैसा था.
इतना ही नहीं, जब दूसरा एपिसोड आया, तो उसमें ओरी दूसरा बैग लेकर पहुंचे. फिर उस बैग का प्राइस रिवील हुआ, जिसकी कीमत 22 लाख रुपये थी. यह पहली बार नहीं है, जब ओरी के बैग या उनके स्टाइल की चर्चा हुई हो. हर पार्टी में अलग एंट्री, हर फोटो में नया लुक और हर इवेंट में नया स्टाइल स्टेटमेंट. ओरी के लिए फैशन सिर्फ कपड़े नहीं, बल्कि पूरी पर्सनैलिटी है.