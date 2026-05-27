FWICE-IMPPA ही नहीं, बॉलीवुड में हक की लड़ाई लड़ते हैं ये बड़े संगठन

बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री जितनी ज्यादा ग्लैमरस और चकाचौंध से भरी हुई दिखती है, उतनी ही नियमों से बंधी हुई भी है. कैमरे के पीछे काम करने वाले लाखों तकनीशियन, कलाकार, राइटर और प्रोड्यूसर अपनी-अपनी यूनियनों और संगठनों के जरिए अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं. इंडस्ट्री में छोटे-बड़े मिलाकर करीब 25 से 35 संगठन एक्टिव माने जाते हैं, लेकिन इनमें से लगभग 10 से 15 ऐसे मुख्य संगठन हैं, जिनका प्रभाव सबसे ज्यादा माना जाता है. इन्हीं में FWICE भी शामिल है. FWICE ने हाल ही में बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह पर फैसला सुनाया है और उन्हें बैन किया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर कौन-कौन से संगठन बॉलीवुड में हक की लड़ाई लड़ते हैं.

क्यों जरूरी हैं ये संगठन?

फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग फ्रीलांस और प्रोजेक्ट आधारित होते हैं. ऐसे में काम की सुरक्षा, भुगतान, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर विवाद और ऑफिस से जुड़ी परेशानियों जैसे मुद्दे अक्सर सामने आते हैं. इसी वजह से यूनियनों की भूमिका काफी अहम हो जाती है. ये संगठन न सिर्फ अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करते हैं, बल्कि प्रोडक्शन हाउस और कलाकारों के बीच संतुलन बनाए रखने में भी अहम योगदान निभाते हैं.

इंडस्ट्री के लोगों के लिए सबसे बड़ा संगठन

रणवीर सिंह के मामले के बाद आपने फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (Federation of Western India Cine Employees) संगठन का नाम तो सुन ही लिया होगा. तो आइए आपको सबसे पहले इसके बारे में ही बताते हैं. FWICE को फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों और वर्कर्स का सबसे बड़ा संगठन माना जाता है. इसमें कैमरामैन, लाइटमैन, एडिटर, मेकअप आर्टिस्ट, स्पॉट बॉय समेत कई अन्य विभागों के कर्मचारी शामिल होते हैं. FWICE अक्सर कामकाज की शर्तों, फीस विवाद और हड़ताल जैसे मामलों में एक्टिव रोल निभाता है. यह संगठन प्रोडक्शन हाउस पर नियमों के पालन का दबाव भी बनाता है.

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इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन

इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन (IMPPA) भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का पहला और सबसे पुराना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त संगठन है. इसकी स्थापना 1937 में हुई थी. यह फिल्म प्रोड्यूसर्स का एक प्रमुख संगठन है और यह प्रोडक्शन हाउस के हितों की रक्षा करता है. फिल्मों के निर्माण से जुड़े कानूनी और व्यावसायिक मामलों पर ध्यान देता है.

सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन

सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (CINTAA) का नाम भी इस बड़े संगठनों में आता है. सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन टीवी और फिल्म कलाकारों का प्रमुख संगठन है. इसमें एक्टर्स अपनी फीस, शूटिंग शेड्यूल और ऑफिस से जुड़ी समस्याओं की शिकायत दर्ज कराते हैं. CINTAA समय-समय पर कलाकारों के हितों को लेकर प्रोडक्शन हाउस के साथ बातचीत करता है और मामला सुलझाने की कोशिश भी करता है.

इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन

इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन (IFTDA) फिल्म और टीवी डायरेक्टर्स का प्रमुख संगठन है. यह निर्देशकों के पेशेवर अधिकारों, क्रेडिट विवादों और कामकाजी शर्तों से जुड़े मामलों में दखल देता है. कई बड़े फिल्म विवादों में इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन ने अहम भूमिका निभाई है.

इन प्रमुख संगठनों के अलावा इंडस्ट्री में डांसर्स, म्यूजिक कंपोजर्स, सिंगर्स, एडिटर्स और स्टंट आर्टिस्ट के लिए भी अलग-अलग संगठन मौजूद हैं, जो इनके हक की लड़ाई लड़ते हैं. हर एक विभाग का अपना अलग संगठन होता है, जो उनके पेशेवर हितों की रक्षा करता है. इसी वजह से बॉलीवुड सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं, बल्कि एक संगठित इकोसिस्टम के रूप में काम करता है. ये प्रमुख संगठन मनोरंजन की इंडस्ट्री के सिस्मट की रीढ़ माने जाते हैं.