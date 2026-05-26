बॉलीवुड को लगा तगड़ा झटका,'चक दे इंडिया' फेम एक्टर ने दुनिया को कहा अलविदा, अधूरे रह गए कई सपने

Ramakant Daayama Passes Away: 'चक दे इंडिया' फेम एक्टर रमाकांत दायमा का निधन हो गया है. एक्टर करण मेहरा ने यह जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की है. उनके निधन की खबर से टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है.
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Ramakant Daayama Passes Away: फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में मातम छा गया है. दिग्गज एक्टर रमाकांत दायमा का निधन हो गया है. उनकी को-एक्टर शुभांगी लाटकर ने सोशल मीडिया पर उनका एक पुराना वीडियो शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है. एक्टर रमाकांत का 26 मई को निधन हुआ है. उन्होंने 'शुद्ध देसी रोमांस', 'बनारसी' और 'हमशकल्स' जैसी कई हिंदी फिल्मों और टीवी शो में काम कर दर्शकों के दिलों में खास पहचान बनाई थी. उनके निधन की खबर के बाद से टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है.
दिग्गज एक्टर रमाकांत के निधन की पुष्टि शुभांगी लातकर ने सोशल मीडिया पर की है. उन्होंने उनके पुराने वीडियो को शेयर करते हुए भावुक श्रद्धांजलि दी. बता दें कि उन्होंने फर्जी फिल्म में शाहिद कपूर के ऑनस्क्रीन चाचा का किरदार निभाया था. इतना ही नहीं रमाकांत दायमा शाहरुख खान संग भी काम कर चुके हैं. जानकारी के मुताबिक, एक्टर काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे.
शुभांगी लातकर ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, 'बेहतरीन डांसर, दिल को छू लेने वाले गायक, उम्दा एक्टर और मेरे लिए एक समझदार सलाहकार, जिनकी बातों में हमेशा गहरा अर्थ होता था. हो सकता है कि वह देखने में छोटे लगते हों, लेकिन वह उन सबसे मजबूत और साहसी लोगों में से एक ते, जिन्हें मैं जानती हूं. हालांकि, हम सभी जानते थे कि वह कई महीनों से बीमार थे, फिर भी कहीं न कहीं दिल में उम्मीद बनी रहती है. हमारे कई अधूरे प्लान थे. सालों बाद, मैं सचमुच उनके साथ फिर से काम करना चाहती थी.'
एक्ट्रेस ने आगे बताया, ''हमने साथ मिलकर एक खूबसूरत हिंदी नाटक करने का फैसला किया था. जब मैंने उनसे गुजारिश की, तो वह मुस्कुराए और बोले, मुझे पहले ठीक हो जाने दो. हमने मंच पर साथ मिलकर चुनिंदा खूबसूरत कविताएं पेश करने का भी प्लान किया था. लेकिन अब सभी सपने अधूरे रह गए. कुछ नुकसान अपने पीछे ऐसी खामोशी छोड़ जाते हैं, जिसे शब्दों में बयां करना काफी मुश्किल होता है. आज का दिन भी कुछ ऐसा ही लग रहा है. आपकी बहुत याद आएगी, रमाकांत जी. आपका आत्मा को शांति मिले.
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