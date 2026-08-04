BOLLYWOOD BREAKING: सलमान का दर्द, प्रियंका का संस्कारी अंदाज, 'रामायण' की चर्चा और ओरी का 75 लाख का बैग; जानें आज क्या-क्या हुआ?

फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे' कमाई के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है. अपने पहले ही वीकेंड में इसने दुनियाभर में 9000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है. फिल्म भारत में भी धांसू कमाई कर रही है. ये 'धुरंधर' धुरंधर 2 और पुष्पा 2 जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों की कमाई को कड़ी टक्कर दे रही है. भारत में 'स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे' ने पहले ओपनिंग वीकेंड में करीब 300 करोड़ रुपये की शानदार कमाई कर इतिहास रच दिया है. यह भारत में 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली पहली हॉलीवुड फिल्म बन गई है. फिल्म ने करोड़ों का कलेक्शन करने के साथ ही कई हिंदी फिल्मों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया. 'स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे' की इतनी दमदार कमाई ने यह साबित कर दिया है कि इंडियन ऑडियंस सिर्फ स्टार नहीं, बल्कि दमदार कंटेंट चाहती है.